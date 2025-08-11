Anas Jamal Al-Sharif, periodista palestino asesinado por Israel: “Este es mi testamento y mi último mensaje»

11 de agosto de 2025

Actualizado a las 17:38 horas (Santiago de Chile) del 11 de agosto de 2025

Siendo las 17:38 horas (Santiago de Chile) del 11 de agosto de 2025, procedemos a cambiar el texto del testamento de Anas Al-Ali, por el que nos acaba de llegar con el texto completo y una mejor y más fiel traducción de árabe al castellano:

Y este es el testamento que tenía preparado y ha publicado su pareja dos horas después de ser asesinado:

“Este es mi testamento y mi mensaje final. Si estas palabras llegan a vosotros, sabed que Israel ha logrado asesinarme y silenciar mi voz. En primer lugar, que la paz sea con vosotros, junto con la misericordia y las bendiciones de Alá.

Alá sabe que di todo mi esfuerzo y toda mi fuerza para ser un apoyo y una voz para mi pueblo, desde que abrí los ojos a la vida en los callejones y las calles del campo de refugiados de Jabalia. Mi esperanza era que Alá prolongara mi vida para poder regresar con mi familia y seres queridos a nuestro pueblo original, la ocupada Asqalan (Al-Majdal). Pero la voluntad de Alá se impuso primero, y su decreto es irrevocable.

He vivido el dolor en todos sus detalles, he saboreado el sufrimiento y la pérdida muchas veces, pero nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin distorsión ni falsificación, para que Alá sea testigo contra aquellos que se quedaron en silencio, aquellos que aceptaron nuestro asesinato, aquellos que sofocaron nuestro aliento y cuyos corazones no se conmovieron ante los restos dispersos de nuestros niños y mujeres, sin hacer nada para detener la masacre que nuestro pueblo ha enfrentado durante más de un año y medio.

Os encomiendo Palestina, la joya de la corona del mundo musulmán, el latido del corazón de todo hombre libre en este mundo. Os encomiendo a su gente, a sus niños inocentes y oprimidos que nunca tuvieron tiempo de soñar ni de vivir en seguridad y paz. Sus cuerpos puros fueron aplastados bajo miles de toneladas de bombas y misiles israelíes, destrozados y esparcidos por los muros.

Os insto a no permitir que las cadenas os silencien, ni que las fronteras os restrinjan. Sed puentes hacia la liberación de la tierra y su gente, hasta que el sol de la dignidad y la libertad brille sobre nuestra patria robada. Os encomiendo el cuidado de mi familia. Os encomiendo a mi amada hija Sham, la luz de mis ojos, a quien nunca tuve la oportunidad de ver crecer como soñé.

Os encomiendo a mi querido hijo Salah, a quien deseé apoyar y acompañar en la vida hasta que creciera lo suficiente para cargar con mi peso y continuar la misión.

Os encomiendo a mi amada madre, cuyas benditas oraciones me llevaron hasta donde estoy, cuyas súplicas fueron mi fortaleza y cuya luz guió mi camino. Ruego a Alá que le dé fuerzas y la recompense de mi parte con la mejor de las recompensas.

También os encomiendo a mi compañera de vida, mi amada esposa, Umm Salah (Bayan), de quien la guerra me separó durante largos días y meses. Sin embargo, ella permaneció fiel a nuestro vínculo, firme como el tronco de un olivo que no se dobla, paciente, confiada en Alá, y cargando con la responsabilidad en mi ausencia con toda su fuerza y fe.

Os insto a estar a su lado, a ser su apoyo después de Alá Todopoderoso. Si muero, muero firme en mis principios. Testifico ante Alá que estoy conforme con Su decreto, seguro de encontrarme con Él y confiado en que lo que está junto a Alá es mejor y eterno.

¡Oh Alá, acéptame entre los mártires, perdona mis pecados pasados y futuros, y haz de mi sangre una luz que ilumine el camino de la libertad para mi pueblo y mi familia! Perdóname si he fallado, y rogad por mí con misericordia, pues cumplí mi promesa y nunca la cambié ni traicioné.

No olvidéis Gaza… Y no me olvidéis en vuestras sinceras súplicas por el perdón y la aceptación.”

Anas Jamal Al-Sharif

06.04.2025”

Martirio de los periodistas de Al Jazeera, bombardeados por las fuerzas de ocupación en el Hospital Al-Shifa

Reportero: Anas Al-Sharif

Reportero: Mohammed Quraiga

Fotógrafo: Ibrahim Zaher

Fotógrafo: Moamen Al-Wi

Chofer: Mohammes Nofal

