Uruguay: A 18 años de la primera victoria del FA en las elecciones nacionales 

01 de noviembre de 2022

Referentes y militantes del Frente Amplio homenajearon a Tabaré Vázquez a 18 años de su triunfo

La mesa política del Frente Amplio y referentes del barrio La Teja homenajearon al expresidente Tabaré Vázquez a 18 años del primer triunfo electoral de la fuerza política.

El presidente del FA, Fernando Pereira, destacó la figura de Vázquez.

«Cuando recordamos a Tabaré Vázquez, recordamos a un ser humano fantástico, a un hombre comprometido con su tiempo. A un médico comprometido con su profesión»,

expresó. Y agregó:

«El homenaje sencillo a Tabaré, es comprometernos a no olvidarlo. A no olvidar su obra, a no olvidar su discurso acá en La Teja tan conmovedor, a no rendirnos y, de hecho, no nos hemos rendido. El Frente Amplio está parado sobre sus propios pies, el Frente Amplio sigue siendo el mayor partido del Uruguay en términos de apoyo y es el mejor proyecto que tiene el Uruguay para cambiar el país. Viva Tabaré Vázquez y vivan todos los compañeros que integraron el gobierno».

Por su parte, el exvicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, dijo que solo tiene palabras de agradecimiento para con él.

«Tenía como obsesión no patológica el tema de la equidad».

La fundadora de Policlínica de La Teja, Jaqueline Ubal, destacó el vínculo de Tabaré con el barrio, con el Club Progreso, el merendero a cargo de Doña Ramona y las luchas sociales llevadas adelante por el médico y expresidente.

Uruguay: el Frente Amplio rechazó la reforma de la seguridad social

01 Noviembre 2022 – 10:44

El partido opositor denunció que el proyecto, promovido por el gobierno de Lacalle Pou, es un ajuste sobre el sistema previsional.

El opositor Frente Amplio (FA, izquierda) rechazó el proyecto de reforma de la seguridad social, presentado por el gobierno de Luis Lacalle Pou, por considerar que la intención de retrasar la edad mínima de jubilación “se trata de una reforma incompleta del sistema previsional” que traslada sus costos a los trabajadores.