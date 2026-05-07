Liberación de ex DINA: funcionarios acusan que subsecretaría de DD.HH. instruyó no apelar
por piensaChile
6 horas atrás 2 min lectura
07 de mayo de 2026
“Rechazamos el intervencionismo político y esperamos que la autoridad cumpla con su mandato legal”, publicó la Subsecretaría de Derechos Humanos en el comunicado por el caso de César Manríquez Bravo.
Noticia publicada el viernes 17 de abril de 2026 por 24horas.cl:
La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos rechazó la decisión del órgano de no apelar al fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel que ordenó el término de cumplimiento de la pena de César Manríquez Bravo, condenado por delitos de lesa humanidad.
La defensa del exagente de la DINA, cercano a Manuel Contreras, logró a través de un recurso acreditar su condición de enajenación mental sobreviniente.
Tras conocerse esta situación, la ANFUDDHH la calificó como un “pésimo precedente” y recordó que el “Programa de Derechos Humanos, que presta apoyo legal y social a familiares de víctimas de ejecución política y desaparición forzada, históricamente se ha hecho parte en este tipo de decisiones buscando que criminales de lesa humanidad cumplan sus condenas luego de años de impunidad”.
|
Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza son condenados a 12 años más de cárcel por crimen de miristas
“No obstante, la autoridad de la Subsecretaría de Derechos Humanos, apartándose de este precedente, instruyó no apelar la decisión, lo que va en contra de las obligaciones del Estado y del mandato legal de la propia institución”, consignó.
“No agotar todas las instancias judiciales en causas relativas a condenados por violaciones a los derechos humanos va en contra de los estándares del derecho internacional en la materia, favoreciendo la impunidad e impide garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, declaró también.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
*Fuente: 24horas.cl
Más sobre el tema:
Antecedentes en Memoria Viva. César Manríquez Bravo
Artículos Relacionados
Cuarenta y cuatro años del triunfo Sandinista en Nicaragua
por Enrique Villanueva Molina (Chile)
3 años atrás 8 min lectura
El gran periodista John Pilger ha muerto. Lo recordamos citando un magistral y certero artículo suyo de hace casi 10 años
por John Pilger (Australia)
2 años atrás 7 min lectura
Fabiola Campillai: “Para mí no hay justicia. Tus ojos, no puede haber nada que te los devuelva”
por Ivonne Toro Agurto (Chile)
6 años atrás 18 min lectura
Historiador israelí afirma que Palestina fue “colonizada” y apoya boicot contra su país
por Andrés Ojeda (Chile)
11 años atrás 4 min lectura
Lanzamiento libro sobre el terrorismo de estado en Estadio Nacional
por Pascale Bonnefoy (Chile)
10 años atrás 2 min lectura
«Paraguay: Necesitamos unas FF.AA. que sean del pueblo y no de una minoría que siempre las corrompió e instrumentalizó en su beneficio»»
por Martin Almada (Paraguay)
3 años atrás 4 min lectura
Liberación de ex DINA: funcionarios acusan que subsecretaría de DD.HH. instruyó no apelar
por piensaChile
6 horas atrás
07 de mayo de 2026
La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos rechazó la decisión del órgano de no apelar al fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel que ordenó el término de cumplimiento de la pena de César Manríquez Bravo, condenado por delitos de lesa humanidad.
Exposición fotográfica de Patricio Pardo: «Retrospectiva» en Sitios de la Memoria del Estadio Nacional
por piensaChile
7 horas atrás
07 de mayo de 2026
Patricio Pardo Ávalos, fotógrafo y documentalista chileno radicado en Francia, llega hasta la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional con “Retrospectivas”. Se trata de una muestra fotográfica que resume su mirada sobre temáticas sociales, derechos humanos y la identidad de pueblos originarios.
Primero de Mayo en Santiago, con olor a juventud, a trabajadores, a despertar, a exigencias de UNIDAD!
por Memorial Puente Bulnes (Chile)
5 días atrás
02 de mayo de 2026 La manifestaciones del 1 de mayo de 2026 en Santiago han sido las más masivas de los últimos años en Chile. La jornada estuvo…
Discurso del Presidente Allende el 1° de mayo de 1973
por Presidente Salvador Allende
1 semana atrás
30 de abril de 2026
“Un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros”.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.