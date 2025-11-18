Articulos recientes

20 Nov 2025

«El futuro de Chile está en tus manos. No te dejes engañar»

por Tomás Mosciatti (Chile)

2 días atrás 1 min lectura

18 de noviembre de 2025

¿Vamos a aceptar que un grupo de matones haga política de esta manera? ¿Que destruye a personas y a candidaturas con mentiras?. Es bien difícil hacer alianzas con alguien que sonríe en la foto y la acuchilla por la espalda. El Grupo de Matones, son los Republicanos. Los mentirosos, son los Republicanos. El jefe de los matones, es José Antonio Kast. Él es el que sonríe y acuchilla por la espalda. El cínico, el falso, el desvergonzadamente descarado. El que finge amabilidad para agredir a mansalva, como un traidor. Ese es José Antonio Kast.

 

Si desea verlo en Instagram, haga click aquí:  https://www.instagram.com/reel/DN4cxdvDB2f/?igsh=MWVxcXVvZXJ2Zmx3dw%3D%3D

 

