El 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro
por piensaChile
2 horas atrás 1 min lectura
24 de abril de 2026
El 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro. La Conferencia General de la UNESCO lo aprobó en París el 15 de noviembre de 1995. Es un día simbólico para la literatura universal por haber fallecido ese mismo día en 1616 Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.
Los libros son fundamentales porque estimulan el cerebro, amplían el conocimiento, fomentan la empatía y mejoran la capacidad de comunicación. Actúan como un refugio emocional que reduce el estrés, preservan la historia humana, impulsan la creatividad y desarrollan el pensamiento crítico necesario para comprender la complejidad del mundo actual.
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