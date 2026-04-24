Comunicado Público: Rechazamos medidas regresivas en Derechos Humanos
por Red de Observadoras en Justicia y Memoria (Chile)
2 horas atrás 1 min lectura
25 de abril de 2026
Advertimos que la supresión del Programa de Derechos Humanos constituye un grave retroceso en materia de verdad, justicia y memoria, vulnera obligaciones internacionales y debilita el acceso a la justicia de las víctimas.COMUNICADO PÚBLICO_Eliminacion del Programa de DDHH
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