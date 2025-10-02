Lo que Israel no quiere que sepas, narrado por una gran periodista
por Ayme Román (España)
53 mins atrás 1 min lectura
02 de octubre de 2025
En este episodio de #noobstante, @AymeRoman entrevista a Teresa Aranguren, periodista de guerra veterana y analista de Oriente Medio. Teresa fue la única periodista mujer en cubrir el conflicto entre Irán e Irak en los años 80, y fue testigo directo de la Primera Intifada palestina. Ha entrevistado a figuras clave como Yasir Arafat.
Con ella hablamos de cómo la propaganda de guerra moldea la opinión pública (desde las presuntas armas de destrucción masiva para justificar la invasión de Iraq, hasta las narrativas que confunden deliberadamente a Hamás con el ISIS y borran las décadas de movimientos pacíficos fallidos por parte de la resistencia palestina), de cómo el periodismo puede ser un antídoto frente al blanqueamiento de la barbarie, y de por qué Palestina es hoy un espejo de nuestras contradicciones.
Artículos Relacionados
La constitución de 1925 fue impuesta por el ejército (II)
por Felipe Portales (Chile)
4 semanas atrás 9 min lectura
Fabián Duarte, el principal asesor económico de Boric, es una académico ligado a la RAND Corporation
por Resumen Latinoamericano
4 años atrás 5 min lectura
"Nuestro 10º Batallón de Desembarco"
por Bulat Okudjava (Rusia)
10 años atrás 1 min lectura
Discurso ante la tumba de Marx (1883)
por Friedrich Engels (Inglaterra)
14 años atrás 4 min lectura
¡Yo no debiera estar aquí, ese señor me mandó presa!
por Mónica González (Chile)
3 años atrás 1 min lectura
Ex presidente Patricio Aylwin. No todos los muertos son buenos
por Dr. Tito Tricot (Chile)
9 años atrás 5 min lectura
«Yo también fui emigrante español e inmigrante en Alemania y Suecia»
por Luis Portillo Pasqual del Riquelme (España)
18 segundos atrás
Imagen superior: La foto muestra a Don Luis Portillo del Riquelme, autor del presente artículo. Lo publicamos hoy, como un pequeño homenaje a quien nos ha enseñado despertando nuestro…
Lo que Israel no quiere que sepas, narrado por una gran periodista
por Ayme Román (España)
48 mins atrás
02 de octubre de 2025
Entrevista a Teresa Aranguren, periodista de guerra veterana y analista de Oriente Medio. Teresa fue la única periodista mujer en cubrir el conflicto entre Irán e Irak en los años 80, y fue testigo directo de la Primera Intifada palestina. Ha entrevistado a figuras clave como Yasir Arafat.
«Yo también fui emigrante español e inmigrante en Alemania y Suecia»
por Luis Portillo Pasqual del Riquelme (España)
18 segundos atrás
Imagen superior: La foto muestra a Don Luis Portillo del Riquelme, autor del presente artículo. Lo publicamos hoy, como un pequeño homenaje a quien nos ha enseñado despertando nuestro…
Violencia de Estado en Ecuador: La represión de Noboa cobra su primer muerto
por La BaseLatam
3 horas atrás
02 de octubre de 2025
En el episodio de hoy, 30/09/2025, Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz hablan de Efraín Fuerez, de 46 años, quien fue asesinado en medio del paro nacional en Ecuador, con tres disparos presumiblemente de armas de largo alcance, solo en poder de las Fuerzas Armadas.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.