Venezuela: pilar de la resistencia y soberanía de Latinoamérica

10 de septiembre de 2025

En esta conferencia analizamos la guerra híbrida que Estados Unidos y la Unión Europea despliegan contra el pueblo y el gobierno de Venezuela en el actual contexto de transición de un orden internacional unipolar hacia uno multipolar. Reflexionamos sobre la coyuntura geopolítica regional y global, con especial atención a la escalada de tensiones en Oriente Medio. También hacemos un llamado a la solidaridad internacional de las izquierdas soberanistas y antiimperialistas decoloniales a mantenerse alertas y dispuestas para la defensa de la Revolución Bolivariana.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ramón Grosfoguel (San Juan, Puerto Rico, 20 de mayo de 1956) es un sociólogo puertorriqueño nacido en Puerto Rico, perteneciente al Grupo modernidad/colonialidad (Grupo M/C) que se desempeña en la Universidad de California en Berkeley. Define su pensamiento como perteneciente a la corriente decolonial, superadora de la corriente poscolonial con la que se considera emparentado.