Por Víctor Jara: ¡Exijamos al gobierno que pida la extradicción de Barrientos a EE.UU.!

13 de octubre de 2023

Mientras no veamos a Pedro Barrientos tras las rejas, no podemos confiar en las autoridades chilenas, no podemos confiar en quienes están obligados moral y civilmente a tramitar su extradicción y el posterior juicio ante la justicia chilena.

El diario norteamericano The New York Time, informa hoy que Pedro Barrientos ha sido detenido.

Pero mientras no tengamos claro que ha sido extraditado a Chile y ha sido detenido por la policía chilena y llevado a una cárcel, por el horrendo y cobarde crimen cometido, no podemos bajar los brazos.

No queremos sorpresas, de las cuales después nadie se hace cargo.

Ni perdón ni olvido, ¡Justicia!

Hay que permanecer alerta, hay que continuar exigiendo al gobierno de Chile la extradicción de Pedro Barrientos y que se le aplique la condena que ha recibido de los tribunales chilenos.

Haz que tu voz se escuche. ¡Firma la petición online y difunde!

Enlace para firmar:

https://chng.it/cNkdn4pqGH

Traducción del artículo aparecido en The New York Time:

Detienen en Florida a un ex militar chileno acusado de matar a un cantante folclórico.

Pedro Barrientos, de 74 años, está acusado de matar al popular cantante chileno en 1973. En un caso civil, el Sr. Barrientos fue acusado de jactarse de haber disparado al Sr. Jara dos veces en la cabeza.

Un cartel con un borde rojo y una foto en blanco y negro de Víctor Jara, con el texto «Verdad y Justicia», el nombre completo del Sr. Jara y «Ejecutado Político», está montado en un poste en una zona verde. A ambos lados hay otros carteles similares.

Un póster de Víctor Jara, llamado el «Bob Dylan de Sudamérica», en un acto conmemorativo el año pasado. Crédito…Javier Torres/Agence France-Presse – Getty Images

Por Orlando Mayorquin

11 de octubre de 2023

Actualizado a las 3:27 a.m. ET

Un ex oficial del Ejército chileno acusado de torturar y asesinar al cantante folclórico chileno Víctor Jara y a otras personas durante las sangrientas secuelas de un golpe militar en 1973 fue arrestado en Florida, anunciaron las autoridades el martes.

El ex oficial, Pedro Pablo Barrientos, de 74 años, que se trasladó a Florida en 1990, es buscado en Chile por el asesinato extrajudicial del Sr. Jara en un estadio deportivo chileno. Allí, el Sr. Jara y otros disidentes habían sido detenidos tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al presidente del país, Salvador Allende, y llevó al poder al general Augusto Pinochet.

Funcionarios federales de inmigración y agentes de la policía local detuvieron a Barrientos el 5 de octubre durante un control de tráfico en Deltona, Florida, a unos 50 kilómetros al suroeste de Daytona Beach, según un comunicado de prensa publicado el martes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Sr. Barrientos está bajo custodia del ICE, dijeron las autoridades.

«Barrientos tendrá que responder ahora a los cargos que se le imputan en Chile por su participación en torturas y ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos chilenos», dijo en el comunicado de prensa John Condon, agente especial de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE en Tampa.

El Sr. Jara, que ha sido descrito como el «Bob Dylan de Sudamérica», era un cantante popular originario del campo chileno que cantaba historias de pobreza e injusticia.

Había apoyado al gobierno de Allende y era miembro del Partido Comunista de Chile cuando fue detenido en la Universidad Técnica del Estado junto a cientos de estudiantes y profesores.

Tres días después de su detención, el cuerpo acribillado a balazos del Sr. Jara fue encontrado en la puerta de un cementerio junto a los de otras cuatro víctimas. Antes de matarlo, los soldados le destrozaron los dedos con las culatas de sus fusiles y le dijeron burlonamente que nunca volvería a tocar la guitarra.

La detención de Barrientos se produce más de siete años después de que un jurado federal lo declarara responsable de la muerte de Jara y concediera una indemnización de 28 millones de dólares a la familia del cantante, que había presentado la demanda al amparo de una ley federal que permite a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el extranjero solicitar reparación.

Un ex soldado chileno declaró ante el tribunal que Barrientos se había jactado de haber disparado al Sr. Jara dos veces en la cabeza.

«Solía mostrar su pistola y decir: ‘Maté a Víctor Jara con esto'», testificó el soldado José Navarrete.

Un tribunal federal revocó en julio la ciudadanía estadounidense del Sr. Barrientos basándose en una denuncia confidencial presentada por la oficina de litigios de inmigración del Departamento de Justicia.

«El tribunal determinó que el Sr. Barrientos ocultó deliberadamente hechos materiales relacionados con su servicio militar en sus solicitudes de inmigración», dice el comunicado de prensa del ICE.

No estaba claro si se estaba tramitando la extradición de Barrientos. El martes por la noche no fue posible ponerse en contacto con las autoridades federales para que hicieran comentarios, y no estaba claro si Barrientos había contratado a un abogado.

El Sr. Barrientos fue el último ex funcionario chileno en ser arrestado por el asesinato del Sr. Jara. En 2018, ocho militares retirados fueron condenados cada uno a más de 15 años de prisión por un juez chileno por la muerte del Sr. Jara.

*Fuente: The New York Time