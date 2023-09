Maratón del Sáhara: James A. Baker III habla sobre la lucha del pueblo saharaui por su independencia

La foto superior muestra el terror del ocupante marroquí contra la población saharaui, en su propio territorio

01 de septiembre de 2023

La presente entrevista a James A. Baker III, se realizó el 19 de agosto de 2004.

James A. Baker III, ex Secretario de Estado de EE.UU. y ex Enviado Personal del Secretario General de la ONU al Sáhara Occidental, habla con Mishal Husain sobre el prolongado conflicto del Sáhara Occidental.

–Mishal Husain, es una periodista británica de BBC Television y BBC Radio. Es la principal presentadora dominical de BBC News at Ten y BBC Weekend News y una de las principales presentadoras de BBC Radio 4’s Today.

MISHAL HUSAIN: Secretario Baker, bienvenido a WIDE ANGLE.

JAMES A. BAKER III: Gracias.

MISHAL HUSAIN: El Sáhara Occidental es una parte del mundo que muy pocos estadounidenses llegan a ver. Usted ha estado allí. ¿Cuáles son sus impresiones sobre la tierra y su gente?

JAMES A. BAKER III: Bueno, he estado tanto en el Sáhara Occidental propiamente dicho como en los campamentos. Por supuesto, la mayor parte es desierto, es el Sáhara. Ahora tenemos un programa de visitas familiares que es un programa de medidas de fomento de la confianza que se está llevando a cabo con la ayuda del personal de derechos humanos de las Naciones Unidas y otras agencias de la ONU.

MISHAL HUSAIN: Pero, ¿qué fue lo que le llevó a involucrarse en este conflicto?

JAMES A. BAKER III: Bueno, cuando Kofi Annan me habló en 1997 sobre la posibilidad de ayudarle con el Sáhara Occidental. Le dije, Kofi, el Sáhara Occidental no es algo que estuviera en lo más alto de la agenda cuando yo era Secretario de Estado. De hecho, no creo que el tema llegara nunca a la séptima planta durante los cuatro años que fui Secretario de Estado. Pero si uno ha tenido el privilegio, como yo, de ser Secretario de Estado de Estados Unidos y tiene la experiencia en resolución de conflictos que yo tuve, creo que tiene la obligación de utilizarla para ayudar a la gente si puede.

MISHAL HUSAIN: ¿Y acabó pasando siete años?

JAMES A. BAKER III: Y acabé siendo el enviado personal del Secretario General durante siete años. Durante ese tiempo convoqué 14 reuniones formales de las partes en tres continentes y un sinfín de reuniones informales de una u otra parte. Pusimos muchos planes sobre la mesa. Tres o cuatro propuestas diferentes, incluido el plan de arreglo, que había sido acordado por las partes en 1991, cuando Javier Pérez de Cuéllar era Secretario General de la ONU.

MISHAL HUSAIN: En la película vemos al pueblo saharaui, vemos a Abdullah, por ejemplo, anhelando volver a su antiguo hogar. ¿Era la difícil situación del pueblo saharaui algo que le preocupaba mucho? ¿Cree que han sufrido una injusticia o que tienen derecho a la autodeterminación?

JAMES A. BAKER III: Bueno, si vas a ser un mediador imparcial y no partidista, no te enfrentas a una de estas cuestiones con una idea preconcebida sobre ella. Pero lo cierto es que el pueblo saharaui vive muy mal en esos campos de refugiados, subsistiendo enteramente de las donaciones de organizaciones privadas de voluntarios. Y, por supuesto, lo que pretendíamos era encontrar una solución política, si podíamos, que contemplara la autodeterminación, tal y como exigen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y que diera a estas personas al menos una oportunidad de autodeterminarse. Cuando asumí el cargo por primera vez, me hicieron creer que el conflicto estaba maduro para algún tipo de solución basada en la autonomía, en la que los marroquíes concederían el autogobierno a los saharauis, se resolvería el conflicto, la gente de los campamentos se trasladaría de nuevo al propio territorio y se les concedería un grado liberal de autogobierno. Trabajé muy duro en ello durante siete años. Nunca pudimos lograrlo.

MISHAL HUSAIN: ¿Por qué era tan difícil entonces conseguir el voto básico? Seguramente era la forma más justa de abordarlo; este referéndum se prometió durante trece años.

JAMES A. BAKER III: Bueno, hay que remontarse a 1991, con Javier Pérez de Cuéllar, Secretario General de la ONU. Puso sobre la mesa algo llamado el plan de arreglo al que accedieron tanto el Frente POLISARIO Saharaui como Marruecos, que pedía una votación basada en un censo español de 1975 o 1976. Cuanto más nos acercábamos a la aplicación del plan de arreglo -y nos acercamos bastante, de hecho, conseguimos un código de conducta para las elecciones acordado aquí mismo en Houston en el Instituto Baker, conseguimos que se acordaran los acuerdos de Houston. Cuanto más nos acercábamos, más nerviosos creo que se ponían los marroquíes ante la posibilidad de no ganar el referéndum.

MISHAL HUSAIN: ¿Les culpa entonces del hecho de que finalmente su plan fracasara y usted ya no esté…?

JAMES A. BAKER III: Bueno, espere un momento, ahora se está adelantando. Yo estaba hablando del antiguo plan, el de 1991. Ahora, déjeme hablarle de mi plan, que todavía está sobre la mesa, llamado Plan de Paz para la Autodeterminación del Pueblo del Sáhara Occidental. Ese plan cambió el plan de asentamiento, que Marruecos había decidido que ya no iba a intentar aplicar de esta manera. Ampliaba el electorado para que todo el mundo en el Sáhara Occidental tuviera derecho a votar sobre esta cuestión de la autodeterminación en el referéndum y no sólo las personas que estaban identificadas en el censo español de 1975 o 1976. E incluso bajo ese acuerdo, ahora ese plan, por cierto, fue aprobado unánimemente por la Resolución 1495 del Consejo de Seguridad [ver texto completo al final del artículo], y los marroquíes llegaron a la conclusión de que ni siquiera estaban dispuestos a arriesgarse a una votación en esas circunstancias. Y, por supuesto, eso hizo imposible llegar a una solución con la que ambas partes estuvieran de acuerdo. El Consejo de Seguridad nunca ha estado dispuesto a imponer una solución, es decir, pasar al Capítulo 7 de la Carta de la ONU desde el Capítulo 6, que requiere el consenso de ambas partes.

MISHAL HUSAIN: ¿Por eso decidió finalmente que había llegado el momento de dimitir? ¿Sintió que ya no podía hacer nada más?

JAMES A. BAKER III: Bueno, había hecho todo lo que creía que podía hacer en siete años, así que pensé que tal vez sería mejor dejar que otro tuviera la oportunidad de hacerlo. Hice esto durante siete años como voluntario. No acepté ninguna compensación por ello y, de hecho, ni siquiera pedí que me reembolsaran todos los gastos. Antes del Plan de Paz para la Autodeterminación, teníamos el Acuerdo Marco. Teníamos el Plan de Arreglo. Durante ese período de siete años se intentaron muchos enfoques diferentes.

MISHAL HUSAIN: Puede que algunos saharauis sientan que usted les ha defraudado, porque la realidad de sus vidas y sus problemas continúa y, posiblemente, su mejor oportunidad de resolver este problema fue el perfil que usted aportó.

JAMES A. BAKER III: Bueno, puede que sea así, pero no creo que vaya a encontrar eso, vaya a hablar con algunos de ellos. Creo que le reconocerán que me quedé mucho más tiempo del que esperaban que me quedara. Lo que sí sé es que di lo mejor de mí y que hice todo lo que pude.

MISHAL HUSAIN: ¿Hasta qué punto la cuestión del petróleo es un hecho durante toda la disputa? Ahora tenemos los primeros indicios de varias compañías petroleras de que probablemente hay yacimientos de petróleo comercialmente viables frente a la costa. ¿Cree que eso dificulta la resolución de este conflicto, porque es más lo que está en juego?

JAMES A. BAKER III: No estoy seguro de que lo haga más difícil. El conflicto comenzó en 1975. Y creo que seguirá existiendo independientemente del descubrimiento de minerales. De hecho, si hay algún indicio de producción económica y viabilidad, podría incluso ser más fácil, en el análisis final, encontrar alguna solución política mutuamente aceptable. Pero la verdadera cuestión es si ningún país del Consejo de Seguridad va a gastar fichas políticas en la cuestión del Sáhara Occidental. Eso es lo que lo hace tan difícil, porque el perfil del problema es muy bajo y no van a querer arriesgarse a alienar a Marruecos, por un lado, o a Argelia, por otro, adoptando una posición firme. Y no están dispuestos a pedir a una de las partes, o a ambas, que hagan algo que no quieren hacer.

MISHAL HUSAIN: Pero en cuanto a la cuestión del petróleo, Marruecos es un gran importador de petróleo y también es parte en esta disputa. En el sentido de que esta región es aún más valiosa que antes por su riqueza mineral. ¿No hace eso que Marruecos esté probablemente más decidido a aferrarse a ella y dificulte las posibilidades de llegar a un acuerdo?

JAMES A. BAKER III: Bueno, me cuesta creerlo porque Marruecos está absolutamente decidido a aferrarse a ella. Es una cuestión sobre la que dentro de Marruecos no hay disensión. Todo el mundo, todos los partidos políticos, todo el mundo, de todos los matices o tendencias, te dirá que el Sáhara es marroquí. Y punto. Y punto.

MISHAL HUSAIN: ¿La cuestión del petróleo, quizás, le suscita un interés personal porque ha conocido muy bien esa industria? Usted ha tenido vínculos con esa industria…

JAMES A. BAKER III: No, eso es ridículo.

MISHAL HUSAIN: ¿Fue algo que le interesó?

JAMES A. BAKER III: Eso es absolutamente ridículo. Me lo pidió el Secretario General. Ya le he dicho por qué lo hice. Lo hice porque si se tiene la suerte de ser Secretario de Estado de Estados Unidos y se tiene la experiencia en resolución de conflictos que yo tengo y tal vez se pueda hacer algún bien a algunas personas de ambos lados de la disputa, hay que hacerlo.

MISHAL HUSAIN: ¿Es una razón, quizás, para que Estados Unidos se interese por la región? Tenemos problemas en Oriente Medio. ¿Es la cuestión del petróleo en África Occidental una razón para que Estados Unidos se interese más por el Sáhara Occidental de lo que podría hacerlo en otras circunstancias debido a ese potencial?

JAMES A. BAKER III: Realmente no lo creo. Quiero decir que el Frente POLISARIO está dando contratos de arrendamiento a empresas australianas. Tenemos a Marruecos dando contratos de arrendamiento a otras empresas, algunas en Europa y otras en Estados Unidos. Si hacen algún descubrimiento, podría poner de relieve los problemas. Todavía no lo han hecho, que yo sepa. No creo que hayan hecho ningún descubrimiento importante.

MISHAL HUSAIN: Hace un momento ha hablado de interesar al Consejo de Seguridad. ¿Cree que en la era de la guerra contra el terrorismo el hecho de que existan sospechas de actividad terrorista en el sur del Sáhara podría cambiar esa situación? Que tal vez se tenga la sensación de que es una región que hay que vigilar de cerca, porque no se sabe lo que puede ocurrir allí.

JAMES A. BAKER III: Bueno, eso es posible. Creo que es muy posible. Existe cierta preocupación sobre, como usted dice, el terrorismo en el sur del Sáhara, pero la verdad es que tanto Argelia como Marruecos, que son los dos principales protagonistas aquí, están cooperando, especialmente con Estados Unidos, en la guerra contra el terrorismo. Así que es una cuestión difícil para Estados Unidos, más difícil para Estados Unidos, quizás, que para otros países porque Estados Unidos quiere permanecer cerca tanto de Marruecos como de Argelia.

MISHAL HUSAIN: ¿Podría la actividad terrorista en el sur del Sáhara extenderse al Sáhara Occidental? Porque el ejército estadounidense hablaba en abril de este año de extremistas musulmanes moviéndose en estos enormes espacios abiertos diciendo que son tan escurridizos allí como si estuvieran en alta mar.

JAMES A. BAKER III: Es concebible. Creo que ahora hay algunos en el norte de Mauritania, hay cierta actividad, y en el África subsahariana. Así que supongo que es posible. Hay grandes espacios abiertos vacíos en entornos muy, muy duros.

MISHAL HUSAIN: ¿Sería fácil para la gente, presumiblemente, esconderse también?

JAMES A. BAKER III: Es difícil esconderse en un desierto, pero…

MISHAL HUSAIN: Sin embargo, ¿cree que, en un contexto más amplio, Estados Unidos puede permitirse dejar que conflictos como éste -el Sáhara Occidental dura ya casi 30 años- se enconen? Quiero decir que Afganistán fue ignorado durante mucho tiempo y, ya sabe, resultó ser algo que Estados Unidos…

JAMES A. BAKER III: Bueno, Afganistán no fue realmente ignorado. Estábamos apoyando a los muyahidines contra la ocupación soviética, ciertamente no lo ignoramos.

MISHAL HUSAIN: ¿Pero en el periodo posterior y anterior al 11-S?

Creo que una de las cosas realmente sorprendentes que vemos en la película y realmente extraordinaria en muchos sentidos es lo sofisticada que es la sociedad saharaui. Viven en campos de refugiados, pero tienen un 95% de alfabetización. Tienen una forma de gobierno democrática. Y el papel de la mujer es muy destacado.

JAMES A. BAKER III: En el periodo posterior, con el crecimiento de los talibanes, sí, quizás. Pero se trata de una disputa de baja intensidad y bajo nivel. Mira, no hay ninguna acción que obligue a un acontecimiento en el conflicto del Sáhara Occidental. Marruecos ha ganado la guerra. Está en posesión. ¿Por qué debería aceptar algo? Y por eso no está dispuesta a hacerlo. Bueno, hay una muy buena razón por la que debería hacerlo, porque nunca recibirá el imprimátur de la legitimidad internacional para su ocupación del territorio a menos que llegue a algún acuerdo que sea bendecido por la comunidad internacional, bendecido por el Consejo de Seguridad, o aceptable para la otra parte. Por eso trabajamos tan duro en la idea de un acuerdo inicial de autonomía con autogobierno y luego un referéndum al final para cumplir la prueba, el requisito del Consejo de Seguridad para la Autodeterminación.

MISHAL HUSAIN: Creo que una de las cosas realmente sorprendentes que vemos en la película y realmente extraordinaria en muchos sentidos es lo sofisticada que es la sociedad saharaui. Viven en campos de refugiados, pero tienen un 95% de alfabetización. Tienen una forma de gobierno democrática. Y el papel de la mujer es muy destacado.

JAMES A. BAKER III: Así es, y te dirán que nunca han recurrido al terror, que nunca recurrirán al terror. Le dirán que quieren formar una sociedad que esté en paz con todas las naciones, incluido Israel. Es decir, hacen estas declaraciones.

MISHAL HUSAIN: Eso es extraordinario en el mundo árabe y musulmán.

JAMES A. BAKER III: Sí.

MISHAL HUSAIN: ¿No es esa una sociedad que deberíamos defender?

JAMES A. BAKER III: Bueno, hay que equilibrar eso con el interés que tenemos en mantener estrechas relaciones con Marruecos y, por supuesto, con Argelia. Nos encontramos en una especie de dilema. Por otro lado, desde el punto de vista estricto de los derechos humanos y del derecho de todos los pueblos a la autodeterminación, la respuesta a su pregunta es sí.

Si se mira desde la perspectiva de los saharauis, podrían pensar: ¿qué ventaja teníamos nosotros al renunciar a la lucha armada? Nos prometieron un referéndum y no se ha celebrado.

MISHAL HUSAIN: Entonces, Marruecos y Argelia para Estados Unidos, o quizás para la comunidad internacional, son más importantes ¿por qué? ¿Por el islamismo radical?

JAMES A. BAKER III: Bueno, se están uniendo a la lucha contra el terrorismo. Ambos países han ayudado significativamente a Estados Unidos. Y, por supuesto, están en lados diferentes de esta cuestión.

MISHAL HUSAIN: ¿Cree que es justo que eso sea más importante hoy que resolver el contencioso del Sáhara Occidental?

JAMES A. BAKER III: Bueno, si le preguntas al estadounidense medio, te dirá que probablemente sí, porque la guerra contra el terrorismo tiene que ver con su propia seguridad personal. Y no con las dificultades y la difícil situación de unos 200.000 refugiados que viven en el desierto en el norte de Argelia.

MISHAL HUSAIN: Si se mira desde la perspectiva de los saharauis, podrían pensar: ¿qué ventaja teníamos nosotros al renunciar a la lucha armada? Nos prometieron un referéndum y no se ha celebrado.

JAMES A. BAKER III: Sí.

MISHAL HUSAIN: Esa podría ser la lección que saquen de ello.

JAMES A. BAKER III: Es muy posible. Desde luego.

MISHAL HUSAIN: ¿Y qué opina usted al respecto?

JAMES A. BAKER III: Ciertamente podría ser. Sería una conclusión a la que se podría entender que llegaran, ¿no? Durante 10 u 11 años Marruecos dijo públicamente y en privado que quería el plan de arreglo y quería este referéndum y luego, hacia el final, justo después de que se hubiera hecho la lista de votantes, de que se hubiera identificado a los votantes, dijo: Bueno, ya no es aplicable; no vamos a seguir adelante con el plan de arreglo.

MISHAL HUSAIN: Pero [los sahrauis] siguen esperando.

JAMES A. BAKER III: Claro, porque se les prometió un referéndum. La otra parte [Marruecos] estuvo de acuerdo hasta el mismo momento del referéndum y luego se echó atrás.

MISHAL HUSAIN: ¿Cree que entonces podrían reanudarse las hostilidades armadas?

JAMES A. BAKER III: No lo sé. No tengo ni idea. Creo que es una cuestión que probablemente esté más en manos de Argelia que de nadie, porque no se reanudarán a menos que Argelia lo permita. Cuando Argelia le diga al POLISARIO que no va a luchar más, ellos no van a luchar más.

MISHAL HUSAIN: Porque hay estos informes de frustración en los campamentos comprensiblemente quizás….

JAMES A. BAKER III: Claro, es comprensible.

MISHAL HUSAIN: Pero siguen esperando.

Si no hay conflicto, si no hay presión para un acuerdo o para un referéndum o incluso para la autonomía, los marroquíes han hablado de estar dispuestos a ofrecer la autonomía, pero nunca han estado dispuestos a poner una propuesta sobre la mesa. Simplemente han dicho que están dispuestos a negociar un acuerdo de autonomía.

JAMES A. BAKER III: Claro, porque se les prometió un referéndum. La otra parte estuvo de acuerdo hasta el mismo momento del referéndum y luego se echó atrás. Y luego estaba el plan que puse sobre la mesa, que obtuvo el apoyo unánime del Consejo de Seguridad, 15 a 0, y que fue rechazado por Marruecos. Así que estoy seguro de que los saharauis dirán: «Un momento, ¿qué tenemos que hacer para conseguir la autodeterminación? ¿Qué tenemos que hacer? Hemos dicho que incluiremos -bueno, esto no lo han dicho ellos, sino yo- que incluiremos a toda la población del Sáhara Occidental como votantes en el referéndum de autodeterminación. Y los marroquíes, evidentemente, incluso tienen miedo de eso.

MISHAL HUSAIN: ¿Y qué diría usted en respuesta a esa pregunta? ¿Qué tienen que hacer para llegar a alguna parte con su disputa?

JAMES A. BAKER III: Bueno, el futuro con respecto a eso no parece muy brillante, es lo que voy a decir. Hemos intentado casi todo lo que sé cómo intentarlo. Ahora bien, como le he dicho antes en la entrevista, no hay ninguna acción que obligue a actuar. Si no hay conflicto, si no hay presión para un acuerdo o para un referéndum o incluso para la autonomía, los marroquíes han hablado de estar dispuestos a ofrecer la autonomía, pero nunca han estado dispuestos a poner una propuesta sobre la mesa. Simplemente han dicho que están dispuestos a negociar un acuerdo de autonomía.

MISHAL HUSAIN: ¿Y cómo fue para usted o cómo es para usted ahora ver esto – y usted pasó siete años en esta disputa, siente que fue un desperdicio?

JAMES A. BAKER III: No, no creo que haya sido un desperdicio en absoluto. Creo que al menos ahora sabemos cuál es la posición real de las partes. Sabemos lo que podría o no podría hacerse, porque el hecho de que yo fuera el enviado personal durante un tiempo atrajo un poco la atención sobre el conflicto. Pero no se me ocurre nada más que hacer.

MISHAL HUSAIN: ¿Cree que tiene solución? ¿Se puede hacer algo?

JAMES A. BAKER III: Bueno, creo que cualquier conflicto de este tipo se puede resolver si hay buena voluntad por ambas partes, pero no la ha habido. Si no la hay, si no están dispuestas a ejercer la voluntad política necesaria para alcanzar una solución y el Consejo de Seguridad no está dispuesto a pasar del Capítulo 6, que es el consenso, al Capítulo 7, en el que pueden pedir a las partes, obligar a las partes, a una o a ambas, a hacer algo que no quieren hacer. Entonces no sé de dónde viene la solución. En realidad, esta cuestión no es muy diferente del conflicto árabe-israelí: dos pueblos diferentes que reclaman la misma tierra. Uno es muy fuerte, ha ganado la guerra, está ocupando [el territorio] y el otro es muy débil.

MISHAL HUSAIN: ¿Qué opina de la ONU y de la resolución de conflictos? ¿Qué opinión le merece su experiencia como enviado de la ONU como foro para la resolución de conflictos?

JAMES A. BAKER III: Creo que con la ONU lo que se consigue es el mínimo común denominador, ya que cuenta con 15 países en el Consejo de Seguridad, y me gustaría recordarles que las Naciones Unidas sólo han funcionado como pretendían los fundadores una vez, y fue cuando votaron 12 a 3 a favor de autorizar el uso de la fuerza para expulsar a Irak de Kuwait, que fue una resolución en la que trabajé como Secretario de Estado y que conseguimos. Es la única vez que lo ha hecho. Las demás veces quieren que las partes se reúnan y lleguen a un acuerdo. Y algunas de estas cuestiones y conflictos son muy difíciles de resolver por consenso.

MISHAL HUSAIN: ¿Pero es el único foro que tenemos, realmente, o el mejor foro para tratar este tipo de cosas?

JAMES A. BAKER III: Bueno, creo que probablemente para esto, sí. Los saharauis le dirán que este es el último asunto de descolonización al que se enfrentan las Naciones Unidas. Y la mayoría de la Asamblea General probablemente votaría así porque, cuando los españoles se retiraron, nunca determinaron quién tendría la soberanía sobre lo que solía ser el Sáhara español. El mismo problema que se tiene con la disputa árabe-israelí.

MISHAL HUSAIN: ¿Qué opina hoy de ese conflicto en particular, el conflicto árabe-israelí? Era algo que usted conocía tan bien…

JAMES A. BAKER III: Sí, yo…

MISHAL HUSAIN: … durante su mandato, y sigue ahí hoy.

JAMES A. BAKER III: Tengo muchas ideas al respecto, que compartiré con usted en otra ocasión.

MISHAL HUSAIN: Pero sus reflexiones sobre ser Secretario de Estado en una época diferente, obviamente, ¿la cuestión árabe-israelí es una cuestión que sigue ahí hoy?

JAMES A. BAKER III: Por supuesto que sigue ahí.

MISHAL HUSAIN: En general, usted fue Secretario de Estado en una época en la que la Guerra Fría tocaba a su fin. Hoy vivimos en la era de la guerra contra el terrorismo.

JAMES A. BAKER III: Así es.

MISHAL HUSAIN: ¿Hasta qué punto son diferentes los retos?

JAMES A. BAKER III: Bueno, creo que los retos son significativamente diferentes, francamente. Nosotros tratábamos con Estados nación. Nos enfrentábamos, como usted señala, a la Guerra Fría. Yo fui el último, supongo, Secretario de Estado de Estados Unidos durante la Guerra Fría, y la Guerra Fría terminó más o menos bajo nuestra vigilancia. Y le diré cuándo terminó, en mi opinión, fue justo después de que Irak invadiera Kuwait y me reuniera en un aeropuerto de Moscú con Edward Shevardnadze, que era el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética. Estuvimos hombro con hombro y condenamos las acciones de Iraq, que era un Estado cliente soviético. Ahora que vemos que eso ocurre, teníamos que saber que la Guerra Fría había terminado.

MISHAL HUSAIN: Así que, en cierto sentido, ¿fue más fácil entonces porque la Guerra Fría estaba llegando a su fin de forma natural?

JAMES A. BAKER III: Bueno, no sé…

MISHAL HUSAIN: Hoy es una cosa diferente.

JAMES A. BAKER III: Quizás más fácil en el sentido de saber quién era tu enemigo y saber cuál debía ser tu política. En la Guerra Fría era más o menos sencillo. Si los soviéticos estaban a favor, nosotros estábamos en contra. Y si nosotros estábamos a favor, ellos estaban en contra. Hoy es un poco más difícil. Pero esa cuestión no está realmente implicada en este conflicto del Sáhara Occidental.

MISHAL HUSAIN: Sí. Permítame preguntarle un momento sobre sus teorías acerca de la resolución de conflictos y lo que funciona y lo que no. ¿Es la lección entonces que lo único que funciona es cuando hay voluntad, de lo contrario quizás no haya que molestarse?

JAMES A. BAKER III: Si vas a decir que tienes que resolver el conflicto mediante un acuerdo consensuado entre las partes, entonces las partes tienen que querer resolverlo. Y realmente debe haber alguna acción exterior que fuerce los acontecimientos que les lleven a ese objetivo. Si, por otro lado, se puede persuadir, digamos, al Consejo de Seguridad, como hicimos en los prolegómenos de la Guerra del Golfo, para que utilice sus poderes del Capítulo 7 para imponer a una u otra parte o pedir a una u otra parte que haga algo que de otro modo no aceptarían hacer voluntariamente, eso es un poco diferente. Y es más fácil resolver un conflicto cuando se cuenta con ese poder y esa capacidad.

MISHAL HUSAIN: Pero en lugar de la ONU, ¿qué hay de Estados Unidos? Mucha gente dice que la única vez que muchos conflictos se mueven es cuando Estados Unidos se involucra. Irlanda del Norte …

JAMES A. BAKER III: Muy cierto.

-Traducido desde el inglés al castellano para piensaChile: Martin Fischer

*Fuente: PBS

Resolución 1495 aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4801a sesión, celebrada el 31 de julio de 2003

