Golpe en Venezuela Fracasa — EE. UU. ha perdido el control

06 de diciembre de 2025

Es la arrogancia la que no le permite al imperio reconocer sus errores, aceptar su fracaso y cambiar la estrategia. Así como va, en poco tiempo no tendrán aliados en ningún país de Latinoamérica. Se van quedando solos y sus fuerzas armadas, cada día más debilitadas que ya comienzan a desobedecer sus absurdas pretensiones bélicas.

Muy interesante las reflexiones de Varoufakis, pero comete un error: el fin de la Doctrina Monroe, no comienza con Venezuela, comenzó con Cuba, con Playa Girón:

«Porque esta humanidad ha dicho ¡Basta! y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia.»

Segunda Declaración de La Habana