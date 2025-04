Joven trabajador chino le habla al pueblo de EE.UU.

16 de abril de 2025

Este joven chino dice en pocos segundos un montón de verdades que, ojalá, el pueblo trabajador gringo lo escuchen y hagan lo que corresponda.

Este mismo mensaje es válido para un país que tiene cobre, litio, tierras raras, todos los metales imaginables, 4000 km de costa, lagos y bosques y una tierra que podría dar de comer a millones, pero que la avaricia y la miopía de unos pocos, la están destruyendo, contaminando, matando. Quien quiera escuchar, que escuche y aplique el mensaje a nuestra realidad. Nuestra élite se farreó, y se sigue farreando, entregando a empresas extranjeras, a cambio de migajas, los yacimiento de plata, de salitre, de cobre, de litio, los bosques nativos, las limpias aguas de los lagos y los canales, etc. etc. Pero el peor crimen es que le han robado el futuro y le han destrozado la vida a cientos de miles de jóvenes, a millones de seres humanos.

Quien no quiera ver, que espere los resultados de lo que ya es inevitable.