Sáhara Occidental: cómo Israel exporta sus conocimientos coloniales a Marruecos

Imágen superior: El Muro de la Vergüenza, son ocho muros con un total de 2.720 km de largo. Ha sido construído con apoyo de Israel y dotado de moderna electrónica.

20 de marzo de 2024

La normalización de las relaciones diplomáticas entre Rabat y Tel Aviv en 2020 selló una sólida alianza en materia de defensa, inteligencia, cooperación industrial, cibervigilancia y entrenamiento militar. Esta cooperación tiene una larga historia.

Desde principios de la década de 1980, Israel ha apoyado a la monarquía marroquí para mantener y reforzar su control sobre el territorio saharaui, la última colonia en África, anexionada por Marruecos en 1975.

El apretón de manos formal entre los dos hombres no engañó a nadie. Los Acuerdos de Oslo, firmados seis años antes, han entrado en un proceso de muerte lenta que no ha sido detenido por las conversaciones de la Wye Plantation ni por el regreso del Partido Laborista israelí al poder. Hay que decir que Ehud Barak no es ninguna paloma: como Jefe del Estado Mayor en 1993, se opuso al acuerdo de paz, del que dijo que contenía «más agujeros que un queso suizo».

En el norte del continente africano, las perspectivas de paz abiertas por el alto el fuego de 1991 entre Marruecos y los independentistas saharauis también se oscurecieron. El Frente Polisario ha cumplido su promesa de silenciar las armas, pero las maniobras marroquíes siguen impidiendo la celebración del referéndum sobre el estatuto final, que debe celebrarse bajo los auspicios de Naciones Unidas.

La antigua colonia española, anexionada por Marruecos en 1975, está marcada por un muro de separación levantado por Rabat en los años 80: el Frente Polisario sólo controla el 20% del territorio al este del muro y, en suelo argelino, cerca de Tinduf, toda una población de refugiados organiza la lucha en los campamentos y vive como puede. Entre bastidores del Congreso, una delegación del Frente Polisario defendía un proyecto de resolución sobre la autodeterminación del Sáhara Occidental. Al ver al jefe de la delegación saharaui vestido con una drâa tradicional, Ehud Barak le llamó y caminó hacia él. «Estuve en su país a principios de los años ochenta«, le dijo.

Un muro de arena de 2.700 kilómetros rodeado de 10 millones de minas antipersona y antitanque.

¿Qué hacía Ehud Barak en el Sáhara Occidental cuando Israel se disponía a invadir Líbano para destruir las bases de retaguardia de los fedayines palestinos? «Mientras era general del ejército israelí, sirvió en las zonas ocupadas, probablemente en Smara, como asesor militar en la época en que se construía el muro de arena, que ahora tiene 2.700 kilómetros de longitud y 10 millones de minas antipersona y antitanque en sus bordes«, explica Gaïci Nah, responsable de Smaco, la oficina de coordinación de la acción antiminas en el Sáhara.

Según este militar, la idea de un muro de separación para impedir las incursiones de los combatientes del Frente Polisario en territorio ocupado procede de los israelíes: «Se inspiró en la línea Bar-Lev (una cadena de fortificaciones construida por Israel a lo largo de la costa del Canal de Suez tras la conquista de la península del Sinaí a Egipto durante la Guerra de los Seis Días en 1967 – nota del editor). Exportaron esta idea, que Marruecos puso en práctica bajo el paraguas político francés, con el apoyo de Washington«, explica.

La cooperación entre Rabat y Tel Aviv no se remonta a la normalización de las relaciones diplomáticas, que Marruecos aceptó en 2020 a cambio de que el presidente estadounidense Donald Trump reconociera su soberanía sobre el Sáhara Occidental, desafiando las resoluciones de la ONU. Forma parte de una larga historia. Un episodio relatado en 2016 por el antiguo jefe de la inteligencia militar israelí, Shlomo Gazit, ilustra de forma sorprendente los estrechos vínculos que existen desde hace tiempo entre la monarquía marroquí y las agencias de inteligencia israelíes.

En septiembre de 1965, el rey Hassan II hizo grabar, sin conocimiento de los jefes de Estado presentes, los debates de la cumbre de la Liga Árabe de la que era anfitrión en Casablanca, antes de entregar la cinta a la dirección de la inteligencia militar israelí, lo que dio a Israel una ventaja decisiva dos años más tarde en la Guerra de los Seis Días. La operación – «una de las mayores victorias de la inteligencia israelí«, en palabras de Meir Amit, entonces jefe del Mossad- había sido meticulosamente preparada con antelación.

Un equipo conjunto de los servicios de inteligencia internos y externos de Israel, el Shin Bet y el Mossad, conocido como la «Unidad Pájaro«, dispuso incluso de «una planta entera del hotel» donde se celebraba la cumbre, según el ex espía israelí Rafi Eitan.

Pero por temor a que estos agentes llamaran la atención, el palacio les había pedido finalmente que abandonaran el recinto la víspera de la llegada de los dirigentes árabes. Al mismo tiempo, como si fuera una contrapartida, los servicios secretos israelíes echaban una mano a las autoridades marroquíes en la desaparición del líder de la oposición e internacionalista Mehdi ben Barka, secuestrado en pleno centro de París el 29 de octubre de 1965.

Fábricas de aviones teledirigidos y entrega de armas

Con los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones diplomáticas entre Israel y algunos países árabes, esta cooperación ya no es un secreto.

En noviembre de 2021, el ministro israelí de Defensa, Benny Gantz, fue recibido a bombo y platillo en Rabat para firmar un acuerdo bilateral que sella una alianza en materia de defensa, inteligencia, cooperación industrial, cibervigilancia y entrenamiento militar.

Israel exporta ahora abiertamente sus conocimientos coloniales para ayudar al reino cherifiano a mantener y reforzar su dominio sobre el Sáhara Occidental. El verano pasado, el periodista y asesor político israelí Edy Cohen, estrecho colaborador de Benyamin Netanyahu, relató el trasfondo de esta «normalización pública«.

La «normalización pública» del Sáhara Occidental se ha traducido, entre otras cosas, en la instalación de «misiles de fabricación israelí«, la transferencia de «600 misiles balísticos para disuadir a las milicias del Polisario que planean entrar en territorio marroquí» y «la instalación de sistemas de vigilancia térmica a lo largo de toda la frontera con Tinduf y Bechar para evitar las infiltraciones de ratas (sic) por la noche«. Se trata del mismo léxico animalista que utilizan los ultras israelíes para describir a los palestinos…

Aunque el alto el fuego de 1991 se hizo añicos en 2021, el apoyo israelí a Rabat está afectando seriamente al equilibrio de fuerzas y alterando el equilibrio militar de poder.

«Los marroquíes pueden contar con el arsenal y las tecnologías que les ofrece Tel Aviv, y con los expertos militares israelíes que les apoyan. Se benefician de la información proporcionada por los satélites de reconocimiento. Ambas partes comparten los mismos objetivos expansionistas. Los marroquíes aprenden de los israelíes«,

resume el coronel Habouha Breika. Este militar, formado en Cuba y Argelia, hace especial hincapié en el desafío que supone para el Frente Polisario el despliegue de drones. Toda una serie de aparatos surcan ahora los cielos de los territorios liberados, rastreando a las muy móviles unidades guerrilleras saharauis sin escatimar esfuerzos en favor de la población civil.

Desde la base militar del aeropuerto de Esmara, atacada por el Polisario en octubre, y desde el aeródromo de Mahbès, ampliado y adaptado para estos nuevos usos, despegan los Hermes 900 (drones de reconocimiento estratégico) y los Hermes 450 (drones tácticos, que pueden equiparse con misiles aire-tierra), dos modelos desarrollados por el fabricante aeronáutico israelí Elbit Systems.

También están los drones Harop y Heron desarrollados por Israel Aerospace Industries, el primero diseñado para transportar cargas explosivas, el segundo equipado con sensores, cámaras térmicas, módulos de vigilancia terrestre, sistemas de inteligencia y radar, y capaz de adquirir objetivos y ajustar la artillería. El traficante de armas israelí BlueBird suministra a Rabat su avión no tripulado kamikaze SpyX, así como sus modelos WanderB y ThunderB. Drones turcos (TB2 Bayraktar), estadounidenses (Predator B) y chinos (Wing Loong II) completan este arsenal.

La población civil como objetivo en los territorios liberados

La utilización de estos aviones asesinos para cubrir las zonas bajo control del Frente Polisario ha tenido como efecto vaciar los territorios liberados de los nómadas que vivían en ellos: los drones apuntan tanto a personas como a animales y, desde 2021, 170 civiles han sido alcanzados por sus disparos, 86 de ellos mortalmente. Dos niños murieron en estas circunstancias.

Un duro balance: durante los dos mandatos de Barack Obama, Estados Unidos admite haber matado a 112 personas en tres países mediante ataques de drones. «Se está imponiendo poco a poco una política de limpieza étnica», acusa Abdeslam Omar Lahsen, presidente de Afapredesa, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, estimando que cerca de 30.000 personas han sido desplazadas a la fuerza en los últimos tres años.

«Apenas unos cientos de nómadas siguen resistiendo. Los demás han tenido que abandonar sus rebaños para unirse a los campos de refugiados o retirarse a Mauritania», deplora. «Hay una clara voluntad de crear incidentes fronterizos atacando a civiles mauritanos y argelinos para desestabilizar la zona«, añade el coronel Habouha Breika. Para limitar el alcance de las ofensivas llevadas a cabo por la guerrilla saharaui, Rabat ha vuelto a adquirir el sistema de defensa antimisiles Barak MX, que Israel había vendido anteriormente a Azerbaiyán en su guerra contra Armenia en Nagorno-Karabaj.

Al otro lado del muro, donde cualquier desafío a la ocupación desata la furia represiva de las autoridades marroquíes, el gobierno monárquico copia los métodos israelíes. Lejos de las ciudades, las tiendas y chozas de los nómadas se queman o arrasan regularmente para obligar a los saharauis a unirse a los centros urbanos y a su tupida red militar y policial.

En Israel, donde esta alianza se celebra a bombo y platillo, son pocas las voces que se alzan para denunciar su trasfondo colonial. El diputado israelí Ofer Cassif, elegido bajo los colores de la coalición de izquierdas Hadash y amenazado de expulsión de la Knesset por su oposición a la guerra de Gaza, es tajante:

Describe el pacto de seguridad entre Rabat y Tel Aviv como «cínico y despreciable»: «Es una alianza entre la opresión israelí en la Cisjordania ocupada y la opresión marroquí en el Sáhara Occidental ocupado, un apretón de manos criminal entre dos opresores».

-Traducido para piensaChile del francés al castellano: Elsa Fischer

*Fuente: L’Humanité