El silencio de la fiscal Ximena Chong: ¿Avanzan las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad? 

19 de octubre de 2022

En marzo de 2022, el fiscal nacional Jorge Abbott reasignó a la jefa de la unidad de alta complejidad de la región metropolitana, Ximena Chong, para dirigir las investigaciones de las querellas interpuestas en contra de Sebastián Piñera y otros altos funcionarios por la comisión de crímenes de lesa humanidad durante el estallido social.

Desde esa fecha, es muy poca la información que ha trascendido acerca de las diligencias que Chong ha instruido.

En agosto de este año, se citó a declarar en calidad de imputado al director general de Carabineros, Ricardo Yáñez quien, al momento de producirse el estallido, ocupaba el cargo de director de orden y seguridad.

Según trascendió por distintos medios de comunicación, se busca establecer responsabilidades de mando por eventuales delitos de omisión. Es decir, que existiría responsabilidad de los altos mandos por no haber impedido los apremios ilegítimos ocurridos durante las manifestaciones.

En septiembre, los medios chilenos informaron, que el Colegio Médico de Chile entregó a la fiscal Chong, un extenso informe que contiene los testimonios de 235 personas que recibieron atención psicológica después de haber sufrido apremios ilegítimos por parte de Carabineros. A su vez, esta organización profesional dio cuenta de todos los informes que fueron emitiendo durante el estallido social, incluidos los de la Sociedad de Oftalmología de Chile, sobre las personas que sufrieron traumas oculares producto de los disparos de balines.

Después de estas noticias, no se ha sabido más sobre las gestiones realizadas en estas investigaciones. El abogado querellante, Fernando Leal, comenta que la fiscal “es metódica y trabaja en silencio”. Tal vez sea este el motivo por el cual nos resulta difícil obtener más información al respecto, lo que en ningún caso podría interpretarse como falta de actividad.

Lo cierto es que el silencio no solo la protege a ella, quien ya ha sufrido amenazas de todo tipo presuntamente por parte de funcionarios de Carabineros y grupos de extrema derecha, sino que, al mismo tiempo, asegura el éxito de las diligencias.

Por nuestra parte, además de proseguir con el envío de antecedentes a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, también aportamos de aquí a las investigaciones seguidas en Chile, toda vez que el fiscal en la Corte Penal Internacional de La Haya nos comunicó en diciembre de 2021 que, de los antecedentes analizados, se concluían muchos de los elementos que justificarían un examen preliminar pero que, en virtud del principio de complementariedad, esperaría que la justicia chilena avance en sus investigaciones.

La pregunta que se plantea inmediatamente aquí es: ¿Existe un plazo para esperar? La respuesta es no. Por ello, transcurridos 6 meses de dicha comunicación, hemos vuelto a pedir que se proceda a la apertura formal de una investigación en la Corte Penal Internacional de La Haya, lo que sin duda terminará ejerciendo presión sobre el Estado de Chile, que no tiene el derecho a generar indefensión e impunidad, ya que la justicia que tarda no es justicia.

-El autor, Dr. Ignacio Bachmann Fuentes, es Lawyer, Senior Lecturer in Constitutional Law

-Se publica esta nota con la autorización de su autor.

