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24 Abr 2026

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Derechos Humanos

Comunicado Público: Rechazamos medidas regresivas en Derechos Humanos

por Red de Observadoras en Justicia y Memoria (Chile)

2 horas atrás 1 min lectura

Comunicado Público: Rechazamos medidas regresivas en Derechos Humanos
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25 de abril de 2026

Advertimos que la supresión del Programa de Derechos Humanos constituye un grave retroceso en materia de verdad, justicia y memoria, vulnera obligaciones internacionales y debilita el acceso a la justicia de las víctimas.

COMUNICADO PÚBLICO_Eliminacion del Programa de DDHH
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Etiquetas #derechos humanos #negacionismo #red de observadoras en justicia y memoria
Derechos Humanos

Comunicado Público: Rechazamos medidas regresivas en Derechos Humanos

EE.UU., Fascismo, Geopolítica, Imperialismo, Sionismo

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