30 de marzo de 1985: Caso Degollados. Ni perdón ni olvido, ¡Justicia!

30 de marzo de 2026

En marzo de 1985, en plena dictadura de Augusto Pinochet, Chile fue estremecido por uno de los crímenes más brutales de su historia reciente.

José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, militantes del Partido Comunista, fueron secuestrados y asesinados por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR). Sus cuerpos, encontrados con señales de extrema violencia, evidenciaron la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en el país.

Este crimen generó una profunda conmoción nacional e internacional, marcando un punto de quiebre que llevó a la renuncia del entonces General Director de Carabineros, César Mendoza, miembro de la Junta Militar.

Hoy, recordar este hecho es un acto de memoria, verdad y justicia. Para que nunca más en Chile.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Radio Universidad de Chile (@radiouchile)