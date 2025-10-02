Lo que Israel no quiere que sepas, narrado por una gran periodista

02 de octubre de 2025

En este episodio de #noobstante, ‪@AymeRoman‬ entrevista a Teresa Aranguren, periodista de guerra veterana y analista de Oriente Medio. Teresa fue la única periodista mujer en cubrir el conflicto entre Irán e Irak en los años 80, y fue testigo directo de la Primera Intifada palestina. Ha entrevistado a figuras clave como Yasir Arafat.

Con ella hablamos de cómo la propaganda de guerra moldea la opinión pública (desde las presuntas armas de destrucción masiva para justificar la invasión de Iraq, hasta las narrativas que confunden deliberadamente a Hamás con el ISIS y borran las décadas de movimientos pacíficos fallidos por parte de la resistencia palestina), de cómo el periodismo puede ser un antídoto frente al blanqueamiento de la barbarie, y de por qué Palestina es hoy un espejo de nuestras contradicciones.