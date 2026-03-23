La nueva presidenta de la Comisión de DD.HH. de la Cámara afirmó el 2023 que las violaciones de mujeres en dictadura es «una leyenda urbana»
por Medios Nacionales
9 horas atrás 3 min lectura
Imagen superior: Gloria Naveillan nació el 3 de noviembre de 1960 en la ciudad de Chicago en Estados Unidos y es hija de Juan José Naveillán Fernández y María Norma Arriagada Razmilic. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Villa María Academy de la comuna de Las Condes, egresando en 1978. Luego estudió un año pedagogía en historia y geografía en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, carrera la cual no terminó, para seguir con marketing en el Instituto Profesional de Ciencias y Artes (Incacea). Trabajó en una exportadora de cosméticos Revlon y en una agencia de publicidad.
23 de marzo de 2026
Luego de que el oficialismo asegurara 18 de las 27 presidencias de comisión en la Cámara, la diputada del Partido Nacional Libertario Gloria Naveillán se hizo con la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, generando fuerte rechazo de la oposición.
En 2023, la diputada calificó las violaciones sexuales durante la dictadura como «leyenda urbana«: «Son denuncias que no están probadas. Si me demuestran que están probadas no tengo ningún problema, pero también que se sumen las violaciones a mujeres en la época de la Unidad Popular», dijo.
El Informe Rettig, la Comisión Valech y fallos judiciales documentan cientos de casos de violencia sexual estatal sistemática, con testimonios de al menos 1.399 mujeres.
El diputado Gustavo Gatica (independiente-PC) calificó el nombramiento como «una señal provocadora de un mundo que no tiene aprecio por los derechos humanos».
Diputada Gloria Naveillan ha militado ya en 5 partidos diferentes:
UDI → Republicanos → Partido de la Gente→ Partido Social Cristiano→ Partido Nacional Libertario
Gloria Naveillán fue candidata a diputada por la Unión Demócrata Independiente (UDI), en la provincia de Malleco, en 2017 y perdió. Luego, en 2021, se unió a los Republicanos de José Antonio Kast y sumando votos con todos los candidatos que llevó el partido, además de la creciente popularidad del candidato presidencial, logró entrar al Congreso.
Sin embargo, una vez cumplido su objetivo se peleó con todos y renunció al partido que le dio el cupo para ser diputada por Malleco (en rigor la expulsaron). Luego y tras pasar por la bancada del Partido De la Gente (PDG), se unió a los militantes del Partido Social Cristiano (PSC), e hizo campaña con ellos para la elección a consejeros regionales, alcaldes y concejales, aunque eso también llegó a su fin.
El tema, es que a Naveillán no le darían los votos para ser elegida de manera independiente, por lo que necesita de un partido o coalición que la lleve como candidata a su reelección y utilizar a quienes la acompañen para sumar votos, ya que ni a la UDI ni a Republicanos podría volver.
Así, una vez más se cambia de partido y esta vez se une al Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser, para tener un cupo y poder ir a su reelección.
*Fuente: Araucanía Diario
La nueva presidenta de la Comisión de DD.HH. de la Cámara afirmó el 2023 que las violaciones de mujeres en dictadura es "una leyenda urbana"
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