Declaraciones de la Presidenta de Honduras rechazando el Golpe Electoral y a la injerencia de Trump

La cúpula militar hondureña respondió al llamado de la presidenta, Xiomara Castro, quien pidió el martes apartar del cargo a los miembros de la fuerza pública implicados en el desalojo de una protesta frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), sede habilitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el resguardo del material electoral de las elecciones generales y el escrutinio de las actas, que no ha culminado a 17 días de los comicios.

Seguidores del Partido Libre habían quemado llantas y cortada la vía frente al Infop, desde las 17.00 del lunes, para protestar por lo que el oficialismo ha denominado «un golpe electoral en curso». Cerca de las 22.00, la fuerza pública ejecutó un operativo para desalojar a los manifestantes, lo que no gustó a la presidenta Castro, quien ordenó el cese de los responsables.

La mandataria reiteró este miércoles el llamado a las calles, esta vez frente a la Casa Presidencial. «No al golpe de Estado, no al golpe electoral, no al fraude electoral, no a la injerencia de Trump», señala la convocatoria.

Leer tambiénTensión en Honduras: Partido de Asfura denuncia “autogolpe” de Zelaya con complicidad de Nasralla

Las Fuerzas Armadas informaron mediante un comunicado, publicado tras una reunión de los altos mando el martes, de una investigación por el desalojo de la protesta que llevó, de momento, a la destitución de «un oficial superior responsable de realizar el desalojo sin la debida autorización del escalón superior».

Aunque la institución castrense no confirmó el nombre del cesado, medios locales como La Prensa lo identificaron como el coronel Israel Alberto Rodríguez Oliva, comandante del batallón canino.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, afirmó además que su institución velará por «la estabilidad» del Ejecutivo. «Vamos a garantizar la permanencia del gobierno hasta el 27 de enero del 2026 para lograr la alternabilidad. Aquí no va a haber ningún golpe», subrayó Hernández, en declaraciones a un canal de televisión.

Violencia y bloqueo en la sede electoral

Después de que al menos ocho personas resultaron heridas el lunes en el choque con la fuerza pública, militantes del conservador Partido Nacional y el oficialista Partido Libre se enfrentaron esta madrugada a las afueras del centro electoral del escrutinio especial, informaron medios locales, que reportaron dos heridos.

El conteo de votos entrará en la etapa del escrutinio especial en la que se revisan físicamente más de 2.000 actas que presentaron inconsistencias, lo que pone en juego la validación de medio millón de votos.

La consejera presidente del CNE, Ana Paola Hall, explicó el martes dos razones por las cuales no ha comenzado el escrutinio: el sabotaje de los delegados por los partidos políticos para el conteo especial, que «se niegan» a conformar las juntas; y el bloqueo de los seguidores del oficialismo y manifestantes, que impiden la entrada del personal acreditado.

«¿Habrá una mejor descripción de un secuestro a la institucionalidad? A la vista y paciencia de todos y todas nosotras nos encontramos disminuidas en nuestra libertad, nuestros funcionarios no pueden ingresar a realizar sus funciones y el personal enviado para hacer el escrutinio especial se niega a hacer su trabajo y avasalla al CNE», escribió Hall en la red social X.

De momento, según el recuento preliminar impugnado por casi todos los partidos —menos el Partido Nacional—, el ganador de las elecciones es Nasry ‘Tito’ Asfura, el candidato conservador que recibió el respaldo público de Donald Trump, con el 40% de los sufragios.

Salvador Nasralla, del Partido Liberal, le pisa los talones con el 39% de los sufragios. Muy lejos quedó la candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, con el 19%.

30 de diciembre, el día decisivo

El Consejo Nacional Electoral tiene, por ley, hasta el 30 de diciembre para proclamar un vencedor. De no haber resultados ese día, la Constitución prevé un mecanismo que confiere al Congreso la potestad de «hacer el escrutinio de votos y declarar la elección del Presidente».

Sin embargo, el legislativo no sesiona desde finales de agosto. El presidente de la institución, Luis Rolando Redondo, militante del oficialista partido Libre, instaló en octubre una Comisión Permanente con amplios poderes, integrada por solo con nueve de los 128 diputados que integran el Parlamento. Fue esta escisión del legislativo original, la que anunció esta semana que «no validará» las elecciones

Pero la Constitución atribuye la función de contingencia al «Pleno del Congreso Nacional», no a su comisión de funcionamiento en receso, por lo que la Comisión Permanente actual solo podría convocar una sesión extraordinaria del Pleno para que este cumpla con su designación.

Dada la fragmentación del legislativo y la situación inédita que atraviesa Honduras, el escenario después del 30 de diciembre deja en el aire más dudas que certezas.

En caso de que se conforme el pleno del Congreso, deberá nombrar una Comisión Especial integrada por diputados de diferentes bloques políticos, que tendrá la misión de analizar todo el material electoral original y analizar las impugnaciones y denuncias.

El objetivo de este órgano es la elaboración de un informe detallado con recomendaciones sobre la verificación o nulidad del proceso. Una vez elaborado el informe, el pleno procederá al conteo de las casi 20.000 actas electorales.

​​​EE.UU., a través de su embajada en Tegucigalpa, expresó que el Consejo Nacional Electoral «debe realizar su trabajo con libertad y transparencia», para que se den a conocer los resultados de las elecciones, en un guiño a que sea ese órgano y no el legislativo quien declare el ganador.

Juan Orlando Hernández niega intento golpista

La presidenta Xiomara Castro ha sumado un nombre al supuesto plan golpista que denuncia en Honduras:

«Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EE.UU., planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno», señaló.

Castro aludió al expresidente Hernández, a quien Donald Trump indultó en la antesala de los comicios tras ser condenado a 45 de prisión en EE.UU. por delitos de narcotráfico. Días antes del indulto, Trump había llamado a votar por Nasry Asfura, quien, al igual que Hérnandez, es una figura importante del Partido Nacional.

Hernández negó en vídeo tanto la existencia de planes para volver a Honduras —donde la Fiscalía reactivó una orden internacional de captura en su contra— como de planear un intento golpista. «Pueblo hondureño, la acusación lanzada por la presidenta Xiomara Castro es completamente falsa».

*Fuente: France24