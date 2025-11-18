Ecuador: Rotundo rechazo a la consulta popular de Daniel Noboa

El electorado ecuatoriano rechazó de forma abrumadora este domingo en un referendo y consulta popular las cuatro propuestas impulsadas por el presidente, Daniel Noboa, entre ellas las de establecer bases militares extranjeras y cambiar la Constitución actual.

Casi 14 millones de ecuatorianos estaban habilitados para sufragar en una jornada de alta participación, superior al 80 por ciento, y sin incidentes graves, según el Consejo Nacional Electoral y la misión de observación de la OEA. Tras conocer los resultados, el mandatario andino aceptó la derrota: “respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos”, señaló en su cuenta de X.

Noboa, quien fue reelegido en abril y tiene mandato hasta 2029, había apostado fuertemente a esta consulta luego de que la justicia bloqueara algunas de sus iniciativas más polémicas, como la castración química para violadores o la vigilancia sin necesidad orden judicial, por considerarlas contrarias a derechos fundamentales. Los resultados mostraron una tendencia clara al rechazo a los cambios propuestos por Noboa. El respaldo al “Sí” se concentró únicamente en la región centro, integrada por Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua, mientras que en el resto del país prevaleció el No.

Tras la derrota, Noboa se limitó a afirmar que “estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado”. “Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano”, sostuvo en la misma plataforma con un mensaje breve, en el que aseguró que “nuestro compromiso no cambia; se fortalece” y prometió seguir “luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos”.

Enfrente tuvo a la progresista Revolución Ciudadana (RC), que denunció el gasto “millonario” del Ejecutivo en una consulta que calificó como una “distracción” para avanzar en la privatización de la educación y la salud, tras resaltar que la actual Constitución es “garantista” y sostiene un Estado de derecho que protege a las minorías. El exiliado expresidente Rafael Correa destacó la elección como un «hito histórico» y celebró que «la Constitución de Montecristi ha sido ratificada después de 17 años de vigencia».

La dos veces candiata presidencial del progresismo, Luisa González, festejó el resultado en redes sociales y sostuvo que “este triunfo no es de partidos políticos; este rotundo no a Noboa le pertenece a los ecuatorianos, que vencieron el odio que confronta a un pueblo hermano y nos deja dolor y destrucción”. “¡Ganó la patria! Hoy venció la fe y la esperanza de días mejores. Hoy empezamos a reescribir nuestra historia con paz y unidad”, agregó.

También se manifestó en contra de la consulta la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), junto a otras organizaciones sociales y sindicatos. A fines de octubre, la Conaie había anunciado que trasladaba su confrontación con el Ejecutivo a la campaña por el ‘No’, después del paro contra la eliminación del subsidio al diésel.

La votación se produjo en medio de una escalada de violencia sin precedentes en Ecuador, atribuida al avance del narcotráfico. La declaración de conflicto armado interno —y el consecuente estado de excepción en gran parte del territorio—, la designación de los grupos criminales como organizaciones terroristas y las operaciones conjuntas entre el Ejército y la Policía, pilar de la estrategia represiva , no alcanzaron para reducir la tasa de homicidios.

Además de las instalación de bases militares extranjeras y la reforma constitucional, tampoco prosperó la eliminación del financiamiento estatal a las organizaciones políticas: el 57 por ciento del electorado se inclinó por mantener los fondos públicos, frente al 43 por ciento que apoyó su supresión. La iniciativa para reducir el número de asambleístas, de los actuales 151 a un esquema que combinaría representantes nacionales y provinciales hasta totalizar 73, también fue rechazada, con el 53 por ciento de votos por el No frente al 47 por ciento por el Sí.

Los resultados marcaron un duro revés para el presidente ultraderechista Daniel Noboa: la mayoría del electorado rechazó todas las propuestas de la consulta. En cuanto a la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente que permita redactar una nueva

Carta Magna que sustituya a la actual impulsada por Rafael Correa (2007-2017), un 61,49 por ciento votó por el “No”, una tendencia que se repite en el resto de preguntas, incluida la relativa a la instalación de bases militares extranjeras, donde el “No” gana con 60,12 por ciento frente al 39,88 por ciento del “Sí”, con el 50 por ciento de los votos escrutados.

El NO sonó muy fuerte

El No se impuso en todas las preguntas. En la primera propuesta del presidente Noboa, que hacía referencia a la eliminación de la prohibición constitucional de instalar bases militares extranjeras, el rechazo fue de 60,55 por ciento. En cambio, recibió un apoyo de 39,45.

En la segunda pregunta, para eliminar la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto a las organizaciones políticas, con una reforma parcial de la Constitución, el No obtuvo 58,06 por ciento, por otra parte, el Sí llegó a 41,94. En la tercera pregunta, el No a la reducción de legisladores alcanzó 53,48 por ciento.