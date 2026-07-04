Cabo Verde, hoy es fútbol, pero tiene una larga historia de sufrimiento, trabajo, exilio económico. ¿Que pasará mañana?
por piensaChile
38 mins atrás 1 min lectura
04 de julio de 2026
Escuche la historia, datos la realidad que los canales del fútbol no cuentan. Esos muchachos corriendo detrás de la pelota tienen padres y abuelos que pueden escribir historia, una dura historia. Terminado el Mundial, 500.000 cabo verdianos volverán a la realidad, pero África hace ya un rato dejó de ser el continento sumiso y esclavizado del que nos hablan los libros.
Más sobre el tema:
En esta edición de #Hisplemedia, analizamos la historia de la revolución de Amílcar Cabral en Guinea y Cabo Verde, la guerra de independencia y su asesinato, supuestamente. a manos de un miembro de su propio partido en enero de 1973. Amílcar Cabral fue el líder revolucionario más destacado de Guinea-Bissau. Impulsó el movimiento nacionalista de Guinea-Bissau y las Islas de Cabo Verde, así como la posterior guerra de independencia en Guinea-Bissau.
Shock del oro: Burkina Faso compra tractores sin dólares. Se puede, cuando se quiere.
Bélgica devuelve el único resto que quedó del asesinado Patricio Lumumba: un diente. Su cuerpo fue disuelto en ácido
Artículos Relacionados
Jefe del Comando Sur de EEUU anuncia que regresará a Venezuela para «liderar el plan de tres fases» de Trump
por Agencias
4 meses atrás 2 min lectura
Araucanía: Inhabilitante desconocimiento histórico
por Felipe Portales (Chile)
2 años atrás 3 min lectura
Al ministro Van Klaveren: Rechazamos su incitación al odio y a la deshumanización en Palestina
por Organizaciones por Palestina (Chile)
1 año atrás 1 min lectura
«El plan de las élites es el Gran Israel: Van a desalojar a las petromonarquías»
por Alberto Iturralde (España)
2 meses atrás 1 min lectura
Europa debe enmendar el rumbo
por Níkolas Stolpkin (Chile)
2 años atrás 4 min lectura
Declaración de principios: «Viva Cuba, sin que nadie la someta»
por Artistas cubanos
6 meses atrás 1 min lectura
4 de Julio «Día Nacional por la Defensa de la Salud Digna»
por piensaChile
9 segundos atrás
4 de julio de 2026
Todos a la calle a Defender la Salud Pública. 10:00 Horas frente al GAM
Ucrania, la universidad del narcotráfico latinoamericano
por Félix Madariaga Leiva (Chile)
2 días atrás
02 de julio de 2026
La guerra en Ucrania no solo ha provocado una devastación humana y material sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Crecen las denuncias con argumentos que hay suministro de armas hacia el narco latino.
El profundo drama humano del Sahara Occidental: El último triunfo del colonialismo español
por Ahmed Omar (Campamentos de refugiados saharauis)
3 días atrás
Imagen superior: Campamento de refugiados saharauis en pleno desierto del Sahara. El texto con que hemos publicado este artículo ha sido redactado por la Redacción de piensaChile. Abajo va…
Miércoles 10:00 horas: Estación Metro Tobalaba.
por Coordinadora Nacional de Trabajadores (Chile)
6 días atrás
28 de junio de 2026
Este encuentro busca reunir a organizaciones sindicales, sociales y a trabajadores de distintos sectores para manifestar, de manera organizada y colectiva, nuestra defensa de los derechos laborales, el empleo digno, la negociación colectiva y la participación de las y los trabajadores en las decisiones que impactan al mundo del trabajo.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.