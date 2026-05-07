Liberación de ex DINA: funcionarios acusan que subsecretaría de DD.HH. instruyó no apelar

La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos rechazó la decisión del órgano de no apelar al fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel que ordenó el término de cumplimiento de la pena de César Manríquez Bravo, condenado por delitos de lesa humanidad.

La defensa del exagente de la DINA, cercano a Manuel Contreras, logró a través de un recurso acreditar su condición de enajenación mental sobreviniente.

Tras conocerse esta situación, la ANFUDDHH la calificó como un “pésimo precedente” y recordó que el “Programa de Derechos Humanos, que presta apoyo legal y social a familiares de víctimas de ejecución política y desaparición forzada, históricamente se ha hecho parte en este tipo de decisiones buscando que criminales de lesa humanidad cumplan sus condenas luego de años de impunidad”.

“No obstante, la autoridad de la Subsecretaría de Derechos Humanos, apartándose de este precedente, instruyó no apelar la decisión, lo que va en contra de las obligaciones del Estado y del mandato legal de la propia institución”, consignó.

“No agotar todas las instancias judiciales en causas relativas a condenados por violaciones a los derechos humanos va en contra de los estándares del derecho internacional en la materia, favoreciendo la impunidad e impide garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, declaró también.