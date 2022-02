Resumen de noticias acerca del funcionamiento de la Convención Constitucional, 28 de febrero 2022 

El Mostrador

27 de febrero 2022.

La opción de que Chile se quede sin Senado, a discusión en la Convención este lunes

La indicación cuenta con los apoyos de la centroizquierda necesarios para ser aprobada en la comisión de Sistema Político y en el pleno. Con ello, la modificación al Poder Legislativo pasaría a la propuesta definitiva de la Nueva Constitución.

Califican como «gravísimas» declaraciones del presidente del Consejo Directivo del Servel sobre la Convención Constitucional

Aunque luego aclaró que se trató de una «opinión personal», Andrés Tagle, militante UDI y exdirector de Codelco durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuestionó a la Convención y generó emplazamientos desde distintos frentes donde incluso se pidió su renuncia.

Los dos tercios van haciendo su trabajo: poner la pelota en el piso

Patricio Fernández

El Proceso Constituyente sigue su curso. Se equivocan quienes creen cuidarlo rechazando las voces críticas. Nuestra deliberación requiere de todas ellas. Pero también aquellos que quisieran ponerle una lápida. Vivimos días determinantes en los que todo se halla en juego, y así como hay buenas razones para preocuparse, también las hay para tener esperanzas. Esta historia da sorpresas estimulantes en los precisos momentos en que la inquietud se apodera de muchos. Falta, y es deber de todos los demócratas poner lo mejor de sí para que arribe a buen puerto y consigamos ese nuevo acuerdo comunitario que muchos aguardan, en el que todos nos sintamos vistos y reconocidos, y donde las diferencias no sean motivo de desprecio ni desconfianza, sino parte de una inteligencia colectiva en la que nadie sobra.

El Mostrador

28 de febrero 2022.

Estado unitario, plurinacionalidad y pluralismo jurídico

La pretendida definición de Chile como un Estado regional, pluriétnico y de pluralismo jurídico, puede no entenderse como una promesa pacífica en cuanto a objetivos. Un Estado es unitario o federal y, en cualquiera de estas categorías, puede aceptar regímenes regionales especiales, con autonomías parciales o normas de especial aplicación. Se echa de menos un reconocimiento expreso de soberanía, no puede haber dos lecturas en esta materia. Por otro lado, en relación con la fortaleza institucional del Estado, la decisión de jubilar intelectualmente a Montesquieu y cambiarle el nombre al Poder Judicial por el de Sistema Nacional de Justicia, resulta confusa e innecesaria. Particularmente si abre, además, la puerta a un “pluralismo jurídico”, que no se aviene con un sistema moderno y equilibrado de poderes en democracia. Una dualidad de sistemas nacionales de justicia supone la existencia de una soberanía fraccionada y la imposibilidad práctica de resolver conflictos bajo el principio de cosa juzgada, pues la dualidad disuelve la autoridad.

Constituyente: Chile regional, plurinacional e intercultural

María Fernanda Herrera A.

En este contexto, debe entenderse la aprobación constituyente de un Chile regional, plurinacional e intercultural que, sin embargo, requiere —en su futura y específica legislación— de respuestas capaces de prever tensiones inherentes a las competencias de las nuevas estructuras territoriales y administrativas que se pretenden. Cuestionamientos tales como: ¿las autonomías indígenas mantendrán el territorio impuesto por la República? ¿Cómo realizar una jurisdicción indígena en territorialidad de etnias híbridas (originarios y occidentales)? ¿La consulta previa es vinculante? ¿Los Recursos Naturales presentes en las comunidades indígenas son propiedad del Estado o de las comunidades?, etc.

En fin, la Ley Marco de Autonomías tendrá que establecer de manera clara las condiciones y procedimientos establecidos en la Nueva Constitución Política del Estado, con el fin de ejecutar efectivamente la identidad plurinacional

Las regiones, la cámara territorial y el poder compartido en la nueva Constitución

Julieta Suárez-Cao, Esteban Szmulewics e Ismael Tolosa

Es positivo que la elección de los miembros del Consejo Territorial sea concurrente con las elecciones subnacionales, ya que ello fomenta la regionalización de la competencia, refuerza la connotación territorial, no obstante ser un órgano de carácter nacional. Sin embargo, se aprecia poco conveniente que las candidaturas a la cámara territorial y a la Asamblea Regional vayan en una misma lista. Esto plantea problemas de distinción al electorado, ya que son dos elecciones distintas y con votos distintos. Además, se tiende a crear en las Asambleas Regionales una distinción entre asambleístas de primera y segunda categoría. En este sentido, para cautelar la mala práctica del “turismo electoral” –candidaturas regionales que no tienen conexión sustantiva con la región–, parece razonable plantear criterios fuertes de avecindamiento y residencia, que hasta el minuto han sido letra muerta en elecciones parlamentarias.

El Desconcierto

27 de febrero 2022.

La opción de que Chile elimine el Senado: El importante tema de discusión en la CC

Agencia EFE.

Para el constituyente Raúl Celis, miembro de la comisión, «esto transforma el Senado actual en una especie de caricatura».

Indulto a los presos del estallido: Estos son los proyectos que votará la Convención

Joaquín Castro

La liberación a los presos del estallido social es un tema controversial que, a más de dos años de la revuelta, aún mantiene en prisión a personas que todavía no tienen un juicio que los condene o absuelva. Para resolver esta situación es que algunos integrantes de la Convención Constitucional presentaron dos propuestas de norma constitucional respecto a este tema. A estas se le suma una iniciativa popular constituyente que alcanzó más de 16.000 firmas y de forma paralela se tramita otro proyecto de amnistía en la comisión de Constitución del Senado.

El Ciudadano

27 de febrero 2022.

De forma autogestionada, Pueblo Selk’nam realiza importante consulta indígena sobre proceso constituyente

Como “un triunfo del pueblo selk’nam» fue calificado la realización de la consulta indígena del pueblo Selk’nam en Porvenir, Magallanes, proceso enmarcado de forma autónoma en el proceso constituyente

The Clinic

26 de febrero 2022 (OJO)

Columna de Antonio Bascuñán: ¿Una oportunidad perdida?

Antonio Bascuñán

No estoy conforme con el trabajo de la Convención Constitucional. A diferencia de las críticas cada vez más frecuentes y duras desde la derecha -la negra, la azul y la amarilla- mi disconformidad proviene de constatar la falta de vocación de cambio de esos 2/3 activos.

27 de febrero 2022

¿Qué se debe hacer para que el derecho al ocio esté en la Constitución?: Tres expertos dan ideas

Por Felipe González

Junto con otros dieciocho artículos del primer informe de Sistemas de Conocimiento, el que buscaba garantizar constitucionalmente el ocio volverá a su comisión de origen para, más tarde, tener un segundo intento para obtener los dos tercios en el pleno de la Convención. ¿Qué tan importante es la consagración del ocio en la Constitución?, ¿cómo podría ser viable? Aquí, responden tres expertos de distintas disciplinas.

