Niños palestinos: Rehenes del silencio

Imagen superior: Niños palestinos protestando por la liberación de los prisioneros en Gaza, el 16 de abril de 2009

/ Afp, Mohamed Abed

31 de enero de 2025

Son al menos 300 los niños palestinos en prisiones y centros de tortura israelíes. Save the Children informó que la mayoría son obligados a desnudarse frente a los soldados, sometidos a golpizas y privados de agua y comida. Esta semana, Defensa de Niñas y Niños Internacional – Palestina denunció que la cifra de niños detenidos sin cargos llegó a un nuevo récord.

Un número récord de niños palestinos han sido detenidos sin cargos por Israel, según informó esta semana la filial palestina de la ONG Defensa de Niñas y Niños Internacional (DCIP, por sus siglas en inglés), mientras los líderes mundiales y los grandes medios de comunicación centran sus historias casi únicamente en los rehenes israelíes en Gaza.

DCIP anunció en un informe este lunes que, al 31 de diciembre, 112 niños palestinos se encontraban presos bajo detención administrativa, una forma de detención por la que las autoridades arrestan y retienen a una persona sin cargos ni juicio. Como fuente de su afirmación, el grupo citó los datos actuales del propio Servicio Penitenciario de Israel. Se trata del mayor número de niños palestinos detenidos sin cargos por Israel desde que DCIP comenzó a monitorear esta tendencia en 2008, dijo el grupo.

«Detener niños indefinidamente, sin cargos ni juicio, equivale a ejercer la detención arbitraria», dijo en un comunicado Ayed Abu Eqtaish, quien dirige el programa de rendición de cuentas de DCIP. La detención arbitraria es una violación del derecho internacional humanitario.

Los niños detenidos bajo esta modalidad representaban más de un tercio de los 300 niños palestinos presos en cárceles y centros de tortura israelíes a finales del año pasado. Según DCIP, Israel detiene y procesa a entre 500 y 700 niños palestinos por año. La organización señaló que casi todos estos niños fueron arrestados cuando se intensificó la violencia militar y de los colonos israelíes en la Cisjordania ocupada, a partir del 7 de octubre de 2023, en medio del genocidio en Gaza.

En los últimos días, algunos niños que se encontraban en detención administrativa fueron liberados como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza. DCIP señaló que funcionarios israelíes han amenazado a las familias de estos niños para disuadirlos de hablar con los medios.

Una investigación de Save the Children de julio de 2023 halló que, en los centros de detención israelíes, la gran mayoría de los niños presos sufren palizas de los soldados israelíes, son obligados a desnudarse para ser registrados y se los priva de alimentos y agua. «Desde el 7 de octubre, los niños palestinos detenidos han informado constantemente de un aumento de los casos de malos tratos y torturas, junto con el deterioro de las condiciones carcelarias», dice la documentación recopilada por DCIP. En setiembre, el grupo informó que el número de niños que Israel mantenía en detención administrativa se había cuadruplicado durante el año pasado.

Las fuerzas israelíes arrestan a palestinos sin presentar cargos de forma habitual. Human Rights Watch ha señalado que la mayoría de los palestinos detenidos en prisiones y campos de tortura israelíes nunca fueron acusados formalmente de ningún delito y, a menudo, se les niega el acceso a representación legal o cualquier otra forma de recurso.

Además, aunque se supone que las órdenes de detención administrativa tienen un plazo máximo de seis meses, los funcionarios israelíes pueden renovarlas indefinidamente usando información que ni siquiera se pone a disposición del detenido. Hay miles de palestinos retenidos de esta manera, según las cifras de las propias autoridades penitenciarias israelíes presentadas por la organización israelí B’Tselem.

La ONU, Amnistía Internacional, Save the Children, Human Rights Watch, B’Tselem, Al Haq, Addameer y decenas de otras organizaciones de derechos humanos han dicho en reiteradas ocasiones que estas prácticas de detención de Israel, que llevan décadas, violan el derecho internacional y privan a sus víctimas del debido proceso, incluso a las personas acusadas formalmente. También violan leyes que protegen específicamente los derechos de los niños, como señaló recientemente el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

(Publicado originalmente en Truthout. Traducción de Brecha.)

La investigación de Save the Children de julio de 2023, tres meses antes del 7 de octubre

Desnudos, golpeados y con los ojos vendados

Save the Children

Save the Children y una organización asociada consultaron a 228 niños de toda Cisjordania que habían sido detenidos, entre uno y 18 meses, y descubrieron que la mayoría de ellos son golpeados, esposados y se les vendan los ojos durante el arresto. Según la investigación, también son interrogados en lugares desconocidos sin la presencia de un cuidador y, a menudo, se les priva de comida, agua y sueño, y de acceso a asistencia letrada. El principal presunto delito de estas detenciones es el lanzamiento de piedras, que puede conllevar una pena de 20 años de prisión para los niños palestinos.

Khalil, detenido cuando tenía 13 años, dijo que no recibió atención sanitaria esencial: «Tuve una lesión en la pierna, tenía un yeso y tenía que gatear para poder moverme. Sentí que mi cuerpo estaba destrozado. No tenía bastones para caminar. Seguí pidiendo ayuda a los soldados durante el traslado, pero nadie me ayudó».

La investigación sigue al informe de 2020 de Save the Children Indefenso y descubre que el impacto del abuso físico y emocional durante la detención se ha disparado, con profundas consecuencias en la capacidad de recuperación de los niños.

Khalil continuó: «El soldado amenazó con matarme cuando me arrestó por segunda vez. Me preguntó: “¿Quieres correr la misma suerte que tu primo?”, porque a mi primo lo habían asesinado. Me prometió que yo correría la misma suerte y que moriría, pero que primero me enviaría a prisión. Me dijo que regresaría por mí, y todos los días vivo con miedo de que llegue ese día».

Algunos niños informaron que creían que los diferentes tipos de abuso tenían como objetivo obligarlos a admitir cosas que no eran ciertas para incriminar a otros, incluidos miembros de la familia.

Yasmeen, la madre de Ahmed, detenido cuando tenía 14 años, dijo: «Durante el interrogatorio, convencieron a Ahmed de que delatara a su hermano a cambio de su liberación. Era ingenuo y no entendía lo que estaba pasando. Dijo lo que le dijeron que dijera; unos días después vinieron a nuestra casa y arrestaron a mi otro hijo».

La nueva consulta de Save the Children mostró que:

Durante el arresto, el 42 por ciento de los niños resultaron heridos, incluidos heridas de bala y huesos rotos, y el 65 por ciento de los niños fueron arrestados durante la noche, principalmente entre la medianoche y el amanecer. La mitad de todas las detenciones tuvieron lugar en el hogar de niños.

La mayoría de los niños experimentaron niveles atroces de abuso físico y emocional, incluidos golpes (86 por ciento), amenazas de daño (70 por ciento) y golpes con palos o pistolas (60 por ciento).

Algunos niños denunciaron violencia y abuso de naturaleza sexual, incluidos golpes y tocamientos en los genitales, y el 69 por ciento informó haber sido registrados al desnudo.

El 60 por ciento de los niños experimentaron confinamiento solitario, con una duración que varía desde un día hasta 48 días.

A los niños se les negó el acceso a servicios básicos; el 70 por ciento dijo que padecía hambre y el 68 por ciento dijo que no recibía ningún tipo de atención médica.

Al 58 por ciento de los niños se les negaron visitas y comunicación con sus familiares mientras estaban detenidos.

La mayoría de los niños detenidos son varones, una tendencia que refleja la encuesta, en la que los varones representan el 97 por ciento de los encuestados.

Los niños son cada vez más incapaces de regresar plenamente a su vida normal después de su liberación: el número de niños que tienen pesadillas frecuentes aumentó del 39 por ciento al 53 por ciento y el de los que sufren de insomnio o dificultad para dormir se disparó del 47 por ciento al 73 por ciento, en comparación con los niños encuestados en 2020.

Lana, la madre de Mohammed, que fue detenido cuando tenía 14 años, dijo: «Después de que liberaron a mi hijo, quiso quedarse a mi lado y dormir a mi lado. Se niega a salir de casa. Ha sido un desafío para nosotros. Siento que está traumatizado. Lo arrestaron el martes por la noche, ahora todos los martes siente que vienen por él».

La investigación de Save the Children también mostró cómo la esperanza de los niños en el futuro disminuyó del 96 por ciento en 2020 al 68 por ciento en 2023, un aumento alarmante en un contexto con limitado apoyo psicosocial disponible.

Jason Lee, director nacional de Save the Children en el territorio palestino ocupado, dijo:

«Cada año, aproximadamente entre 500 y 700 niños palestinos entran en contacto con el sistema de tribunales militares israelíes; son los únicos niños en el mundo que sufren un procesamiento sistemático en tribunales militares. Nuestra investigación muestra, una vez más, que están sujetos a abusos graves y generalizados a manos de quienes deben cuidarlos.

Simplemente no hay justificación para golpear y desnudar a los niños, tratarlos como animales o robarles su futuro. Esta es una crisis de protección infantil que ya no se puede ignorar. Debe ponerse fin a este abusivo sistema de detención militar».

(Publicado originalmente en la web de Save the Children. Traducción de Brecha.)

*Fuente: Brecha