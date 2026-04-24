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Israel celebró su “Día de la Independencia” (Yom Haatzmaut) el 21 y 22 de abril de 2026. ¿Qué independencia? pregunta Gideon Levy.

Hay niños con necesidades especiales que son incapaces de valerse por sí mismos. Israel es así. Quítale su dependencia de USA, su niñera, y ocurrirá un desastre peor que los que ya se ha causado a sí mismo.

¿Está Israel listo para la independencia? ¿Le conviene la independencia? Los últimos años han demostrado que sería mejor que no fuera independiente ahora mismo, ciertamente no bajo el liderazgo actual, pero tampoco bajo otros. Y basta de clichés vacíos sobre la independencia: un Israel independiente es un Israel sin frenos, un peligro para sí mismo y para su entorno.

Israel nunca ha sido completamente independiente. Es dudoso que un país de su tamaño y pretensiones sea capaz de una independencia total. En los últimos meses, los israelíes han recibido una prueba irrefutable de que su país está lejos de ser independiente y de que eso es bueno. El fin de las guerras contra Gaza, Líbano e Irán fue impuesto a Israel con una sola llamada telefónica. Quienes se jactaban de la independencia del Estado tuvieron que tragarse la vergüenza, negar, ocultar o reprimir su orgullo.

Pero la verdad gritaba: hay asuntos en los que Israel no tiene voz, ni siquiera en cuestiones críticas que le conciernen a él y a su ejército. Uno de los países más descarados del mundo, que ignora abrumadoramente las decisiones de la comunidad internacional y los consejos de sus amigos, se vio obligado a reconocer, si no a admitir, los límites de su poder. Y eso lo salvó.

Al día siguiente del “Día de la Independencia”, imaginen un Israel independiente: que no depende de USA ni de ningún otro país, dueño de su propio destino. La guerra en Gaza continúa, y con ella una expulsión masiva y una limpieza étnica de todos los habitantes de la Franja. La matanza se vuelve aún más bárbara, 700.000 muertos en lugar de 70.000, mientras el resto es expulsado por el sur.

Nadie detiene a Israel. Y entonces comienza a poblar la Franja con miles de colonos. Para eso, incluso renunciarían a unas cuantas granjas de pogromistas en Cisjordania. Esta es la visión de la mayoría de los miembros del gobierno; es difícil pensar en alguno que se oponga. También es difícil ver a Benjamín Netanyahu, dada la situación política y personal del primer ministro, impidiendo estos movimientos. Las Fuerzas de Defensa de Israel las ejecutarán obedientemente, incluso con alegría.

Imaginen un Israel independiente en Líbano. Sus fuerzas están en las afueras de Beirut. La destrucción en el sur es absoluta y avanza rápidamente hacia el norte. Los colonos de Gaza envían a sus hijos adolescentes a crear granjas en el sur de Líbano sobre las ruinas de los pueblos. ¿Quién diría que no a colonizar todo el país? ¿Quién diría que no a expandir las fronteras de Israel?

Mike Huckabee asistirá a la ceremonia de inauguración del primer asentamiento en Líbano, el primer paso hacia la realización de la visión del embajador yanqui de un Israel desde el Éufrates hasta el Nilo. Imaginen un Israel independiente en Irán. La guerra se prolonga indefinidamente y el arma del juicio final está lista para actuar.

Un Israel independiente es un Israel sin frenos. ¿A quién le conviene, aparte de la loca extrema derecha? El resto debería dar gracias a Dios y a su mensajero, Donald Trump, por haber detenido a Israel en tres frentes.

Está muy bien hablar de independencia. Los niños también quieren crecer y ser independientes. Pero hay niños con necesidades especiales que son incapaces de ser independientes, para quienes la independencia es una maldición. Israel es así. Quítale su dependencia de USA, su niñera, y ocurrirá un desastre peor que los que ya se ha causado a sí mismo. El afán de poder y la codicia de territorio, la megalomanía que le hace creer que puede y debe hacer cualquier cosa en la región, la arrogancia y la condescendencia hacia sus vecinos, y la creencia implícita de que casi todo israelí es miembro de un pueblo elegido no son rasgos que puedan dejarse sin supervisión. Necesidades especiales.

Un Estado cuya mentalidad oscila entre la paranoia y la megalomanía, que ve una amenaza existencial debajo de cada piedra, cree que su poder militar es la solución a todos los problemas y nunca asume la responsabilidad de sus actos, culpando siempre a todos excepto a sí mismo, no puede ser un Estado independiente. Seamos honestos: si fuera aún menos independiente de lo que es ahora, su situación sería infinitamente mejor.

*Fuente:Faustotounsi