Cabo Verde, hoy es fútbol, pero tiene una larga historia de sufrimiento, trabajo, exilio económico. ¿Que pasará mañana?

04 de julio de 2026

Escuche la historia, datos la realidad que los canales del fútbol no cuentan. Esos muchachos corriendo detrás de la pelota tienen padres y abuelos que pueden escribir historia, una dura historia. Terminado el Mundial, 500.000 cabo verdianos volverán a la realidad, pero África hace ya un rato dejó de ser el continento sumiso y esclavizado del que nos hablan los libros.

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En esta edición de #Hisplemedia, analizamos la historia de la revolución de Amílcar Cabral en Guinea y Cabo Verde, la guerra de independencia y su asesinato, supuestamente. a manos de un miembro de su propio partido en enero de 1973. Amílcar Cabral fue el líder revolucionario más destacado de Guinea-Bissau. Impulsó el movimiento nacionalista de Guinea-Bissau y las Islas de Cabo Verde, así como la posterior guerra de independencia en Guinea-Bissau.