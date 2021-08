Argelia rompe relaciones diplomáticas con Marruecos. La ocupación del Sáhara Occidental es una de las causas 

24 de agosto de 2021

ECS. Argel. | El Ministro de Relaciones Exteriores de Argelia, Ramtane Lamamra, ha anunciado hace escasos minutos la ruptura total de relaciones con su vecino alauí, el Reino de Marruecos.

La decisión del jefe de la diplomacia argelina se produjo días después de una serie de decisiones y recomendaciones declaradas por el presidente Abdelmadjid Tebboune tras presidir una reunión del Consejo Supremo de Seguridad, incluida una revisión de las relaciones con Marruecos y la elevación del nivel de supervisión y vigilancia de la seguridad en el país así como todas las fronteras occidentales que comparten con el Reino alauí. La ocupación del Sáhara Occidental, terrorismo y colaboración con el sionismo: principales motivantes. Varios círculos del país esperaban que la rueda de prensa de Ramtane Lamamra incluyera el tema de las irritadas relaciones diplomáticas con Marruecos, especialmente a la luz de lo expresado en el comunicado del Consejo Supremo de Seguridad argelino, que se celebró el pasado miércoles, sobre la revisión integral de las relaciones con su vecino. El lunes 16 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argelia acusó a Marruecos de realizar declaraciones «falsas» con el fin de arrastrar a Israel a una «peligrosa aventura» contra su país, lo que consideró como una falta de seriedad de la «mano extendida» que el el rey marroquí ofreció, además de su voluntad de ayudar a Argelia a hacer frente a los incendios que azotaron al país recientemente. La cancillería argelina dijo en un comunicado publicado por la agencia oficial de noticias que lo que está haciendo el régimen marroquí es una «peligrosa aventura que apuesta a lo peor, que constituye una negación oficial de lo que se supone que es la mano extendida y la continuación de sus métodos abusivos y absurdos.” La diplomacia argelina, liderada por Ramtane Lamamra, ha trabajado a contrarreloj estos últimos meses para desenmascarar las intenciones no declaradas del régimen marroquí contra la unidad de la nación argelina para golpear la estabilidad del país y de la región en general para servir agendas extranjeras, así como obstruir sus esfuerzos para resolver el conflicto del Sáhara Occidental y consolidar así su política expansionista que contraviene la legalidad internacional. El comunicado difundido por el embajador de Marruecos ante las Naciones Unidas reveló el plan marroquí de apuntar a la unidad de Argelia intentando desestabilizarla y crear caos desde el anuncio oficial de la alianza pública con la entidad sionista tras el desarrollo del conflicto del Sáhara Occidental debido al estallido de la guerra y al aumento de las tensiones entre Marruecos y todos sus vecinos de distintos continentes. Por otro lado, otras fuentes informaron que las autoridades argelinas habían recibido informes de que algunas organizaciones terroristas (MAK) y (Rashad) recibieron apoyo financiero de la inteligencia marroquí para llevar a cabo actos de sabotaje en varios estados del país, incluidos incendios forestales, después de una reunión tripartita supervisada por el agregado militar de la embajada de Marruecos en París. Ahora, después de 33 años de tensas relaciones, al más estilo “tira y afloja” y por momentos delicadas, Argelia toma un paso al frente y rompe sus relaciones debido a la actitud marroquí que considera literalmente como “una receta para el caos y la guerra.” Aumenta considerablemente la presión y el aislamiento contra Marruecos, y que podría ser la llama que contagie a otros países a hacerlo, especialmente en África.

*Fuente: ECSaharaui

Argelia rompe totalmente sus relaciones diplomáticas con Marruecos señalando la ocupación del Sáhara Occidental como una de las causas.

Entre los motivantes de la ruptura están las tensiones registradas en las últimas semanas entre ambos países así como, textualmente, el conflicto y ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, señalando que el reino alauí bloquea la realización de un referéndum para solucionar el contencioso.

Además indicó la documentada relación de Marruecos con grupos terroristas que operan en Argelia como el MAK.

Exteriores de Argelia, dirigido por Ramtane Lamamra, dejó claro las intenciones no ocultas del régimen marroquí, que vende su alma al mejor postor con tal de alargar una solución al conflicto saharaui. Hace escasas semanas fue el diplomático marroquí Omar Hilale, ahora es su jefe, y no parece que el asunto vaya a terminar. Marruecos se ha metido en un embrollo del que es difícil salir bien parado: Aliado con el estado sionista, guerra a sus puertas y tensiones con todos sus vecinos, y mientras sucede todo esto, vende al exterior una imagen de distensión que no hace sino acrecentar la presión sobre Rabat.

Luego de chantajear a España y Europa, por varias semanas, el Rey de Marruecos ha tratado el fin de semana de acercarse a España nuevamente y como era de esperar, el «sociolisto» Pedro Sanchez, presidente de España, se ha mostrado muy dispuesto a iniciar una nueva etapa en la relaciones diplomaticas argullendo que con Marruecos «somos aliados, somos vecinos, somos hermanos». olvidando totalmente los deberes incumplidos como «Potencia Administradora» del territorio del Sahara Occidental, para asegurar que su población decida en un Referendum de Autodeterminacion» cual es su voluntad como excolonia española.