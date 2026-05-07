El plan secreto para dominar el mundo ya está en marcha
por Alberto Iturralde (España)
9 horas atrás 1 min lectura
07 de mayo de 2026
En este nuevo programa de «Informe Geoeconómico» Alberto Iturralde analiza el supuesto plan de Estados Unidos para dominar el sistema energético global. Abordamos la guerra en Irán, la eliminación de competidores como Rusia y los países del Golfo, y el papel clave del gas y petróleo estadounidense en Europa y Asia. También exploramos proyectos estratégicos en el Mediterráneo, el papel de Israel, la respuesta de China y las graves consecuencias para Europa: inflación, dependencia energética y presión económica.
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