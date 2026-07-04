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04 Jul 2026

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África, Colonialismo, Imperialismo

Cabo Verde, hoy es fútbol, pero tiene una larga historia de sufrimiento, trabajo, exilio económico. ¿Que pasará mañana?

por piensaChile

38 mins atrás 1 min lectura

Cabo Verde, hoy es fútbol, pero tiene una larga historia de sufrimiento, trabajo, exilio económico. ¿Que pasará mañana?
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04 de julio de 2026

Escuche la historia, datos la realidad que los canales del fútbol no cuentan. Esos muchachos corriendo detrás de la pelota tienen padres y abuelos que pueden escribir historia, una dura historia. Terminado el Mundial, 500.000 cabo verdianos volverán a la realidad, pero África hace ya un rato dejó de ser el continento sumiso y esclavizado del que nos hablan los libros.

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Etiquetas #amilcar cabral #asesinado por el colonialismo #guinea bissau e islas de cabo verde
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