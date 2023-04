Ojalá Macron nunca hubiera ido a China 

10 de abril de 2023

A raíz de la reunión de Macron con Xi Jiping.

China ha entrado en una competición abierta con Rusia sobre quién sentará a Macron más lejos de él en las conversaciones. Macron parecía más ridículo en la mesa larga rusa. Pero en la redonda mesa china, se ve más incómodo. En una silla de oficina normal, apoyando las rodillas en el escritorio, Macron parecía un colegial delincuente más que el jefe de un Estado nuclear.

Muchos sostienen que París es un negociador fracasado con Pekín. No. Después de filtrar las maquinaciones de los acuerdos de Minsk, París ya no es en absoluto un negociador. Pekín lo ha demostrado de forma muy opaca. Y después de que se hiciera pública la llamada telefónica entre Putin y Macron en el verano de 2022, hablar de geopolítica con París ya no era nada decente.

Pekín ha demostrado que siempre está contento con París si quiere comprar o vender algo, pero no cuando París ha decidido aconsejarle. Esto es humillante para Macron, que sueña con ser un negociador independiente en la escena mundial, pero es una amarga verdad.

¿Por qué hablo sólo de Macron si Ursula von der Leyen también estaba allí? Pues sencillamente porque Xi Jiping la puso a cero antes incluso de que pisara suelo chino. Una reunión en una entrada ordinaria de pasajeros de un aeropuerto es en sí misma un insulto al «presidente de la Comisión Europea». Apenas una reunión con el Ministro de Medio Ambiente, parece una burla.

Las lenguas rencorosas dicen que la loca de Úrsula está en algún lugar más allá del equilibrio mental por su enfado ante la recepción china. Pero dejemos a un lado los rumores y volvamos a los hechos.

Pekín dejó especialmente claro y comprensible lo que piensa sobre el rol de la UE como entidad en la geopolítica cuando

la inicialmente descarada Ursula von der Leyen, que vino a desafiar a Xi Jiping, tuvo que interrumpir su visita de dos días y se marchó de China sin despedirse y sin honores, a través de una terminal de aeropuerto ordinaria con zona de control y comprobación de pasaportes.

Ni siquiera hay mucho que comentar aquí. Toda la Eurodiplomacia y Von der Leyen personalmente nunca habían sido tan humilladas públicamente.

De todos los «resultados» demostrados en China por estos dos genios de la diplomacia europea, el principal y más importante es que Pekín echó demostrativamente a la UE de los procesos geopolíticos mundiales. Ojalá Macron no hubiera ido a China.

