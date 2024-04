Ironía histórica: Nicaragua demanda a Alemania por complicidad en genocidio por ayudar a Israel

Imágen superior: Palestinos orando frente a las ruinas de la mezquita de al-Faruq, destruida por los ataques israelíes en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 1 de marzo de 2024 © SAID KHATIB / AFP

08 de abril de 2024

El autor, Tarik Cyril Amar, es historiador alemán que trabaja en la Universidad Koç, Estambul, sobre Rusia, Ucrania y Europa del Este, la historia de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría cultural y la política de la Memoria.

Los días 8 y 9 de abril, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a menudo conocida como la Corte Mundial, celebrará audiencias sobre un caso presentado por Nicaragua contra Alemania. Managua acusa a Berlín de facilitar el genocidio y las violaciones del derecho internacional por parte de Israel contra los palestinos y pretende poner fin a la ayuda militar al Estado judío.

El resultado de las audiencias es imprevisible. Pero se trata claramente de un acontecimiento importante que podría tener consecuencias de gran alcance, por tres razones:

En primer lugar, se trata del más alto tribunal de las Naciones Unidas. No tiene capacidad independiente para hacer cumplir sus sentencias, pero éstas tienen peso político, tanto a corto como a largo plazo.

En segundo lugar, aunque Israel no está directamente presente en la sala del tribunal, su genocidio en curso en Gaza está en el centro de los procedimientos.

En tercer lugar, sea cual sea el fallo de la CIJ, su decisión tendrá implicaciones para otros países, especialmente occidentales, que han apoyado a Israel y su agresión.

El argumento principal de Nicaragua no es complicado: la Convención de la ONU para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 (en resumen, la Convención sobre el Genocidio) codifica más de un delito. Según sus términos, perpetrar un genocidio -artículo 3(a)- es sólo una forma de cometer un crimen horrendo. Además, también lo es servir de cómplice – artículo 3(e). Y, por último, todos los Estados firmantes se comprometen no sólo a no ser ni autores ni cómplices, sino que también han suscrito prevenir y castigar el genocidio -artículo 1-.

Los representantes de Managua argumentan que Berlín es culpable por dos motivos principales: «Alemania está facilitando la comisión del genocidio», sostienen, lo que significa actuar como cómplice. Y

«en todo caso ha incumplido su obligación de hacer todo lo posible para impedir la comisión del genocidio».

Además, Nicaragua también acusa a Berlín de infringir el derecho internacional humanitario, también conocido como derecho de los conflictos armados, así como otras normas vinculantes del derecho internacional, al ayudar a Israel a continuar con sus ocupaciones ilegales, su sistema de apartheid y su «negación del derecho de autodeterminación del pueblo palestino«.

A pesar de la persistente desinformación, el término «apartheid» no se refiere únicamente al caso histórico del régimen racista sudafricano entre (formalmente) 1948 y principios de la década de 1990. Más bien, el apartheid es un crimen contra la humanidad reconocido internacionalmente desde hace ya medio siglo, como confirma de nuevo el artículo 7 del Estatuto de Roma (base del Tribunal Penal Internacional) de 1998. En pocas palabras, el apartheid es un crimen de la misma categoría que, por ejemplo, el «exterminio» o la «esclavitud» y puede producirse, por desgracia, en cualquier lugar.

Oscurecidos por la niebla de la guerra de Gaza, los palestinos se enfrentan a una amenaza diferente. En la misma línea, el derecho a la autodeterminación no es una cuestión de ideología o retórica política o, para el caso, de elección. Por el contrario, es un principio básico del derecho internacional moderno. Se codificó en la Carta de las Naciones Unidas y se ha reafirmado en repetidas ocasiones en convenciones y tratados clave, así como, quizás de forma más célebre, en la «Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales» de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1960.

En resumen, Nicaragua no se anda con tonterías: Su caso apela a numerosas obligaciones cardinales del derecho internacional. También profundiza mucho más allá de las «meras» acciones de Alemania durante el actual ataque genocida de Israel contra los palestinos. En este sentido, el caso se centra en la continuación y, de hecho, el aumento de las exportaciones militares alemanas a Tel Aviv* y en la decisión de Berlín de cortar el apoyo financiero a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA). Pero Managua también apunta a los fundamentos de la política que Berlín mantiene desde hace tiempo hacia Israel y, por tanto, inevitablemente también hacia Palestina. Por tanto, lo que está en juego es aún más importante de lo que parece a primera vista.

La respuesta pública en Alemania ha sido moderada y a menudo poco seria: el periódico archiconservador Welt, por ejemplo, sospecha que Nicaragua está actuando en interés de Rusia: Alemania es uno de los principales partidarios de las sanciones de la UE a Rusia por Ucrania, por lo que Managua -caricaturizada al mejor estilo de la Guerra Fría como «leal a Moscú«- debe estar intentando vengarse en nombre del Kremlin. ¿Pruebas? Cero, por supuesto. (Welt es, por supuesto, una publicación emblemática del grupo mediático Axel Springer, que es extremadamente proisraelí. También gana dinero con la intermediación en los asentamientos ilegales de Israel en la Cisjordania ocupada).

Pero Alemania y sus enrevesadas motivaciones y racionalizaciones no son, en realidad, el aspecto más interesante de este caso. Eso, en cambio, radica en sus implicaciones internacionales: Es la primera vez que se pide a la CIJ que se pronuncie sobre una acusación de complicidad en el genocidio de Gaza.

La denuncia de Sudáfrica contra Israel se refería, por supuesto, al papel de Israel como principal autor del crimen. La CIJ, es importante recordarlo, determinó que existe una posibilidad plausible de que Israel esté cometiendo efectivamente un genocidio, lo que en ese momento era el peor resultado posible para Tel Aviv (porque las decisiones completas en estos casos siempre tardan años). Los jueces dieron varias instrucciones a Israel (todas las cuales su gobierno ha tratado con total desprecio) y, por supuesto, permitieron que el caso siguiera adelante. En vista de que desde entonces Israel no ha hecho más que intensificar su violencia anárquica, es muy posible que en un futuro no muy lejano se vea plenamente condenado.

Mientras tanto, incluso la conclusión preliminar de la CIJ de que el genocidio es plausible ha aumentado la urgencia de la cuestión de la complicidad: Si el genocidio es al menos una posibilidad plausible, entonces también lo es ser cómplice. Por lo tanto, la cuestión clave es cómo definirá el tribunal la complicidad. Es difícil ver cómo el suministro de armas y municiones no podría considerarse como tal. Del mismo modo, la suspensión por parte de Alemania de la ayuda financiera a la UNRWA fue absurda, basada en acusaciones israelíes que, a su vez, es probable que hayan implicado la extorsión de confesiones falsas mediante tortura.

Hay una razón por la que muchos otros países (como Noruega, Irlanda, Bélgica, Türkiye, España, Portugal y Arabia Saudí) nunca cortaron el apoyo a la UNRWA, mientras que otros que inicialmente dejaron de pagar reanudaron la financiación (Francia, Japón, Suecia, Finlandia, Canadá y la UE). Es posible que el sucio compromiso de Alemania -restablecer parcialmente la financiación pero excluyendo específicamente a Gaza, donde la ayuda es más urgente- no impresione a los jueces.

No obstante, es improbable que Nicaragua prevalezca con todos sus cargos, aunque -en opinión de este autor- todos ellos tengan perfecto sentido. Pero incluso una victoria parcial de Managua tendría implicaciones mucho más allá de Alemania. Si los jueces siguen el argumento clave del demandante sobre la complicidad, incluso en cierta medida, entonces todos los gobiernos y organismos internacionales que han apoyado a Israel durante su actual ataque contra los palestinos correrán el riesgo de enfrentarse a acusaciones similares. Como debería ser.

Este posible efecto precedente sería motivo de profunda preocupación para Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la UE en su conjunto, o al menos para su Comisión bajo el poder de la implacable defensora de Israel Ursula von der Leyen. Como ha señalado el Washington Post, existe un creciente impulso mundial, por fin, para detener el suministro de armas a Israel. Estados Unidos y Alemania, que suministran casi el 99% de todas las importaciones de armas a Israel, son los dos principales países que se resisten, pero también parecen estar cada vez más aislados.

Y no sólo las instituciones tendrían motivos para preocuparse, sino también los particulares. Algunos funcionarios británicos ya se están rebelando porque les molesta que se les haga cómplices de un genocidio. En la misma línea, más de 600 importantes abogados, académicos y ex jueces, incluidos antiguos magistrados del Tribunal Supremo, han advertido públicamente al gobierno británico «de que está incumpliendo el derecho internacional al seguir armando a Israel«.

Este giro hacia una actitud más crítica con Tel Aviv se ha visto poderosamente catalizado por la reciente masacre israelí de siete empleados de la organización de ayuda World Central Kitchen (WCK). Aunque una de las víctimas era un joven palestino, los demás eran, en general, «occidentales». Evidentemente, estas muertes significaron mucho más para las élites occidentales y, en general, para la opinión pública, que las de más de 30.000 palestinos. Incluso en Estados Unidos, docenas de congresistas demócratas han exigido públicamente que cesen las transferencias de armas a Israel. Entre los firmantes figuran no sólo críticos tradicionales de Israel, como Rashida Tlaib, sino también Nancy Pelosi, partidaria incondicional de Israel.

Nicaragua presentó su demanda ante la CIJ el 1 de marzo. Las audiencias tendrán lugar ahora. Tal y como ha resultado, la saña de las fuerzas israelíes en general, y en el caso particular del ataque al convoy del WCK, ha hecho que Berlín, e indirectamente, Tel Aviv se enfrenten ahora a esas audiencias ante un giro generalizado, aunque lejos de ser completo, contra Israel. Los jueces de la CIJ son, por supuesto, juristas del más alto calibre. Su evaluación del caso no dependerá de estos antecedentes inmediatos, e incluso pueden decidir desestimar el caso de Managua, aunque no deberían hacerlo. Pero la cuestión de la complicidad en el genocidio de Israel no desaparecerá, ni en un sentido ni en otro.

Por último, lo que muchos alemanes parecen pasar por alto, como el desventurado y arrogante diario Welt con su fraseología obtusa y cansina de la Guerra Fría, es el hecho de que Nicaragua es un representante clásico tanto del Sur Global como del emergente mundo multipolar. En la forma de Alemania, está desafiando a un representante de Occidente, igualmente tradicional, aunque secundario y en crisis. El mero hecho de que Occidente esté perdiendo el control tanto de las instituciones claves como de las narrativas marca un cambio fundamental.

En los términos infamemente racistas del jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, la «jungla» está visitando el «jardín«. Y es el jardín el que está a la defensiva: legal, moral y a los ojos de la mayor parte de la humanidad.

*Rusia reconoce Jerusalén Oeste como capital de Israel, como se muestra en la página web del Departamento Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

*Fuente: Swentr

