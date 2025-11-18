Opinión Las elecciones en Chile, aún bajo la sombra de Pinochet

18 de noviembre de 2025

A pesar de la victoria de la candidata comunista Jeanette Jara en la primera vuelta de las elecciones presidenciales chilenas, el resultado general apunta a un contexto complejo y desafiante, no solo para las fuerzas progresistas y de izquierda que apoyan al gobierno de Gabriel Boric, sino también para la supervivencia de la democracia chilena.

Jara ganó con el 26,85%, apenas un 1,02% por encima del resultado de Boric en la primera vuelta de las elecciones de 2021, cuando obtuvo el 25,83% de los votos con una «lista pura» del Frente Amplio. En esas elecciones, la Concertación [DC, PS, PR y otros] se presentó con su propio candidato y solo apoyó a Boric en la segunda vuelta, después de obtener el 11,6% de los votos con Yasna Provoste, pero este año estos partidos forman parte del frente electoral Unidad por Chile , liderado por Jara.

Si la inclusión de Concertación en la alianza electoral de la coalición gobernante en estas elecciones se hubiera traducido automáticamente en un aumento de votos para el candidato del gobierno en comparación con las elecciones anteriores, Jara habría alcanzado casi el 40% de los votos.

Sin embargo, al parecer, esta alianza tuvo el efecto beneficioso de compensar la pérdida de base social y electoral de la Administración Boric, que tiene un bajo índice de aprobación de alrededor del 30%.

Otro motivo de preocupación para Jara es el escaso 1,2% de los votos obtenidos por el candidato de centroizquierda Enriquez-Ominami, quien en las elecciones de 2021 obtuvo el 7,6% de los votos, un electorado que votó mayoritariamente por Boric en la segunda vuelta y que fue fundamental para la derrota de José Antonio Kast.

La participación electoral fue bastante alta, del 85,3%, con 13.452.724 votantes que emitieron su voto debido al voto obligatorio, casi el doble de los 7.114.800 votantes que emitieron su voto en 2021.

Esta alta participación electoral también complicará las cosas para Jara, que tendrá un grupo más reducido de votantes indecisos que atraer en la segunda vuelta, a diferencia de lo que ocurrió con Boric en las elecciones anteriores.

Los votos atribuidos a los candidatos Kast [23,9%], Johannes Kaiser [13,9%] y Evelyn Mattei [12,5%], quienes defienden abiertamente el pinochetismo y las agendas reaccionarias, ultraliberales y conservadoras, totalizaron el 50,3%.

La fragmentación electoral no significa incompatibilidad ideológica entre estos candidatos, que están unidos por la misma visión reaccionaria, autoritaria y conservadora para el país.

El demagógico candidato Franco Parisi, del Partido Popular, que catalizó el sentimiento generalizado de descontento social, pero sin un vínculo ideológico orgánico con el extremismo, obtuvo un sorprendente 19,7% de los votos, un 54% más que en 2021.

Es necesario analizar en profundidad lo que parece ser un importante retroceso histórico para el Frente Amplio, la izquierda emergente en Chile que surgió como alternativa a la polarización entre la derecha [pinochetista o no] y la Concertación.

El origen de esta situación electoral desfavorable para el Frente Amplio ya se vislumbraba en los primeros meses del gobierno de Boric. La derrota, con un 62% frente a un 38%, de la propuesta de nueva Constitución post-Pinochet el 4 de septiembre de 2022, apenas seis meses después de que Boric asumiera el cargo, fue una señal significativa del cambio en el clima político.

La sensación de urgencia social de la rebelión de 2019, que catapultó la lucha antineoliberal en la cuna del neoliberalismo e impulsó la victoria del proceso constituyente y, posteriormente, la elección de Boric a la presidencia de Chile, se vio rápidamente frustrada por las decisiones del gobierno recién inaugurado, que no señaló claramente una perspectiva antineoliberal para responder a las legítimas aspiraciones históricas del pueblo chileno.

El día de la segunda vuelta de 2021, el 19 de diciembre, pocas horas antes de la votación, y consciente de las semillas que estaba sembrando para catalizar el sentimiento reaccionario y conservador de amplios sectores de la sociedad chilena, José Antonio Kast declaró que «si gano, gano; y si pierdo, también gano».

La cosecha podría tener lugar el 14 de diciembre de este año, en la segunda ronda, lo que podría ser un enorme desastre para la democracia en Chile, Sudamérica y el mundo.

Kast es hijo de un oficial del ejército nazi y miembro de una familia que colaboró ​​con la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet.

El padre y los tíos de José Kast están acusados ​​de complicidad en la desaparición de al menos 70 personas , entre ellas agricultores, comerciantes, maestros y estudiantes, en la comunidad de Paine durante la dictadura.

La familia Kast proporcionó apoyo logístico al régimen de terror suministrando provisiones al ejército y a los carabineros, y prestando vehículos para el transporte de las personas perseguidas por el régimen. Los trabajadores de la empresa de carne seca Bavaria, propiedad de la familia Kast, también figuran entre las víctimas de tortura, muerte y desapariciones.

El intento del candidato Kast de distanciarse del pinochetismo se desvanece por completo cuando sale a la luz la historia de colaboración de su familia con la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet. El padre de José Kast [un antiguo oficial del ejército nazi], así como sus hermanos mayores, están acusados ​​de complicidad y colaboración en la desaparición de al menos 70 personas —entre ellas agricultores, comerciantes, maestros y estudiantes— en la comunidad de Paine durante la dictadura.

Por los servicios prestados, la familia fue recompensada con influencia política durante la dictadura de Pinochet. Su hermano, Miguel Kast, fue ministro de Planificación, ministro de Trabajo, presidente del Banco Central y asesor de la DINA, el temido servicio de inteligencia chileno.

*Fuente: SurySur