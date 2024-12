Voltaire: «la política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria»

15 de diciembre de 2024

Cuando su padre, el comandante guerrillero del M-19, Carlos Pizarro Leongómez, estaba en campaña presidencial, el 26 de abril de 1990 fue asesinado, ella tenía 12 años. Veinte años después de su asesinato, ella retorna al país para entender las causas que llevaron a su asesinato y descubrir un capítulo olvidado de la historia del país silenciado por la violencia y el miedo, decidiendo participar en la política para que nuevas generaciones vivan en un país donde el diálogo sea la herramienta para unir espectros políticos opuestos. Lideresa política, activista por la paz y la memoria. Ha dedicado su trabajo y su esfuerzo a recuperar la memoria viva del país y, en particular, la historia de Carlos Pizarro, máximo comandante del movimiento guerrillero M-19, asesinado tras firmar la paz en 1990. Sus estudios de artes plásticas la impulsaron a investigar y realizar una curaduría de Pizarro que se ha convertido en exposiciones, documentales, películas y libros.

Desde la Secretaría de Cultura de Bogotá, donde estuvo entre 2011 y 2013, y el Centro Nacional de Memoria Histórica (entre 2013 y 2017), María José ha trabajado con comunidades en el diseño, implementación y coordinación de programas para la participación, los derechos de las víctimas y las políticas públicas de reparación y memoria; las acciones conmemorativas y la construcción de memoria.



