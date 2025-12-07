06 de diciembre de 2025

A pocos días de la segunda vuelta presidencial el próximo 14 de diciembre, un amplio grupo de trabajadores de la cultura y las artes hizo pública una carta en respaldo a la candidata oficialista, Jeannette Jara.

La declaración recogida por La Tercera, reunió a 236 firmantes y fue difundida por diversas figuras del ámbito cultural.

Periodistas, actores, cineastas, escritores y comunicadores forman parte del listado que decidió manifestar su postura en este proceso electoral.

Entre los nombres que destacan se encuentran reconocidos intérpretes como Alfredo Castro, Amparo Noguera, Daniela Ramírez y Francisco Reyes, además del cineasta Gonzalo Justiniano, la escritora Zuleta Vásquez y la Premio Nacional de Periodismo, Faride Zerán.

En el documento, los suscribientes explican que su decisión nace de la preocupación por el clima político actual. En sus palabras, afirman que observan “con alarma el resurgimiento de discursos de odio”, los cuales promueven exclusión, censura, castigo a la diversidad y un negacionismo que afecta tanto los derechos humanos como la crisis climática.

“Ante este escenario no nos mantenemos al margen y llamamos a defender el pluralismo, los derechos humanos y la libertad y dignidad humanas”, señalan, enfatizando que el rol de la ciudadanía será clave para enfrentar el panorama que describen.

Los firmantes fueron más allá y advirtieron un riesgo mayor en el contexto político: consideran que “es urgente no minimizar el enorme retroceso que implica para nuestro país la normalización de discursos de raigambre fascista”.

En esa línea, recalcaron que la defensa activa de la democracia es indispensable para sostener no solo los derechos fundamentales, sino también el pensamiento crítico y la creación artística, ámbitos que consideran especialmente vulnerables cuando se restringe la diversidad de ideas.