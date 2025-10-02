Violencia de Estado en Ecuador: La represión de Noboa cobra su primer muerto
por La BaseLatam
3 horas atrás 1 min lectura
02 de octubre de 2025
En el episodio de hoy, 30/09/2025, Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz hablan de Efraín Fuerez, de 46 años, quien fue asesinado en medio del paro nacional en Ecuador, con tres disparos presumiblemente de armas de largo alcance, solo en poder de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no se trata de un ‘caso aislado’ y por qué consistuye un acto de terrorismo de Estado? ¿Cómo lo callaron los medios, tanto ecuatorianos, como internacionales?
Con la participación de Alondra Santiago, periodista, comunicadora, expulsada por el régimen de Noboa hace más de un año.
Más sobre el tema:
Rusia: Sin disparar un tiro, incautan 1.750 Kilos de cocaína, en cajas de plátanos procedentes de Ecuador
02 de octubre de 2025
Entrevista a Teresa Aranguren, periodista de guerra veterana y analista de Oriente Medio. Teresa fue la única periodista mujer en cubrir el conflicto entre Irán e Irak en los años 80, y fue testigo directo de la Primera Intifada palestina. Ha entrevistado a figuras clave como Yasir Arafat.
