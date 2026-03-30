Irán expulsa a EE. UU. del Golfo: todo cambia
por Rainer Rupp y Pascal Lottaz
2 horas atrás 1 min lectura
30 de marzo de 2026
Adiós y gracias por nada. A pesar del bombo en torno a una invasión terrestre de Irán, las retiradas de tropas de la región cuentan otra historia. Irán está a punto de expulsar a los estadounidenses de todo el Golfo, demostrando que la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán se basa en un mal juicio y una falsa confianza. Vuelvo a hablar con Rainer Rupp, exoficial de inteligencia alemán y espía de Alemania del Este dentro de la OTAN. Analizamos las consecuencias militares, políticas y energéticas que se están desarrollando actualmente en toda la región del Golfo.
También abordamos los momentos anteriores en los que Estados Unidos se contuvo, la lógica de ataque y contraataque en torno a la infraestructura del gas, y cómo las bases del Golfo pueden pasar de ser escudos a convertirse en objetivos. Además, examinamos Irak, los límites del poder estadounidense sobre el terreno y la afirmación de que la verdadera inteligencia a menudo se distorsiona o bloquea antes de llegar a los principales responsables de la toma de decisiones.
La parte final se centra en la vigilancia, el análisis y el problema más profundo de una política impulsada primero por los objetivos y después por los hechos.
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