Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
02 Oct 2025

Noticias

Entrevistas, Historia - Memoria, Internacional, Mujeres

Lo que Israel no quiere que sepas, narrado por una gran periodista

por Ayme Román (España)

53 mins atrás 1 min lectura

Lo que Israel no quiere que sepas, narrado por una gran periodista
Compartir:

02 de octubre de 2025

En este episodio de #noobstante, ‪@AymeRoman‬ entrevista a Teresa Aranguren, periodista de guerra veterana y analista de Oriente Medio. Teresa fue la única periodista mujer en cubrir el conflicto entre Irán e Irak en los años 80, y fue testigo directo de la Primera Intifada palestina. Ha entrevistado a figuras clave como Yasir Arafat.

Con ella hablamos de cómo la propaganda de guerra moldea la opinión pública (desde las presuntas armas de destrucción masiva para justificar la invasión de Iraq, hasta las narrativas que confunden deliberadamente a Hamás con el ISIS y borran las décadas de movimientos pacíficos fallidos por parte de la resistencia palestina), de cómo el periodismo puede ser un antídoto frente al blanqueamiento de la barbarie, y de por qué Palestina es hoy un espejo de nuestras contradicciones.

Compartir:
Etiquetas #ayme roman #medio oriente #periodismo #teresa aranguren
Historia - Memoria, Migrantes, Pueblos en lucha, Resistencia, Sáhara Occidental

"Yo también fui emigrante español e inmigrante en Alemania y Suecia"

Delincuencia, Derechos Humanos, Pueblos aborigenes, Pueblos en lucha, Represión, Resistencia...

Violencia de Estado en Ecuador: La represión de Noboa cobra su primer muerto

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.