Chile: parches de fentanilo a la venta en una feria libre de Santiago

Imagen superior: Parches de fentanilo detectados en comercio informal encendieron las alertas sanitarias por los riesgos asociados a su uso sin supervisión médica.

8 de mayo de 2026

Experto U. de Chile advierte sobre riesgos mortales tras hallazgo de fentanilo en feria libre

De uso clínico restringido y alta potencia, este opioide se vuelve una amenaza cuando circula fuera de los canales regulados. El profesor Mario Rivera Meza, académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la U. de Chile, advierte que su consumo o manipulación sin supervisión médica puede provocar sobredosis, dependencia y depresión respiratoria.

La reciente detección de parches de fentanilo a la venta en una feria libre de la comuna de Independencia encendió las alertas sanitarias en el país. Este potente opioide, utilizado en contextos clínicos específicos, puede representar un grave riesgo para la salud si es manipulado o consumido sin control médico.

El profesor Mario Rivera Meza, académico del Departamento de Química Farmacológica y Toxicológica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, explica que el fentanilo es «un potente analgésico opioide indicado principalmente para el tratamiento del dolor postquirúrgico y de origen neoplásico».

Se trata de un medicamento de uso mayoritariamente hospitalario, aunque también puede adquirirse en farmacias bajo estricta regulación, mediante receta cheque. «No es un fármaco de libre acceso, precisamente por su alta potencia y los riesgos asociados a su uso inadecuado», enfatiza el especialista.

Entre los principales peligros de su consumo sin supervisión médica se encuentra la depresión respiratoria, que puede derivar en consecuencias fatales. A esto se suma el riesgo de desarrollar dependencia en poco tiempo. Su manipulación por parte de niñas y niños es especialmente riesgosa, ya que su mal manejo puede conducir fácilmente a una intoxicación muy grave.

Sobre los parches de fentanilo encontrados en la feria libre, el académico detalla que estos dispositivos están diseñados para liberar el medicamento de manera controlada en pacientes con dolor severo, como quienes han pasado por cirugías complejas o padecen enfermedades oncológicas. «El uso indebido de estos parches, sin evaluación ni seguimiento profesional, puede provocar una sobredosis que eventualmente cause la muerte», advierte.

La presencia de este tipo de fármacos en espacios de comercio informal constituye una infracción sanitaria y representa un serio riesgo para la población. Por ello, especialistas insisten en la importancia de no adquirir medicamentos fuera de los canales establecidos y de seguir siempre las indicaciones de los profesionales de la salud.

Frente a este escenario, el llamado es a evitar la compra de medicamentos en el comercio informal y reforzar la educación sobre los riesgos asociados a su uso indebido. La detección de fentanilo fuera de los canales regulados evidencia la necesidad de fortalecer la fiscalización y la conciencia pública frente a sustancias de alto impacto sanitario.

-La autora, Ma. Fca. Maldonado Wilson, es periodista de Prensa Uchile

*Fuente: Radio UdeChile