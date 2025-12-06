Cristián Riego y la crisis judicial: “El viejo sistema se transformó en un monstruo maligno”

La conversación aborda sin eufemismos los principales nudos que explican los escándalos que hoy dominan la agenda pública: la trama de abogados influyentes, la prisión preventiva de profesionales vinculados al caso bielorruso, las filtraciones de audios y la concentración de poder económico en un reducido grupo de notarios y conservadores de bienes raíces. Entre los temas que Riego desarrolla con precisión y datos concretos destacan los siguientes:

El monopolio notarial chileno como caso único en el mundo: solo 400 notarios para todo el país frente a 10.000 en Francia o 1.600 en la ciudad de Buenos Aires.

La existencia de notarías y conservadores que facturan entre 500 y 1.000 millones de pesos mensuales y la lógica que lleva a destinar una porción relevante de esos ingresos a “seguridad del negocio”.

Cómo el sistema de contención artificial de la oferta, sostenido por lobby político y legislativo, ha convertido al notariado latino chileno en un mecanismo de generación de fortunas que no tiene equivalente en otros países.

El incumplimiento masivo de la normativa básica: delegación indebida de funciones, falta de presencia personal del notario y cobros que pueden superar en 97% lo que sería un precio razonable en competencia.

La relación histórica entre notarios, parlamentarios y jueces: desde la tramitación irregular de la última reforma legal hasta la distribución futura de las 49 notarías más ricas del país cuando entre en vigencia el límite de 75 años.

La transformación del antiguo modelo endogámico “benigno” del siglo XIX, en lo que Riego califica como “un monstruo maligno” cuando los intereses económicos crecieron exponencialmente sin modernización institucional.

Propuestas concretas de reforma: muralla china entre notarios y jueces, concursos reales de mérito, control ético independiente, participación ciudadana mediante jurados en casos graves y una modernización urgente de la justicia civil, hoy el segmento más atrasado del sistema.

El análisis también incluye reflexiones sobre el perfil deseable del juez, la necesidad de fortalecer los contrapesos al Ministerio Público y el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en la evaluación de riesgos y la administración de justicia.

Con la claridad y la independencia que lo caracterizan, Cristián Riego ofrece una radiografía que va mucho más allá de los titulares del día y explica, con antecedentes históricos y comparados, por qué Chile lleva décadas postergando reformas que el resto del mundo implementó hace tiempo.

En momentos en que la confianza ciudadana en las instituciones se encuentra en sus niveles más bajos, esta conversación resulta imprescindible para comprender la magnitud real del problema y los caminos posibles de solución.

-El autor, Francisco Leturia Infante, Abogado, profesor PUC, expresidente del Consejo para la Transparencia.

*Fuente: El Mostrador

