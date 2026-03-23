Carta de solidaridad del colectivo de estudiantes saharauis formados en Cuba

A quien corresponda,

Al digno pueblo cubano y a su legítimo gobierno:

Los abajo firmantes, estudiantes saharauis que hemos tenido el honor de formarnos en la hermana República de Cuba, expresamos nuestra más firme, inquebrantable y combativa solidaridad con el heroico pueblo cubano en estos momentos críticos, en los que enfrenta una de las etapas más difíciles, complejas y desafiantes de su historia reciente.

Denunciamos con absoluta contundencia el carácter criminal, injusto e inhumano del bloqueo económico, comercial y energético impuesto por el imperialismo estadounidense, intensificado bajo políticas coercitivas que constituyen un auténtico acto de chantaje internacional. Estas medidas, lejos de doblegar la voluntad del pueblo cubano, revelan la desesperación de quienes pretenden someter a una nación soberana mediante la asfixia económica y la agresión sistemática.

Condenamos enérgicamente estas prácticas aberrantes que violan flagrantemente el derecho internacional, los principios de autodeterminación de los pueblos y los más elementales valores humanos. Este comportamiento, insostenible y moralmente indefendible, busca castigar colectivamente a un pueblo digno cuya única “falta” ha sido defender su independencia, su soberanía y su modelo social.

El pueblo cubano no está solo. Su resistencia es un símbolo universal de dignidad, firmeza y lucha contra la opresión. Desde nuestra experiencia como estudiantes acogidos por la solidaridad revolucionaria de Cuba, damos testimonio de su compromiso con los pueblos del mundo, especialmente con aquellos que, como el pueblo saharaui, luchan por su libertad y justicia.

Hacemos un llamamiento urgente a todos los pueblos libres del mundo, a las organizaciones internacionales, a las instituciones humanitarias y a las conciencias vivas de la humanidad, para que se levanten contra estas políticas de agresión, exijan el fin inmediato del bloqueo y actúen con determinación para frenar estas injusticias históricas.

La lucha continúa. La dignidad no se negocia.

Paz con justicia para todos los pueblos.

Colectivo de Estudiantes Saharauis formados en Cuba