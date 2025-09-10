Articulos recientes

10 Sep 2025

Noticias

Análisis, Derecho Internacional, Imperialismo, Sionismo

Ataque a Catar: la impunidad del terrorismo sionista

por La Base (España)

3 horas atrás 1 min lectura

Ataque a Catar: la impunidad del terrorismo sionista
10 de septiembre de 2025

En el programa de hoy, 10/9/2025, Pablo Iglesias, Irene Zugasti y Manu Levin analizan el ataque aéreo del Ejército de Israel en Doha (Catar) contra la delegación negociadora de Hamás y las reacciones políticas y mediáticas. Con la participación del analista y activista Daniel Lobato.

