Los EE.UU. “amenazan con invadir Brasil para liberar a Jair Bolsonaro de la cárcel”
por TeleSurTV
3 horas atrás 2 min lectura
10 de septiembre de 2025
La ministra de Relaciones Institucionales de la Presidencia de Brasil, Gleisi Hoffman, advirtió que hoy se alcanzó un “punto álgido” cuando, desde el país norteño, “amenazan con invadir Brasil para liberar a Jair Bolsonaro de la cárcel”.
Aunque la portavoz de la administración Trump no comentó “ninguna acción adicional” las relaciones entre Washington y Brasilia se encuentran ya en un momento de máxima tensión, tras la imposición de aranceles estadounidenses como forma de sanción por el proceso judicial contra el exmandatario en el Supremo Tribunal Federal.
A conspiração da família Bolsonaro contra o Brasil chegou ao cúmulo hoje, com a declaração da porta-voz de Donald Trump de que os EUA podem usar até força militar contra o nosso país. Não bastam as tarifas contra nossas exportações, as sanções ilegais contra ministros do governo,…
— Gleisi Hoffmann (@gleisi) September 9, 2025
Hoffman consideró la “libertad de expresión” como un pretexto para justificar “la conspiración de la familia Bolsonaro.
“Solo si fuera libertad de mentir, de coaccionar a la justicia y de planear un golpe de Estado: estos son los crímenes por los que Bolsonaro y sus cómplices están siendo juzgados con el debido proceso“, sentenció.
El juicio podría prolongarse hasta el viernes y ya se suman dos votos favorables a la condena por golpe de Estado, organización criminal, daños calificados, abolición violenta del estado democrático de derecho y deterioro de bienes protegidos.
La Administración estadounidense ha utilizado como pretexto el juicio contra Jair Bolsonaro para imponer gravámenes del 50 por ciento a las exportaciones del gigante sudamericano e impuso sanciones contra miembros del Gobierno y jueces del Supremo Tribunal Federal, entre ellos Alexandre de Moraes, titular del proceso contra el expresidente.
Pronunciamento 7 de Setembro: do lado do povo brasileiro https://t.co/jU95fInq8t
— Lula (@LulaOficial) September 6, 2025
En el mensaje compartido en la red social X el pasado 7 de septiembre, el mandatario del gigante sudamericano recordó “no puede interferir en las decisiones de la Justicia brasileña, al contrario de lo que quieren imponer a nuestro país“, en evidente réplica a los intentos injerencistas de la Administración estadounidense por el juicio contra Bolsonaro.
Lula Da Silva defendió la democracia y aseguró que Brasil mantiene relaciones de amistad con todos los países pero tiene un “único dueño: el pueblo brasileño”.
*Fuente: TeleSurTV
Venezuela: pilar de la resistencia y soberanía de Latinoamérica
por Ramón Grosfoguel -
2 horas atrás
10 de septiembre de 2025
Reflexionamos sobre la coyuntura geopolítica regional y global, con especial atención a la escalada de tensiones en Oriente Medio. También hacemos un llamado a la solidaridad internacional de las izquierdas soberanistas y antiimperialistas decoloniales a mantenerse alertas y dispuestas para la defensa de la Revolución Bolivariana.
Ataque a Catar: la impunidad del terrorismo sionista
por La Base (España)
3 horas atrás
10 de septiembre de 2025
En el programa de hoy, 10/9/2025, Pablo Iglesias, Irene Zugasti y Manu Levin analizan el ataque aéreo del Ejército de Israel en Doha (Catar) contra la delegación negociadora de Hamás y las reacciones políticas y mediáticas. Con la participación del analista y activista Daniel Lobato.
Una película sobre el asesinato de niña palestina sacude al Festival de Venecia: “El silencio protege el genocidio”
por
1 día atrás
09 de septiembre de 2025
“Suficiente del hambre, de la deshumanización, de la destrucción que está pasando en esta ocupación. La película no necesita nuestra defensa. No es una fantasía, no es una opinión. Es la verdad. La historia de Hind es la de muchas personas y su voz es una de las muchas de los niños asesinados en Gaza estos años”
Santiago: funan, denuncian, a operadores financiados por el sionismo
por Solidaridad con Palestina
3 días atrás
07 de septiembre de 2025
Ante una convocatoria sionista en Santiago de Chile, diversas organizaciones e individualidades se dieron cita para protestar por esta provocación.
Los pacos (policía militariza) reprimimieron violentamente a lxs manifestantes que expresaban su indignación ante el aberrante respaldo al ente sionista israelí.
