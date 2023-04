Macron: Europa debe resistir la presión y no convertirse en «seguidora de Estados Unidos» 

«El gran riesgo» al que se enfrenta Europa es quedar «atrapada en crisis que no son nuestras«, dice Macron.

10 de abril de 2023

POR JAMIL ANDERLINI Y CLEA CAULCUTT

9 DE ABRIL DE 2023 12:39 CET

A BORDO DEL COTAM UNITÉ (AIR FORCE ONE DE FRANCIA) – Europa debe reducir su dependencia de Estados Unidos y evitar verse arrastrada a una confrontación entre China y Estados Unidos sobre Taiwán, dijo el presidente francés Emmanuel Macron en una entrevista en su avión de regreso de una visita de Estado de tres días a China.

Hablando con POLITICO y dos periodistas franceses después de pasar alrededor de seis horas con el presidente chino Xi Jinping durante su viaje, Macron enfatizó su teoría favorita de «autonomía estratégica» para Europa, presumiblemente liderada por Francia, para convertirse en una «tercera superpotencia«.

Dijo que «el gran riesgo» al que se enfrenta Europa es que «se vea atrapada en crisis que no son nuestras, lo que le impide construir su autonomía estratégica», mientras volaba de Pekín a Guangzhou, en el sur de China, a bordo del COTAM Unité, el Air Force One de Francia.

Xi Jinping y el Partido Comunista Chino han respaldado con entusiasmo el concepto de autonomía estratégica de Macron y los funcionarios chinos se refieren constantemente a él en sus relaciones con los países europeos. Los líderes y teóricos del partido en Pekín están convencidos de que Occidente está en declive y China en ascenso, y de que debilitar la relación transatlántica contribuirá a acelerar esta tendencia.

«Lo paradójico sería que, invadidos por el pánico, creyéramos que sólo somos seguidores de Estados Unidos«, dijo Macron en la entrevista.

«La pregunta que los europeos deben responder… ¿nos interesa acelerar [una crisis] en Taiwán? No. Lo peor sería pensar que los europeos debemos convertirnos en seguidores en este tema y seguir el ejemplo de la agenda de Estados Unidos y de una reacción exagerada de China»,

dijo Macrón.

Apenas unas horas después de que su vuelo partiera de Guangzhou con destino a París, China lanzó grandes ejercicios militares en torno a la isla autogobernada de Taiwán, que China reclama como su territorio pero Estados Unidos ha prometido armar y defender.

Esos ejercicios fueron una respuesta a la gira diplomática de 10 días de la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-Wen, por países de América Central, que incluyó una reunión con el presidente republicano de la Cámara de Representantes de EE.UU., Kevin McCarthy, durante su tránsito por California. Personas familiarizadas con el pensamiento de Macron dijeron que estaba contento de que Pekín hubiera esperado al menos hasta que estuviera fuera del espacio aéreo chino antes de lanzar el ejercicio simulado de «cerco a Taiwán».

Pekín ha amenazado repetidamente con invadir en los últimos años y tiene una política de aislamiento de la isla democrática obligando a otros países a reconocerla como parte de «una sola China.»

Conversaciones sobre Taiwán

Macron y Xi discutieron «intensamente» sobre Taiwán, según los funcionarios franceses que acompañan al presidente, que parece haber adoptado un enfoque más conciliador que Estados Unidos o incluso la Unión Europea.

«La estabilidad en el estrecho de Taiwán es de suma importancia«, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que acompañó a Macron durante parte de su visita, dijo a Xi durante su reunión en Pekín el pasado jueves. «La amenaza [del] uso de la fuerza para cambiar el statu quo es inaceptable«.

El presidente chino Xi Jinping y el presidente francés Emmanuel Macron en Guangdong el 7 de abril de 2023 | Pool Photo by Jacques Witt / AFP via Getty Images

Xi respondió diciendo que cualquiera que pensara que podía influir en Pekín sobre Taiwán era un iluso.

Macron parece estar de acuerdo.

«Los europeos no pueden resolver la crisis en Ucrania; ¿cómo podemos decir de forma creíble sobre Taiwán: ‘cuidado, si hacéis algo mal estaremos allí’? Si realmente quieres aumentar las tensiones, esa es la forma de hacerlo»,

dijo.

«Europa está más dispuesta a aceptar un mundo en el que China se convierta en un hegemón regional«, afirmó Yanmei Xie, analista de geopolítica de Gavekal Dragonomics. «Algunos de sus líderes incluso creen que ese orden mundial puede ser más ventajoso para Europa».

En su reunión trilateral con Macron y von der Leyen el pasado jueves en Pekín, Xi Jinping se salió del guión sólo en dos temas -Ucrania y Taiwán-, según alguien que estaba presente en la sala.

«Xi estaba visiblemente molesto por ser considerado responsable del conflicto de Ucrania y restó importancia a su reciente visita a Moscú», dijo esta persona. «Estaba claramente enfurecido por EE.UU. y muy molesto por Taiwán, por el tránsito de la presidenta taiwanesa por EE.UU. y [por el hecho de que] las cuestiones de política exterior fueran planteadas por europeos».

En esta reunión, Macron y von der Leyen adoptaron líneas similares sobre Taiwán, dijo esta persona. Pero Macron pasó posteriormente más de cuatro horas con el dirigente chino, gran parte de ellas sólo con traductores presentes, y su tono fue mucho más conciliador que el de von der Leyen cuando habló con los periodistas.

Advertencia de «vasallaje

Macron también argumentó que Europa había aumentado su dependencia de Estados Unidos en materia de armamento y energía y que ahora debe centrarse en impulsar las industrias de defensa europeas.

También sugirió que Europa debería reducir su dependencia de la «extraterritorialidad del dólar estadounidense«, un objetivo político clave tanto de Moscú como de Pekín.

Macron ha sido durante mucho tiempo un defensor de la autonomía estratégica de Europa | Ludovic Marin/AFP via Getty Images

«Si las tensiones entre las dos superpotencias se calientan (…) no tendremos tiempo ni recursos para financiar nuestra autonomía estratégica y nos convertiremos en vasallos»,

dijo Macrón.

Rusia, China, Irán y otros países se han visto afectados en los últimos años por las sanciones estadounidenses, basadas en la denegación de acceso al sistema financiero mundial dominante, denominado por el dólar. Algunos europeos se han quejado del «armamentismo» del dólar por parte de Washington, que obliga a las empresas europeas a renunciar a negocios y cortar lazos con terceros países o enfrentarse a sanciones secundarias paralizantes.

Sentado en el camarote de su avión A330, con una sudadera con capucha en la que se leía «French Tech«, Macron afirmó que ya había «ganado la batalla ideológica sobre la autonomía estratégica» de Europa.

No abordó la cuestión de las actuales garantías de seguridad de Estados Unidos para el continente, que depende en gran medida de la ayuda estadounidense en materia de defensa en medio de la primera gran guerra terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Como uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y única potencia nuclear de la UE, Francia se encuentra en una posición militar única. Sin embargo, el país ha contribuido mucho menos a la defensa de Ucrania contra la invasión rusa que muchos otros países.

Como es habitual en Francia y en muchos otros países europeos, la oficina del presidente francés, conocida como el Elíseo, insistió en comprobar y «corregir» todas las citas del presidente que se iban a publicar en este artículo como condición para conceder la entrevista. Esto viola las normas y la política editorial de POLITICO, pero aceptamos las condiciones para poder hablar directamente con el presidente francés. POLITICO insistió en que no podía engañar a sus lectores y que no publicaría nada que el presidente no hubiera dicho. Todas las citas de este artículo fueron realmente dichas por el presidente, pero algunas partes de la entrevista en las que el presidente hablaba aún más francamente sobre Taiwán y la autonomía estratégica de Europa fueron recortadas por el Elíseo.

-Traducción del inglés al castellano para piensaChile: Martin Fischer

*Fuente: Politico

A diferencia de la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, que quiere adoptar una postura más dura hacia China y se orienta más hacia las directrices de EE.UU., Macron busca un acercamiento diplomático con China. Ahí reside un gran potencial de conflicto, no sólo en la disputa de Francia con Bruselas, sino también con Alemania. La política exterior alemana también busca cada vez más la confrontación con China y considera que contener a China es una tarea política transversal.

Entre otras cosas, se pretende reducir la dependencia tecnológica de Alemania respecto a China y dificultar las adquisiciones de empresas alemanas por inversores chinos. Esto llevará previsiblemente a Alemania a depender más de Estados Unidos. Además, Alemania apoya sanciones contra China por supuestas violaciones de los derechos humanos de la minoría musulmana de los uigures y le advierte contra el suministro de armas a Rusia en relación con el conflicto de Ucrania. También para el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, el suministro de armas de China a Rusia supondría cruzar «una línea roja».

*Fuente: RT.DE.COM

