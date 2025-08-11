¿Puede una comunista ser presidenta de Chile?
por Medios Internacionales
4 horas atrás 1 min lectura
Imagen superior: Foto de un lienzo a la entrada de Talca:
Jeannette Jara, «la bandera de los que no renunciamos a soñar». ¡Quiera la vida que nunca nos defraude!
11 de agosto de 2025
Los contenidos de este canal son exclusivamente informativos y educativos. Se abordan conflictos políticos y geopolíticos con el objetivo de comprender sus causas y consecuencias. Defendemos una visión crítica y comprometida con la no violencia, el respeto a los derechos humanos y el entendimiento entre los pueblos.
Más sobre el tema:
Artículos Relacionados
Fiscal Guerra, alias «El Mocito» y su investigación de las quemas de estaciones del Metro: «imposible investigar»
por piensaChile
10 meses atrás 2 min lectura
El listado de políticos coimeados por las pesqueras que se viralizó en redes sociales
por Medios Nacionales (Chile)
8 años atrás 4 min lectura
Presión ciudadana lleva al Gobierno a sacar votación del TPP-11 de la tabla de la Cámara
por Diario UdeChile
6 años atrás 8 min lectura
Los intentos de algunos militares (r) y Civiles para asesinar a Salvador Allende
por Luiz Moñiz Bandeira (Brasil)
5 años atrás 16 min lectura
¿Es G-3 el policía que dejó ciego a Gustavo Gatica?
por ElDesconcierto
5 años atrás 4 min lectura
Salvador Allende
por Patricio Guzmán
5 años atrás 1 min lectura
Bolivia, elecciones que impidieron candidatura de Evo: Encuestas muestran que votos nulos, blancos e indecisos llegan ya al 30%
por Medios Internacionales
3 horas atrás
11 de agosto de 2025
No es el voto nulo el que le abre las puertas a la derecha. A la derecha le abren las puertas quienes proscribieron y quienes se beneficiaron de la proscripción de Evo y de las organizaciones sociales del Instrumento Político. A la derecha le abre las puertas la desastrosa gestión del gobierno de Luis Arce.
¿Puede una comunista ser presidenta de Chile?
por Medios Internacionales
4 horas atrás
11 de agosto de 2025
Diferentes equipos de periodistas latinoamericanos analizan la sorprendente candidatura de Jeannette Jara a la presidencia de la Chile.
Bolivia, elecciones que impidieron candidatura de Evo: Encuestas muestran que votos nulos, blancos e indecisos llegan ya al 30%
por Medios Internacionales
3 horas atrás
11 de agosto de 2025
No es el voto nulo el que le abre las puertas a la derecha. A la derecha le abren las puertas quienes proscribieron y quienes se beneficiaron de la proscripción de Evo y de las organizaciones sociales del Instrumento Político. A la derecha le abre las puertas la desastrosa gestión del gobierno de Luis Arce.
Anas Jamal Al-Sharif, periodista palestino asesinado por Israel: “Este es mi testamento y mi último mensaje»
por Medios Internacionales
11 horas atrás
11 de agosto de 2025
«Si estas palabras les llegan, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz.
Dios sabe que he puesto todo mi esfuerzo y fuerza para ser un apoyo y una voz para mi pueblo, desde que abrí los ojos a la vida en los callejones y barrios del campamento de refugiados de Jabalia, y mi esperanza era que Dios prolongara mi vida para regresar con mi familia y seres queridos.»
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.