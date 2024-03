«A mi abogado, Luis Hermosilla, amigo y compañero de toda la vida!

20 de marzo de 2024

Revista Capital

Por: Silvia Peña Pinilla Periodista de El Mostrador. – 22 de noviembre 2023

Hace 10 años posaron juntos para la revista Capital, anunciando una consultora que nunca prosperó. Hoy, Longueira está acusado por cohecho en el caso SQM, Chadwick no puede ejercer cargos públicos y Hermosilla es el principal imputado del caso coimas.

Por Pilar Rodríguez

El desembarco de los ex ministros de Sebastián Piñera al mundo privado viene a toda velocidad y los mercados de las asesorías estratégicas, el manejo de crisis y el lobby están entre los preferidos por los ex funcionarios de gobierno. El movimiento tiene como cabeza de playa a una nueva sociedad que integran Andrés Chadwick, ministro del Interior hasta el 11 de marzo; Pablo Longueira, ex candidato presidencial y ex ministro de Economía y el abogado Luis Hermosilla, asesor del ministerio del Interior hasta el 13 de marzo. Según explicó Chadwick a CIPER, se trata de una “consultora profesional y no una agencia de comunicaciones ni una empresa de lobby”.