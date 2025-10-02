Articulos recientes

02 Oct 2025

Noticias

Delincuencia, Derechos Humanos, Pueblos aborigenes, Pueblos en lucha, Represión, Resistencia

Violencia de Estado en Ecuador: La represión de Noboa cobra su primer muerto

por La BaseLatam

3 horas atrás 1 min lectura

Violencia de Estado en Ecuador: La represión de Noboa cobra su primer muerto
02 de octubre de 2025

En el episodio de hoy, 30/09/2025, Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz hablan de Efraín Fuerez, de 46 años, quien fue asesinado en medio del paro nacional en Ecuador, con tres disparos presumiblemente de armas de largo alcance, solo en poder de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no se trata de un 'caso aislado' y por qué consistuye un acto de terrorismo de Estado? ¿Cómo lo callaron los medios, tanto ecuatorianos, como internacionales?

Con la participación de Alondra Santiago, periodista, comunicadora, expulsada por el régimen de Noboa hace más de un año.

Rusia: Sin disparar un tiro, incautan 1.750 Kilos de cocaína, en cajas de plátanos procedentes de Ecuador

#ecuador #gobierno de noboa #para indigena #represion
Entrevistas, Historia - Memoria, Internacional, Mujeres

Lo que Israel no quiere que sepas, narrado por una gran periodista

Derechos Humanos, Medioambiente, Pueblo Mapuche

Chile. ¿Quién mandó quemar a Julia Chuñil?

