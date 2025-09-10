Articulos recientes

10 Sep 2025

Análisis, Colonialismo, Imperialismo, NuestrAmérica, Pueblos en lucha

Venezuela: pilar de la resistencia y soberanía de Latinoamérica

por Ramón Grosfoguel -

10 de septiembre de 2025

En esta conferencia analizamos la guerra híbrida que Estados Unidos y la Unión Europea despliegan contra el pueblo y el gobierno de Venezuela en el actual contexto de transición de un orden internacional unipolar hacia uno multipolar. Reflexionamos sobre la coyuntura geopolítica regional y global, con especial atención a la escalada de tensiones en Oriente Medio. También hacemos un llamado a la solidaridad internacional de las izquierdas soberanistas y antiimperialistas decoloniales a mantenerse alertas y dispuestas para la defensa de la Revolución Bolivariana.

Ramón Grosfoguel (San Juan, Puerto Rico, 20 de mayo de 1956) es un sociólogo puertorriqueño nacido en Puerto Rico, perteneciente al Grupo modernidad/colonialidad (Grupo M/C) que se desempeña en la Universidad de California en Berkeley. Define su pensamiento como perteneciente a la corriente decolonial, superadora de la corriente poscolonial con la que se considera emparentado.

Etiquetas #agresion norteamericana #ee.uu. #latinoamerica #oro #petroleo #ramon grosfoguel #tierras raras #venezuela
Análisis, Colonialismo, Imperialismo, NuestrAmérica, Pueblos en lucha

Colonialismo, Imperialismo, NuestrAmérica

Los EE.UU. “amenazan con invadir Brasil para liberar a Jair Bolsonaro de la cárcel”

