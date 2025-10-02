«Yo también fui emigrante español e inmigrante en Alemania y Suecia»

28 de septiembre de 2025 (23:16 h.)

En respuesta a «El PP pretende frenar el «efecto llamada de las ayudas sociales» a los extranjeros» firmado por Marisa Cruz, publicado en EL MUNDO

Nota de Chema Tante: Luis Portillo Pasqual del Riquelme forma parte y destaca en la multitud, por fortuna nutrida, que lucha por las causas justas, por los derechos humanos, por la igualdad. Ahora se recupera de las secuelas de un tratamiento oncológico pero da buenas muestras de mantener su ímpetu y sentimiento solidario. Estas notas son su reacción ante las repetidas vilezas que la extrema derecha y la derecha extrema, VOX y PP, respectivamente, lanzan sin fundamento contra la migración.

Yo, Luis Portillo, también fuí EMIGRANTE español e INMIGRANTE en Alemania (RFA) y Suecia.

En ambos países, y al igual que otros muchos inmigrantes, RECIBÍ ayudas, beca de estudios, dinero de bolsillo, asignación mensual modesta, enseñanza gratis del alemán (en régimen intensivo e interno, en un castillo fenomenal habilitado para ello, a 60 Km. de Colonia, rodeado de bosque) y el sueco, respectivamente, en el Goethe Institut y en la Universidad de Köln (en el caso de Alemania); y en Uppsala Verksamheten y en las facultades de Economía e Historia de Uppsala en el caso de Suecia, obteniendo unas calificaciones bastante elevadas, acreditadas por los propios profesores.

Lo primero que hacían esos países con cualquier inmigrante era buscarle alojamiento, facilitarle la vida y cuanto antes enseñarles el idioma gratis, en cursos por doquier. ¿Se hace algo así en España? ¿Sirve de algo lo que muchos españoles hemos aprendido y vivido fuera, ese conocimiento, talento, ampliación de la mente? ¿O vamos a seguir siendo carpetovetónicos de pro, incluso promarroquíes?

Vivía en residencias de estudiante baratísimas, con todos los servicios necesarios, regentadas por los propios estudiantes residentes (como una comunidad de propietarios), apoyados por diversos organismos ad hoc. Comía, también muy barato, en los comedores universitarios. Como tenía beca de estudios (es decir, dedicación exclusiva a estudiar; ¡Y vaya planes de estudio y profesorado tan fenomenales) y financiación adicional, solo podía trabajar en los meses de verano, todos. SIN PROBLEMA alguno.

Aunque algún compañero español se quejaba de racismo (su trato, el del español en cuestión, no era precisamente muy agradable, y su tez bastante oscura), otros muchos compañeros y yo mismo no vimos tal cosa. Personalmente, yo me sentí muy bien tratado y muy bien considerado por los nativos o indígenas de esos dos países civilizados.

En España, me habían abierto expediente académico -igual que a otros cientos de estudiantes, en Madrid y Barcelona) y se me prohibió continuar los estudios en la Facultad de Económicas de Madrid (UCM). Pude continuar con muchas dificultades en la Facultad de Económicas de Bilbao (Sarriko), muy nueva y con pocos estudiantes. Un gran costo para una familia modesta de 7 hermanos.

Regresé a España en mayo (creo) de 1976, una vez muerto en la cama el dictador y suprimidos los controles policiales en la frontera. Salí a aprender, a comer cultura y el mundo, como todos los jóvenes, y a traerme toda esa riqueza a España, mi país, del que había salido en los años más duros y represivos de la dictadura franquista.

Siempre me dolió esa especie de deserción que es la emigración. Pero, de no haber salido, seguramente no estaría hoy vivo. El acoso policial (DGS – hoy Casa Ayuso, Puerta del Sol), las detenciones continuas, los allanamientos de morada a las 4 de la madrugada, incluso en la vivienda de mi padre, un militar franquista (ejemplar por su lealtad y sus convicciones de la época),… Era una vida muy oscura, muy dura, muy deprimente, no teníamos a dónde asirnos, absolutamente deprimidos, amargados, escondidos, temerosos, no había dinero, ni las tabernas y chiringuitos que hay hoy, todo era gris, todo, todo, gris como LOS GRISES de Franco.

La sede de la DGS (hoy Casa Ayuso – Puerta del Sol) estaba siempre llena, también con bastantes chicas. Era una verdadera cámara de tortura (despeñaron por la ventana a Julián Grimau, a Enrique Ruano, entre otras muchas alegres novatadas). Arriba, nos obligaban a «cantar» (muy pocos son los que son capaces de no hacerlo, bajo tortura). Después de los interrogatorios en las plantas de arriba, (varias veces al día, a veces de forma caprichosa: te bajaban y te volvían a subir en 2 minutos para desconcertarte y minarte las fuerzas y la moral), te bajaban a los sótanos, a los calabozos. Día y noche con la luz encendida, una sopa asquerosa en un platillo de metal (pienso ahora cómo está «tratando» Marruecos a los saharauis, presos políticos condenados varios a cadena perpetua en juicios farsa, con «pruebas» falsas y mil «irregularidades» más, simplemente por defender a su pueblo y querer lo que tantos otros pueblos han conquistado: su Libertad, su Soberanía y su Independencia. Derecho Internacional, Resoluciones de la ONU y la UA, Sentencias del Tribunal de Justicia de la UE,…, los benditos valores europeos que nuestros gobernantes se pasan por la entrepierna para contentar al M-6 y vivir cómoda y complacidamente, con VIAJES Y ESTANCIAS PAGADAS a DAJLA, el resort turístico a lo TRUMP y NETANYAHU..).

Dormíamos, en la hoy Casa Ayuso, apretados sobre el cemento, 4, 6, 8, en cada celda de 2 o tres metros de largo por unos 2 de ancho. Nos daban una sola manta asquerosa, completamente sucia, sin haber sido lavada después de haber pasado por centenares de cuerpos y guarrerías. Pero hacía mucho frío y estábamos ateridos. Tenías que cubrirte con ella, endurecida por la mierda, hedionda, pegajosa… (¿Han visto ustedes cómo tiene Marruecos hacinados a los presos saharauis, amontonados unos encima de otros, con todo tipo de bichos, suciedad, enfermedades, sin atención médica alguna, sin noticia de sus familiares a 1.000 Km de distancia, castigados algunos en aislamiento durante meses, sin ver el sol, sin poder estudiar ni ser visitados por sus familiares…? ¿Cuándo va a intervenir la ONU, cuándo el Gobierno español (y el protector y defensor de los españoles, el Sr. ALBARES), cuándo la Autoridad Judicial española y comunitaria? (España sigue siendo Potencia ADMINISTRADORA del Sáhara, legalmente. Marruecos solo es la Potencia OCUPANTE, un vulgar y criminal INVASOR, que intenta el GENOCIDIO del Pueblo Saharaui: esto está en al menos una Sentencia importantísima de los tribunales españoles: Incluso hay una SENTENCIA DE UN TRIBUNAL presidido por el propio MARLASKA, que hoy, ministro del Interior, se negaba a romper contratos con Israel porque a España le iba a salir muy caro. Oiga, ¿y cuánto de cara es la vida de un PALESTINO? ¿Y la de un hijo, una hija de ministro, en caso de haberlo? ¿Y la de los familiares de presidentes,…? Valores «europeos» y, sobre todo cristianos, la tradición de Europa y de Occidente. Y los cristianos «de base» no se mueven, no toman las calles, ¡quieren comprarse un piso a los 20 años! Y salir de fiestorro de juernes à dimanche.

El Sáhara. Una tierra colonizada, es decir, explotada, por España. YO Y TANTÍSIMOS ESPAÑOLES TAMBIEN HEMOS SIDO INMIGRANTES EN EL EX SÁHARA ESPAÑOL. Casi todo el Ejército, comerciantes, pescadores, camioneros, misioneros y demás. Nos beneficiamos de ello, después de haber liquidado el movimiento marroquí / saharaui en la muy desconocida Guerra de Ifni. Tanta gente que se aprovechó, viviendo en el Sáhara a cuerpo de rey, con doble sueldo, transporte y alojamiento de vacaciones pagados a toda la familia… , transporte, etc. Pero con una discriminación a los saharauis, a los que manteníamos en un gueto pestilente a las afueras de la. Ciudad. Y nos pasábamos por sus inefables pero muy dignas jaimas a tomar té y pinchitos. El Sáhara fue prácticamente una dictadura represiva y militar presuntamente paternalista pero cruel en la realidad.

Las pateras y los inmigrantes son un problema de Europa, que Europa no puede eludir. África ha sido, y sigue siendo en buena parte, una colonia europea. Una colonización «por otros medios» (como la guerra para Clausewitz). Europa debe reparar todo el daño que hizo a los africanos,d evolver lo robado y levantar a esos países con todos los medios posibles, incluso concienciando de ello a la gente europea y asociados.

Las pateras y los inmigrantes son fruto de toda esa política europea del reparto de África. Vox ni el PP no tienen ni iea de idea de lo que es subirse a una patera, sin saber qué va a pasar, con lo puesto. Tampoco sabe Vox, ni el PP ni mucha gente, lo que es sobrevivir varios años en el desierto. Ni coser un botón se puede en el desierto, no hay hilo, ni aguja.

Me pierdo y debo acabar porque son más de las dos de la madrugada y he salido del Hospital hace 3 días.

Pero MI MENSAJE es que los españoles TAMBIÉN hemos sido EMIGRANTES (TAMBIÉN LOS TRUMP y SU MELANIA), en América, Europa y por todo el mundo. Extremeños, castellanos, vascos, catalanes, andaluces, catalanes, gallegos, canarios… ¡Y qué pronto se olvida esto y nos ponemos arrogantes, con el diario EL MUNDO haciendo de PORTAVOZ DEL PP y FEIJÓO Y DE VOX, QUE ES LO MISMO, propalando Y/O DESLIZANDO insidias contra los inmigrantes, que vienen a matar y a follar, que roban, que se comen a los gatos (Trump), que violan a las mujeres, nos quitan el trabajo (los peores trabajos, los que los españoles no queremos, claro). Y que ellos -«los más afines culturalmente», PP dixit- nos cuiden a los viejitos. Dicen que los inmigrantes se atiborran de Seguridad Social, gastan las medicinas, llenan los hospitales, alargan las listas de espera, hacen subir el precio de la vivienda, son culpables de la inflación, son unos manteros y unos pedigüeños en las puertas de los supermercados, no van a Misa, tienen una piel diferente, huelen y visten mal, son sospechosos. Culpables, culpables, culpables de todo, de que llueva o haga frío, de no saber (bien) nuestra lengua (los independentistas catalanes se lo montan muy bien con la inmigración marroquí para que les voten y aprendan SU lengua ¡first! Y compadrean, desde el silencioso JORDI PUJOL y su herencia, con el dictador marroquí e invasor del territorio saharaui. Amics, la pela es la pela, ¿eh?). Qué poco recuerdan a RAIMON PELEGERO: «Nosaltres no som d’eixe mon» , «¡Diguem NO!».

Creo que, después del cabreo que presuntamente se cogerán en las altas esferas del Diario EL MUNDO, si leen estas lineas, podrían reconsiderar un poco su deslizamiento XENÓFOBO, RACISTA, ANTIINMIGRANTE, APORÓFOBO, DE MENTIRAS SIN CONTRASTAR, y todo ese tufo, ese hedor inaguantable que, en mi opinión y sentir, destila ese periódico. Podrían, sí, reflexionar en ello, por el bien de TOD@S, de este país que nos estamos cargando con ayuda de Trump. Suelo leer EL PAÍS desde siempre, que ahora está algo mejor, pero que también ha tenido una buena temporada pestilente, pestilente, pestilente. Pero llevo 3 ó 4 días comprando también EL MUNDO, comparo y analizo. No seguiré con ello, porque no tengo tiempo ni dinero. Tampoco soy un López Aranguren, que se leía varios periódicos nacionales y extranjeros.

Debo acabar. Ustedes lo comprenderán.

No soy de ningún partido político. He impartido docencia de Economía Internacional en la UAM, en el Departamento de Estructura Económica y Desarrollo, dirigido por el profesor y catedrático hoy emérito RAMÓN TAMAMES GÓMEZ, al que se trató de forma inmisericorde y miserable en el Parlamento cuando la Moción de Censura, con una falta de respeto y de sensibilidad, de seny, por buena parte de los intervinientes, destacando, entre otros, el miembro del PSOE llamado, creo, ÓSCAR, que rebuznaba al abrir la boca y no hacía más que zaherir al profesor; o PATXI LÓPEZ; o incluso YOLANDA. Me dolió en la distancia. No tienen ni idea del trabajo de ese hombre excepcional, de sus aportaciones a la Economía y la Sociedad, la cantidad de generaciones que ha formado y el respeto que merece un ciudadano, un anciano que ejerció su derecho de acudir al Parlamento a dar la cara e intentar sugerir consensos y soluciones. ¿Por qué no lo invitó el PSOE, como sí hizo Vox? ¿De qué se quejan, entonces? Y le cerraron la boca y le humillaron. A él y, seguramente, a muchos como yo. Y aquí Paz (de los cementerios (como la de Netanyahu, Trump, Miley, Bolsonaro y MOHAMED VI de Marruecos) y después, GLORIA, quien la haya.

Trabajé también en la ASESORÍA PARLAMENTARIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, con Montilla, Birulés y Piqué. Aprendí mucho. A menudo, 14 horas al día… En un momento determinado, quemado y agotado, me cabreé por algo que le hicieron a los saharauis, me inundé de cabreo e informé a muchas empresas y direcciones del ministro Piqué. Se montó un escándalo porque todo iba con la firma del ministro. Pero para mí era mucho más importante la vida de los seres que él y los Gobiernos españoles habían entregado a Marruecos. Incluyendo al honorable EMÉRITO y a Felipe. Por cierto. Los saharauis le llaman LIPE, porque «han perdido la FE».

El Jefe de Gabinete de Piqué, me llamó a Capítulo y yo pedí el traslado a la REDACIÓN de la revista ECONOMÍA INDUSTRIAL, la revista oficial del MINISTERIO, a un modesto puesto de escribiente,estudioso e investigador.

¿Y qué dice nuestro MAEC, JOSÉ MANUEL ALBARES, de todo lo que les cuento aquí de los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes? Es el Ministro de Exteriores… DE MARRUECOS. ¿Saben Vds que TODOS los lunes nos concentramos los miembros del Movimiento por los Presos Políticos Saharauis en Cárceles Marroquíes (MPPS) Y CUANTAS OTRAS PERSONAS QUIERAN, durante una hora frente a la sede del MAEC (Plaza de la Provincia(cerca de PUERTA DEL SOL)…? ¿Provincia 53 de España?, propongo, se lo merece; y nosotros, también, Y TAMBIÉN LOS SAHARAUIS. El trabajo sería inmenso: solo hay que añadir 53.

Pero no lo va a hacer ALBARES. Ni tampoco Isabel Natividad Díaz Ayuso va a tener la DIGNIDAD de devolver la verdad y la memoria a los españoles -no solo los madrileños- Y, CUANDO MENOS, PONER UNA PLACA en la que hoy es su casa, en la PUERTA DEL SOL DE MADRID explicando qué fue la tan odiada cámara de tortura del franquismo, la temida, hosca, desabrida y criminal DGS (Dirección General de Seguridad). ¡Qué manía de ocultar y manipular, sea AYUSO, sea ALBARES (con nocturnidad y alevosía, convocando a su colega marroquí a escondidas, sin avisar, en Jueves Santo, cuando toda la población está de vacaciones en el campo. Haciendo trampas. ¡QUÉ VERGÜENZA, Sr. ALBARES! Dedicando toda su energía a convencer a Europa de que el Gallego, Catalán y Vasco son fundamentales para la Humanidad, que España va a pagar lo que haga falta (¿nos ha preguntado a los españoles sobre ello este ministro demócrata franco-marroquí?) para que se pueda hablar en todos esos idiomas en el Parlamento de una Unión Europea en la que todo el mundo se comunica en inglés.

Soy autor del libro titulado EN DEFENSA DE LA CAUSA SAHARAUI. TESTIMONIOS DE DENUNCIA, RESISTENCIA Y SOLIDARIDAD (Ed. Círculo Rojo, oct. 2024). Se puede adquirir en la Editorial y librerías importantes, Amazon, etc., por el módico precio de 50 euros (yo no puse el precio, ni he cobrado un solo euro). Índice e Introducción disponibles en la web Academia.edu. El texto leído el día de la presentación en Madrid, está publicado en la revista digital VIENTO SUR: «Un libro de apoyo a la lucha del pueblo saharaui».

*Fuente: LaCasa