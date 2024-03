Gaza: Humillación y saqueo en tiempos de Tik Tok

15 de marzo de 2024

Como las hordas coloniales de antaño o las legiones imperiales de estos tiempos, la humillación es arma predilecta para el invasor ejército israelí.

Es consustancial al hálito racista y supremacista del sionismo que profesan el gobierno y las fuerzas armadas de Israel.

Una investigación acabada de publicar por la BBC revela como el personal médico palestino del hospital Nasser, en Gaza, fue insultado, desnudado, golpeado, forzado a permanecer de rodillas durante horas y empapado con agua fría por las tropas israelíes, durante la ocupación de la instalación de salud el pasado mes de febrero.

Al menos 49 de los trabajadores sanitarios fueron detenidos por días, Uno de ellos, el doctor Ahmed Abu Shabha, contó a la BBC que estuvo apresado durante una semana, en la que un soldado israelí le quebró sus manos a base de golpes y le arrojaron perros amordazados sobre su cuerpo. “Pensé que iba a ser ejecutado”, comentó.

Y aunque Shabha regresó con los suyos, hay varios de los que no se conoce su destino. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha informado que recibió decenas de llamadas de familiares de personas que estaban entonces en el hospital Nasser y se encuentran actualmente desaparecidos.

“¿Quién me recompensará por todas las golpizas y humillaciones que he pasado, que me hiciste cuando sabías que no estaba involucrado en nada?”, cuenta la BBC que preguntó uno de los doctores al oficial israelí que le comunicó su liberación sin cargos después de días de detención ilegal.

El reporte de la corporación mediática británica arroja nuevas luces sobre las prácticas humillantes del ejército agresor. Pero ni siquiera había que esperar a la investigación periodística; en Tik Tok, la red social de moda, hay hace meses un muestrario de las acciones aberrantes de la soldadesca israelí.

Sadismo en las redes

El genocida vierte su odio al prójimo sobre la víctima. La burla grotesca es su arma para eludir el miedo o la conciencia. O los dos.

A lo largo de los cuatro meses de bombardeos y brutal agresión del ejército sionista contra el pueblo palestino en Gaza, los soldados israelíes han usado las redes sociales para burlarse de la destrucción en Gaza, de los bombardeos indiscriminados y de la existencia misma el pueblo palestino.

En un video, un oficial dedica una explosión controlada de casas palestinas a su hija que está de cumpleaños.

En otro, un soldado israelí levanta el pulgar ante la cámara mientras maneja una excavadora por una calle de Beit Lahia, en el norte de Gaza, empujando un auto maltrecho hacia un edificio destruido.

“He dejado de contar cuántos barrios he borrado”, reza el pie de foto del video publicado en su TikTok personal, acompañado de un himno militarista.

En una casa derruida, unos militares grabaron un tiktok con la canción israelí This Was My Home, donde se burlan de lo que fue, en algún momento, la casa de una familia palestina. Usan un sillón destruido, la televisión inutilizable.

Otro de los soldados, que también es DJ, usó su mesa de mezclas para hacer sonar el remix de la canción Shtayim, Shalosh, Sha-ger, (Dos, tres, lanzamiento) mientras muestra imágenes de bombardeos a distintos puntos de Gaza. En el video, ampliamente compartido, los soldados bailan frente a la cámara y, cuando se oye la palabra “lanzamiento”, el video pasa a una toma de un edificio siendo detonado.

Otros registros muestran a palestinos prisioneros que fueron amarrados de manos y vendados que deben sostener banderas de Israel y recibir la burla de sus los soldados.

También se han publicado videos que muestran torturas y ejecuciones.