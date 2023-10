El supuesto fracaso de los servicios de inteligencia israelíes y occidentales

13 oct. 2023 09:04

¿Fue deliberado mirar hacia otro lado o incluso culpa de los chinos? Por qué los teléfonos, tablets y portátiles de Huawei ya no pueden ser interceptados por los servicios occidentales. Esto contrasta con las repetidas advertencias del gobierno egipcio, a las que el primer ministro israelí, según fuentes israelíes, no dio la menor importancia.

Con bastante perplejidad, el mundo ha estado observando estos días cómo los servicios de inteligencia de Israel -especialmente el Mossad, supuestamente la mejor y más despiadada agencia de espionaje del mundo- han fracasado totalmente. Todos ellos no tenían ni idea, y mucho menos aviso previo, del ataque a gran escala de Hamás contra objetivos en pueblos y bases militares israelíes, según admiten los propios servicios israelíes, incluso públicamente. Los servicios de inteligencia del Occidente colectivo también habrían sido tomados completamente por sorpresa por los acontecimientos.

Esto significaría que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), en particular, también estaba a oscuras, lo que es difícil de creer. Con un presupuesto anual de miles de millones de dólares y dotada de las más modernas y sofisticadas tecnologías de vigilancia e interceptación en tierra y en el espacio, la NSA rastrea las ondas de todo el mundo. Como una aspiradora gigante, recoge todas las señales electrónicas y las examina rápidamente con superordenadores y miles de analistas en busca de material de inteligencia.

La ejecución coordinada del atentado a gran escala de Hamás requirió sin duda una preparación exhaustiva, que no habría sido posible sin numerosas comunicaciones electrónicas entre los centros de mando y cada uno de los grupos de combate de Hamás. Incluso si todos los mensajes hubieran estado encriptados, un repentino aumento y acumulación de dichos mensajes encriptados en los días previos al atentado habría puesto en alerta a una agencia de inteligencia como el Mossad o la NSA. Eso, a su vez, habría dado lugar a una alerta general a la población civil israelí y a que el ejército israelí estuviera en alerta. Pero no ocurrió nada de eso. Así que Hamás supo aprovechar perfectamente el momento sorpresa.

Ahora, el portal de noticias por Internet Al Bawaba, con sede en Jordania, que se ha hecho un nombre como fuente principal de noticias sobre Oriente Próximo desde su creación en 2000, ha ofrecido una posible explicación del fracaso total de los servicios de inteligencia occidentales e israelíes. Y el culpable, según él, es el fabricante chino de telecomunicaciones Huawei, conocido en todo el mundo y sancionado por Estados Unidos.

Según Al Bawaba, Hamás y sus combatientes han estado utilizando tecnología de Huawei para comunicarse. Estos nuevos teléfonos inteligentes ya no funcionan con Android, el sistema operativo (SO) para teléfonos inteligentes ampliamente utilizado en Occidente junto con iOS de Apple, sino con su propio SO, desarrollado por los chinos por necesidad como alternativa, con el que las técnicas de interceptación de los servicios de inteligencia occidentales son, por consiguiente, inútiles. Además, el SO chino también funciona con un motor de búsqueda perfeccionado por desarrolladores chinos, y no con Google, que supuestamente está lleno de puertas traseras abiertas para los servicios de espionaje estadounidenses y de otros países occidentales. Por eso Israel no ha podido conocer los planes de ataque de Hamás, comenta Al Bawaba.

El hecho de que los chinos hayan desarrollado su propio tipo de sistema operativo «Android» y su propio motor de búsqueda es consecuencia de la furia irracional y autodestructiva de las sanciones estadounidenses, no sólo contra Rusia, sino también contra China.

Las sanciones contra Huawei tienen su origen en una envidia de negocios estadounidense bastante ordinaria. Hace unos años, Huawei ya era el líder del mercado de la emergente tecnología inalámbrica de Internet G5. Muchos vasallos occidentales de EE.UU. también querían pasarse a la tecnología G5, mucho más rápida y potente, como parte de su modernización digital y comprar al líder del mercado chino, bueno y al mismo tiempo barato. Esto era especialmente favorable para los países que ya disponían de la infraestructura estándar G4 predecesora de Huawei, sobre la que se podría haber construido el sistema G5 para ahorrar costes.

La competencia estadounidense del G5 iba por detrás de los chinos en desarrollo, por lo que sus productos acabarían siendo mucho más caros. En este punto, el Estado sancionador EE.UU. entró en escena. Ha acusado «ex cathedra» a Huawei de haber incorporado software espía en su sistema G5. A continuación, Washington ha prohibido a sus vasallos comprar el G5 a los chinos. Como es bien sabido, Washington no necesita pruebas para sus acusaciones.

En caso de violación de la prohibición del G5, el Estado canalla estadounidense amenazó a sus aliados con todo tipo de sanciones, incluida la exclusión del intercambio de inteligencia. De ello se benefician especialmente los servicios de inteligencia de los Estados vasallos de EEUU. Pues en áreas de especial importancia para sus políticos, se les permite mirar por encima del hombro a la inteligencia de la NSA y la CIA, que nunca podrían obtener con sus propios y modestos recursos. Por eso, los llamados «Estados de los cinco ojos», que además de EE.UU. también incluyen a Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Gran Bretaña, se abstuvieron inmediatamente de comprar Huawei G5. Sin embargo, para Alemania, que ya cuenta con una infraestructura G4 de Huawei, una medida así resultaría especialmente cara.

Desde 2020, el Gobierno estadounidense ha impedido a empresas estadounidenses e internacionales vender sus productos o servicios a Huawei bajo amenaza de sanción. Mientras tanto, estas prohibiciones de exportación estadounidenses se han extendido contra toda la industria informática china, con el objetivo declarado de apartar a los chinos de los productos occidentales de alta tecnología y del uso de patentes occidentales y frenar el desarrollo del país. Pero también en este caso los estadounidenses han calculado mal, en su propio detrimento.

De hecho, los arrogantes idiotas del Congreso estadounidense siguen creyendo que son los amos del mundo y que Estados Unidos está solo a la cabeza del desarrollo tecnológico mundial. Sin embargo, China es el país que educa a más ingenieros, matemáticos y científicos en todo el mundo que Estados Unidos y la UE juntos. En los últimos años, China ha registrado el doble de patentes científicas que Estados Unidos. Sin embargo, los políticos y los medios de comunicación estadounidenses acusan a la República Popular China de robar su tecnología obsoleta. Probablemente incluso ellos mismos lo creen, de lo contrario no intentarían bloquear el desarrollo tecnológico de China mediante sanciones estadounidenses.

Sin embargo, si EE.UU., por ejemplo, aislaba a una enorme empresa china como Huawei de los chips patentados en Occidente, como viene ocurriendo desde hace algún tiempo, cualquier observador medianamente sensato tenía claro que los chinos no tardarían en desarrollar sus propios chips, que serían entonces aún más avanzados que los que habían importado previamente de Occidente con patente estadounidense. Y esto es exactamente lo que demostró Huawei a principios de septiembre de 2023 con la presentación y producción en masa de su nuevo teléfono móvil P60. En este teléfono, Huawei ha fabricado en serie un nuevo chip procesador de 7 nanómetros (nm), revolucionariamente pequeño y muy potente.

De este modo, a pesar de las sanciones, casi se acerca a los chips estadounidenses más avanzados. Al mismo tiempo, el P60 presenta otras características técnicas revolucionarias. Por ejemplo, el móvil funciona con un sistema operativo «Android» especialmente desarrollado por Huawei y con su propio motor de búsqueda como sustituto de Google.

En los informes de pruebas neutrales, es decir, no occidentales, el P60 se califica ahora como mejor que los productos occidentales comparables. Según los comentarios de muchos usuarios, el nuevo P60 también parece ser atractivo para los occidentales, y se dan razones sorprendentes para ello. Escriben, por ejemplo, que a los estadounidenses les molesta mucho menos que los chinos escuchen sus conversaciones o almacenen sus correos electrónicos de lo que les molesta que lo hagan la CIA o la NSA.

Al igual que las sanciones económicas antirrusas, las sanciones de EE.UU. contra China fueron en última instancia un tiro que les salió por la culata. Porque las empresas estadounidenses y occidentales no sólo han perdido un cliente importante que ahora compra en China, sino que también han ganado un nuevo competidor importante en el mercado mundial de chips.

Ahora que tenemos una idea de la alta calidad de los teléfonos móviles chinos y otras comunicaciones supuestamente protegidas de las técnicas de escucha occidentales, ésta puede ser de hecho una de las razones por las que los servicios de inteligencia israelíes y sus homólogos amigos en Occidente no tenían ni idea de la tormenta que se avecinaba de la «Operación Al-Aqsa Flood» (Inundación de Jerusalén) palestina. Esto también se corrobora en el mencionado artículo del portal de noticias jordano Al Bawaba, pero por una persona de lo más rutilante, a saber, un tal Aimen Dean. Según la Wikipedia en inglés, Aimen Dean es un antiguo miembro de Al Qaeda que fue reclutado por el servicio británico de inteligencia exterior MI6 en 1998.

En su informe, Al Bawaba hace referencia a un mensaje publicado por Aimen Dean en X (antes Twitter), en el que se lee:

«¡A todos los que se preguntan por qué Israel, con sus servicios de seguridad e inteligencia, no pudo ver los planes de Hamás para esta audaz invasión de Israel…! La respuesta parcial es: ¡Huawei! Sí, ¡durante los últimos más de 30 meses los líderes y combatientes de Hamás han estado utilizando teléfonos, tablets y ordenadores portátiles Huawei!».

Continuando con la explicación detallada de por qué es tan difícil crackear los teléfonos Huawei, Aimen razonó que Google y otras empresas tecnológicas estadounidenses han prohibido a la compañía china utilizar sus sistemas, lo que ha obligado a Huawei a desarrollar sus propios sistemas que sólo pueden ser hackeados por China.

Pero nada de esto puede ni siquiera empezar a explicar cómo los combatientes y terroristas de Hamás eludieron o apagaron todas las cámaras y sensores de movimiento a lo largo de la frontera sin ser advertidos, o por qué el 80% de las tropas fronterizas de Israel habían sido desplazadas de la frontera de Gaza y enviadas a Cisjordania en las semanas anteriores. Porque eso es lo que hizo posible el éxito de la invasión de Hamás en primer lugar.

Además, el trabajo de inteligencia no se limita a recopilar información y datos técnicos. Es algo más que descifrar teléfonos. Una operación como la «inundación de Jerusalén» requirió una amplia preparación en el suministro de material y la práctica de innumerables combatientes en campos de entrenamiento. Cuesta creer que los numerosos espías israelíes sobre el terreno en Gaza supuestamente no se hayan dado cuenta de nada, pero de nada. También resulta asombroso que -después de que el jefe de la inteligencia egipcia advirtiera personalmente al primer ministro israelí diez días antes del ataque de Hamás de que algo grande se estaba gestando en Gaza- no hubiera ocurrido nada más.

The Times of Israel informó el 9 de octubre de 2023 de que altos funcionarios del gobierno egipcio habían advertido repetidamente a sus homólogos en Israel, incluido el propio primer ministro israelí Netanyahu, de que «algo grande» estaba a punto de ocurrir, «algo inusual, una operación terrible«, desde Gaza. Pero, escribe el Times of Israel, los egipcios estaban «sorprendidos por la indiferencia de Netanyahu«.

Esto plantea involuntariamente la cuestión de si la historia de los teléfonos Huawei no es más que una distracción y si el gobierno israelí y sus servicios de inteligencia no habrán mirado deliberadamente hacia otro lado. Porque la monstruosidad de la «Operación Inundación de Jerusalén» de Hamás proporcionaría de hecho a Israel el pretexto para acabar de una vez por todas con Hamás y con toda Gaza y bombardear hasta los cimientos la ciudad de dos millones de habitantes, lo que ya está ocurriendo.

-Traducido del alemán al castellano para piensaChile: Martin Fischer

*Fuente: RT.DE