11 Sep 2025

Por un Chile que no olvida… (y que sigue y seguirá exigiendo justicia)

por Jeannette Jara Román (Chile)

3 horas atrás 1 min lectura

11 de septiembre de 2025

Por eso, mañana que es 11 de septiembre Debemos disponernos a no olvidar, para nunca volver a repetir. Yo represento a una mayoría de nuestro país que quiere cambios, con estabilidad y con la tranquilidad, de la gente que lucha porque nuestro país siga creciendo, existan mejores salarios, más empleos y mejor calidad de vida. A ese Chile real le hablo yo.

Etiquetas #11 de septiembre #elecciones presidenciales 2025 #jeannette jara
