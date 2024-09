Valparaíso: Buscan entierros clandestinos de eventuales Detenidos Desaparecidos

28 de septiembre de 2024

En dependencias del Cementerio N°3 de Playa Ancha se desarrolló una diligencia judicial para localizar, a través de una prospección por georadar, los restos del sacerdote de origen británico Miguel Woodward, desaparecido en septiembre de 1973, y de otros detenidos desaparecidos en la dictadura militar, que según antecedentes que maneja la investigación a cargo del ministro de la Corte de Apelaciones, Max Cancino, habrían sido enterrados en fosas en distintos sectores del campo santo.

Uno de los presentes en la diligencia fue Javier Rodríguez, vocero de la Agrupación de Amigos de Miguel Woodward, quien explicó que en el 2018 se realizó un proceso similar, cerca del sector en que se desarrolló el actual procedimiento.

“Ese año hicimos lo mismo en otro lado y no hubo resultados positivos. Nos sorprende esto porque sabemos que el plan de búsqueda que está haciendo el Ministerio de Justicia está dando estos resultados, o sea, reactivar la búsqueda de todos los compañeros y compañeras. Nosotros somos amigos de Miguel Woodward, detenido desaparecido, pero estamos por todos. Si encontramos un huesito, osamenta de uno, vamos a estar tan satisfechos como encontrarlos a todos. Y por eso estamos acá, con la esperanza de que este sistema de georadar, que es más moderno, más sofisticado para no romper todo el terreno, arroje buenos resultados o que arroje medianos, ya mediano es bueno para nosotros”,

detalló Rodríguez.

“Sabemos que en el cementerio de Playa Ancha se fusiló gente, están los testigos y otras cosas. Sabemos que la Armada de Chile traía a los muertos y los enterraba, no en ataúdes, sino que los amortajaba y los tiraba a hoyos. El caso Woodward lo ingresaron, está anotado en los registros del cementerio, la hora y día, así que estamos seguros y por testigos sabemos que está aquí. ¿Dónde? No sé. Y eso es lo que estamos buscando. Todavía lo estamos preguntando hasta que no tengamos un resultado positivo”,