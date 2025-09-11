Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
11 Sep 2025

Noticias

Denuncia, Derechos Humanos, Fascismo, Historia - Memoria, Palestina, Sionismo

«Nunca más es ahora» (periodista judía compara Alemania nazi con Gaza)

por Katherine Rose Halper (EE.UU)

3 mins atrás 1 min lectura

«Nunca más es ahora» (periodista judía compara Alemania nazi con Gaza)
Compartir:

11 de septiembre de 2025

La periodista judía @kthalps expone en una entrevista con @doubledownnews los paralelismos entre la Alemania de la década de 1930 y la época contemporánea marcada por el régimen israelí.
El material revela lo que describe como “el secreto más oscuro de Israhell”, abriendo un debate urgente sobre memoria histórica, derechos humanos y la responsabilidad internacional.

————

Compartir:
Etiquetas #Denuncia #facismo #judia #katherine rose halper #periodista #sionismo
Denuncia, Derechos Humanos, Fascismo, Historia - Memoria, Palestina, Sionismo...

"Nunca más es ahora" (periodista judía compara Alemania nazi con Gaza)

Declaraciones, Mujeres, Politica, Pueblos en lucha

Por un Chile que no olvida... (y que sigue y seguirá exigiendo justicia)

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.