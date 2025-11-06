El complejo militar-industrial-tecnológico está sentando las bases para un sistema de control sin parangón en la historia
por Inversión racional
39 mins atrás 2 min lectura
06 de noviembre de 2025
Lorenzo nos sumerge en un análisis sin precedentes sobre el avance hacia una dictadura digital global y la erosión sistemática de nuestras libertades individuales.
En esta conversación reveladora, Lorenzo desgrana cómo el complejo militar-industrial-tecnológico está sentando las bases para un sistema de control sin parangón en la historia.
Además, analizamos el proyecto de identidad digital europea, las divisas digitales de banca central y cómo la recolección masiva de datos está creando un sistema de control total sobre nuestras vidas.
Cosas que aprenderás:
✅ Por qué estamos caminando hacia una dictadura digital y cuáles son las señales inequívocas de este proceso
✅ Cómo Google, Meta y otras Big Tech nacieron como proyectos de las agencias de inteligencia estadounidenses
✅ El rol de figuras clave como Eric Schmidt, Peter Thiel y Larry Ellison en la construcción del nuevo orden tecnológico
✅ Por qué la inteligencia artificial representa el mayor riesgo de control social jamás visto en la historia humana
✅ El plan europeo de identidad digital (ID Wallet) y cómo pretenden implementarlo a través de crisis manufacturadas
✅ La estrategia detrás de las monedas digitales de banca central y cómo eliminarán el efectivo para controlarnos completamente
✅ Cómo las élites plutocráticas se han deshumanizado en su búsqueda de poder absoluto
✅ Estrategias prácticas para protegerte: desde la soberanía financiera hasta la recuperación de tu humanidad y empatía
Este episodio es imprescindible para cualquier persona que busque comprender las fuerzas reales que están modelando nuestro futuro, las amenazas existenciales a nuestras libertades fundamentales, y cómo podemos resistir desde lo individual sin caer en la desesperanza o el pensamiento sectario.
La interconexión entre ejército, medios y vigilancia
