Cristián Riego y la crisis judicial: “El viejo sistema se transformó en un monstruo maligno”
por Francisco Leturia Infante (Chile)
2 horas atrás 3 min lectura
06 de diciembre de 2025
La conversación aborda sin eufemismos los principales nudos que explican los escándalos que hoy dominan la agenda pública: la trama de abogados influyentes, la prisión preventiva de profesionales vinculados al caso bielorruso, las filtraciones de audios y la concentración de poder económico en un reducido grupo de notarios y conservadores de bienes raíces. Entre los temas que Riego desarrolla con precisión y datos concretos destacan los siguientes:
- El monopolio notarial chileno como caso único en el mundo: solo 400 notarios para todo el país frente a 10.000 en Francia o 1.600 en la ciudad de Buenos Aires.
.
- La existencia de notarías y conservadores que facturan entre 500 y 1.000 millones de pesos mensuales y la lógica que lleva a destinar una porción relevante de esos ingresos a “seguridad del negocio”.
.
- Cómo el sistema de contención artificial de la oferta, sostenido por lobby político y legislativo, ha convertido al notariado latino chileno en un mecanismo de generación de fortunas que no tiene equivalente en otros países.
.
- El incumplimiento masivo de la normativa básica: delegación indebida de funciones, falta de presencia personal del notario y cobros que pueden superar en 97% lo que sería un precio razonable en competencia.
.
- La relación histórica entre notarios, parlamentarios y jueces: desde la tramitación irregular de la última reforma legal hasta la distribución futura de las 49 notarías más ricas del país cuando entre en vigencia el límite de 75 años.
.
- La transformación del antiguo modelo endogámico “benigno” del siglo XIX, en lo que Riego califica como “un monstruo maligno” cuando los intereses económicos crecieron exponencialmente sin modernización institucional.
.
- Propuestas concretas de reforma: muralla china entre notarios y jueces, concursos reales de mérito, control ético independiente, participación ciudadana mediante jurados en casos graves y una modernización urgente de la justicia civil, hoy el segmento más atrasado del sistema.
El análisis también incluye reflexiones sobre el perfil deseable del juez, la necesidad de fortalecer los contrapesos al Ministerio Público y el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en la evaluación de riesgos y la administración de justicia.
Con la claridad y la independencia que lo caracterizan, Cristián Riego ofrece una radiografía que va mucho más allá de los titulares del día y explica, con antecedentes históricos y comparados, por qué Chile lleva décadas postergando reformas que el resto del mundo implementó hace tiempo.
En momentos en que la confianza ciudadana en las instituciones se encuentra en sus niveles más bajos, esta conversación resulta imprescindible para comprender la magnitud real del problema y los caminos posibles de solución.
-El autor, Francisco Leturia Infante, Abogado, profesor PUC, expresidente del Consejo para la Transparencia.
Más sobre el tema:
Artículos Relacionados
Ex fiscal Gajardo arremete contra el Gobierno ante falta de querella contra imputados por compra de AK-47
por Medios
6 años atrás 3 min lectura
Colegio Médico de Rancagua por estado de ex presos políticos: "Se corre el riesgo de desenlaces fatales"
por Equipo El Rancahuaso
11 años atrás 3 min lectura
Ecuador / Con el pretexto de la guerra contra el narco: ¡Mercenarios y tropas yanquis a la vista!
por Alberto Acosta (Ecuador)
9 meses atrás 17 min lectura
Antedecentes para comprender lo que ocurre hoy en Afganistán, agosto de 2021
por Nazim Armanian (España)
4 años atrás 14 min lectura
Hace 26 años Sidney O’connor destruía una foto del Papa. ¿Se entiende hoy su acción?
por Medios Internacionales
7 años atrás 5 min lectura
12 de febrero de 2007, Munich, Alemania. Putin: «Querer regentar el mundo de manera unipolar es ilegítimo e inmoral»
por Presidente Vladimir Putin (Rusia)
10 meses atrás 4 min lectura
Elecciones en Chile, Kast arrastra el fantasma de Pinochet
por Carlos López Fuentes, Héctor Zavala Leiva (Francia)
2 días atrás
04 de diciembre de 2025
Un peligro amenaza Chile. El cambio radical que se podría producir en nuestro país, con la llegada a la presidencia de la República de José Antonio Kast, constituiría una especie de “golpe blanco” y una vuelta atrás de varios decenios.
Organizaciones sociales, de derechos humanos y memoria rechazan a José Antonio Kast
por CODEPU
2 días atrás
04 de diciembre de 2025
Más de 150 organizaciones sociales, de derechos humanos y memoria redactaron carta, alertando sobre el peligro que se cierne sobre Chile con un gobierno en manos del extremista de ultraderecha José Antonio Kast. Representantes de los firmantes se reunieron esta mañana a los pies del monumento al presidente Salvador Allende para dar lectura colectiva al documento.
La educación después del genocidio de Gaza según René Vega Cantor
por Fausto Giudice
1 semana atrás
27 de noviembre de 2025
pese a los bloqueos, asesinatos sistemáticos y bombardeos continuos que soporta Gaza desde hace varias décadas, el nivel educativo de su población es sorprendente, con un bajo índice de analfabetismo (del 0 o el 2% según las fuentes). Gaza tiene uno de los niveles más altos de matrícula escolar en el mundo, que alcanza la cifra de un 95% de niños cursando la educación básica.
Mario Cruz Bustamante: cuando la danza se vuelve memoria
por Iván Vera-Pinto Soto (Iquique, Chile)
2 semanas atrás
24 de noviembre de 2025
“Uno no baila solo por bailar.
Uno baila con los que ya no están, con los que vendrán
y con esta tierra que todavía pide ser escuchada”.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.