Violencia de Estado en Ecuador: La represión de Noboa cobra su primer muerto

02 de octubre de 2025

En el episodio de hoy, 30/09/2025, Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz hablan de Efraín Fuerez, de 46 años, quien fue asesinado en medio del paro nacional en Ecuador, con tres disparos presumiblemente de armas de largo alcance, solo en poder de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no se trata de un ‘caso aislado’ y por qué consistuye un acto de terrorismo de Estado? ¿Cómo lo callaron los medios, tanto ecuatorianos, como internacionales?

Con la participación de Alondra Santiago, periodista, comunicadora, expulsada por el régimen de Noboa hace más de un año.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Más sobre el tema: