Exposición fotográfica de Patricio Pardo: «Retrospectiva» en Sitios de la Memoria del Estadio Nacional
por piensaChile
7 horas atrás 1 min lectura
Imagen superior: Patricio Pardo Ávalos, fotógrafo y documentalista chileno radicado en Francia.
07 de mayo de 2026
Patricio Pardo Ávalos, fotógrafo y documentalista chileno radicado en Francia, llega hasta la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional con “Retrospectivas”. Se trata de una muestra fotográfica que resume su mirada sobre temáticas sociales, derechos humanos y la identidad de pueblos originarios.
A lo largo de su carrera, Patricio se ha destacado por el registro documental de realidades políticas y sociales complejas. Entre ellas, las del pueblo saharaui en el Sahara Occidental y los bereberes en África del Norte, recuerdos de Burkina Faso y el trabajo como ejemplo de acción y lucha.
Inauguración: Sábado 9 de mayo de 2026, a las 11:00 horas
Cierre: Sábado 30 de agosto de 2026
Horarios de visita: de 10:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas. De Lunes a Sábado
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