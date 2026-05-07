Exposición fotográfica de Patricio Pardo: «Retrospectiva» en Sitios de la Memoria del Estadio Nacional

Imagen superior: Patricio Pardo Ávalos, fotógrafo y documentalista chileno radicado en Francia.

07 de mayo de 2026

Patricio Pardo Ávalos, fotógrafo y documentalista chileno radicado en Francia, llega hasta la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional con “Retrospectivas”. Se trata de una muestra fotográfica que resume su mirada sobre temáticas sociales, derechos humanos y la identidad de pueblos originarios.

A lo largo de su carrera, Patricio se ha destacado por el registro documental de realidades políticas y sociales complejas. Entre ellas, las del pueblo saharaui en el Sahara Occidental y los bereberes en África del Norte, recuerdos de Burkina Faso y el trabajo como ejemplo de acción y lucha.

Inauguración: Sábado 9 de mayo de 2026, a las 11:00 horas

Cierre: Sábado 30 de agosto de 2026

Horarios de visita: de 10:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas. De Lunes a Sábado

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