Sáhara: colonialismo español, ocupación marroquí y traición de Pedro Sánchez

06 de noviembre de 2025

Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Laura Arroyo analizan la traición del Gobierno español al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara, que refuerza la agenda marroquí cuando se cumplen 50 años de la Marcha Verde. Con la participación de Jadiyetu El Mohtar, representante del Frente Polisario en Belgica.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Más sobre el tema: