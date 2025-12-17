Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
17 Dic 2025

Noticias

Corrupcion, Delincuencia, Fascismo, Neoliberalismo

Kast insulta a Presidente Petro y lo llama «dictador». La respuesta es cierta y contundente

por La Fuente

43 mins atrás 1 min lectura

Kast insulta a Presidente Petro y lo llama «dictador». La respuesta es cierta y contundente
Compartir:

17 de diciembre de 2025

Una acusación explosiva en Buenos Aires provocó una respuesta de Petro que dejó a Chile y Argentina completamente en silencio.

Desde la Casa Rosada, José Antonio Kast lanzó un ataque frontal contra Gustavo Petro ante la prensa internacional.
La respuesta de Petro, basada en **hechos históricos verificables**, dio vuelta la narrativa y expuso una contradicción que nadie pudo negar

 

Compartir:
Etiquetas #detenidos desaparecidos #kast #milei #pinochetista #presidente petro
Democracia, NuestrAmérica, Politica, Pueblos en lucha

Declaraciones de la Presidenta de Honduras rechazando el Golpe Electoral y a la injerencia de Trump

Opinión, Politica

Fracaso Amplio

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.