Sáhara: colonialismo español, ocupación marroquí y traición de Pedro Sánchez
por La Base (España)
6 horas atrás 1 min lectura
06 de noviembre de 2025
Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Laura Arroyo analizan la traición del Gobierno español al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara, que refuerza la agenda marroquí cuando se cumplen 50 años de la Marcha Verde. Con la participación de Jadiyetu El Mohtar, representante del Frente Polisario en Belgica.
Más sobre el tema:
La CIA desclasificó 12 millones de documentos sobre el Sáhara Occidental que destapan el infame papel de Juan Carlos I
«El factor Sahara Occidental» y la embajadora marroquí en Santiago como agente de viajes de parlamentarios chilenos
