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04 Jul 2026

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África, Cultura

Escuche estas voces y estos instrumentos africanos y goce, descanse, llenese de energía

por piensaChile

2 horas atrás 2 min lectura

Escuche estas voces y estos instrumentos africanos y goce, descanse, llenese de energía
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04 de julio de 2026

El colonialismo que nos ha dominado por siglos, no sólo ha tratado de silenciar, ocultar lo que es nuestro, sino tambien la realidad, la cultura, los sueños, el arte de pueblos hermanos. El cine siempre nos mostró el continente africano como algo retrógrado, primitivo, salvaje; donde había blancos tratando de llevar cultura, orden, desarrollo. Cuanto nos han mentido. Viviendo el exilio, al que se vieron obligados cientos de miles, quizás millones de latinoamericanos, entre ellos, los chilenos, a quienes abrieron los ojos, pudimos descubrir un mundo tan o más lleno de sueños, de dolores, de cultura, de arte en las hermanas y hermanos que venían de otros países latinoamericanos, de África,, del Medio Oriente, de Asia, de Oceanía. Y supimos que no estábamos solos. Y se fue llenado el corazón, la mente, los ojos, los huesos, la piel de todo aquello que nos ofrecían otros pueblos.

Escuche esto y emocionese, sienta, deje ir sus pies, su corazón. Cierre los ojos y goce.

Chapters:

0:00 N Sembo – «My Strength»
4:45 Kayira Doroŋ – “All Is Well”
8:37 Wuli Koteng – “Rise Again”
13:49 Sitoo Koto – “Under the Baobab Tree”
18:27 Silo La – “On the Road”
23:13 Jamm Rekk – “Peace Only”
28:14 Kotenke – “Seeing You Again”
36:43 Yeelen Bena An Soro – “The Light Will Find Us”
41:40 N Ka Sey Le – “I Am Going Home”
46:45 Hɛrɛ Dugu Sira – “The Peaceful Village Road”
50:49 Sanjoo Sondomee – “Heart of the Rainy Season”
56:12 Fo Saama Tiloo – “Tomorrow’s Light”

#AfricanKoraMusic #AfricanRootsMusic #KoraMusic

 

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Etiquetas #cultura #folklore #lucha contra el colonialismo #musica #sueños
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